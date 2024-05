Occasion en or : 10 voitures de luxe pour moins de 50 000 euros !

Le luxe absolu n'a pas forcément un prix exorbitant. En sachant où chercher, vous pouvez trouver l'un de ces modèles haut de gamme pour moins de 50 000 euros. Cette liste comprend des voitures de différents constructeurs et de différentes époques, des plus anciennes aux plus modernes. Voici 10 voitures de luxe d'occasion que vous pouvez vous offrir dès maintenant pour moins de 50 000 euros.

Jaguar XJ – Prix moyen d'occasion : 20 000 euros

La Jaguar XJ est un modèle bien connu d'un constructeur réputé. Les versions 2010-2019 offrent un bon rapport qualité-prix, avec des motorisations suralimentées puissantes et douces. Un modèle ancien peut se trouver à partir de 10 000 euros, mais pour une qualité et un luxe optimaux, il faudra débourser un peu plus.

BMW Série 7 – Prix moyen d'occasion : 25 000 euros

Souvent négligée, la BMW Série 7 des années 2001-2007 offre de nombreuses fonctionnalités et un grand confort pour un prix raisonnable. Le design de cette génération peut être controversé, mais il existe des modèles pour tous les goûts et tous les budgets, à partir de 8 000 euros pour les plus anciens.

Kia K900 – Prix moyen d'occasion : 27 500 euros

Méconnue mais tout aussi performante que ses concurrentes, la Kia K900 était disponible avec un V6 3,8 litres ou un V8 5,0 litres, en version atmosphérique ou turbo. Les modèles V8 peuvent accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. D'occasion, la K900 se négocie à partir de 15 000 euros.

Volvo XC60 – Prix moyen d'occasion : 27 500 euros

Le Volvo XC60 allie à merveille confort, luxe et fiabilité dans un format SUV compact. Son design intérieur saisissant et sa réputation de fiabilité en font une voiture de luxe idéale à moins de 50 000 euros. Les premiers modèles de 2010 se trouvent à partir de 15 000 euros, tandis que les versions plus récentes avoisinent les 30 000 euros.

Mercedes-Benz Classe S – Prix moyen d'occasion : 30 000 euros

Indissociable du luxe automobile, la Mercedes-Benz Classe S est un symbole de réussite. Les générations 2006-2013 offrent un large choix de modèles pour tous les besoins et tous les budgets. Grâce à une forte dépréciation, certains exemplaires se négocient à partir de 10 000 euros, bien que les versions plus récentes et mieux équipées puissent atteindre 80 000 euros.

Mercedes-Benz GLC – Prix moyen d'occasion : 30 000 euros

Au cœur de la gamme SUV de Mercedes-Benz, le GLC n'a pas à rougir face à ses grands frères. Compact mais richement équipé, il offre un aperçu du luxe à la sauce Mercedes pour environ 30 000 euros d'occasion, avec des matériaux de qualité et un intérieur soigné.

Porsche Macan – Prix moyen d'occasion : 32 500 euros

Souvent éclipsé par le Cayenne, le Porsche Macan a pourtant beaucoup à offrir, notamment en termes de plaisir de conduite. Comme tous les modèles Porsche, ce SUV compact allie sportivité et confort. Arrivé en 2014, le Macan partage sa plateforme avec l'Audi Q5. Un modèle d'occasion correcte se négocie à partir de 35 000 euros.

Genesis G90 – Prix moyen d'occasion : 35 000 euros

Conçue pour rivaliser avec les berlines allemandes, la Genesis G90 se distingue par son intérieur premium et son V8 5,0 litres en option. Bien que relativement récente (2015), la G90 s'échange déjà à partir de 20 000 euros en occasion, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix.

Lexus LS – Prix moyen d'occasion : 37 500 euros

Réputée pour son luxe et sa fiabilité légendaire, la Lexus LS est un choix sûr. Certains modèles dépassent même les 400 000 km au compteur. La génération 2006-2017, qui introduit une version hybride, offre un concentré de technologie, de confort et de style. Les versions essence se trouvent à partir de 8 000 euros, tandis que les hybrides démarrent à environ 12 000 euros.

Bentley Continental GT – Prix moyen d'occasion : 50 000 euros

Impossible de parler de voitures de luxe sans mentionner la Bentley Continental GT. Lancée en 2003, cette GT construite par le groupe Volkswagen a révolutionné le segment avec son W12 6,0 litres. Malgré son prix élevé neuf, les premiers modèles ont fortement décoté et se négocient aujourd'hui autour de 25 000 euros. De quoi s'offrir le summum du luxe britannique pour moins de 50 000 euros !