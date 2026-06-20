Le Volkswagen Amarok 2026 vient de dévoiler ses nouvelles armes lors d'un essai intensif réalisé sur les pistes marocaines. Cette deuxième génération du pick-up allemand, qui succède à un modèle ayant écoulé plus de 830 000 exemplaires dans le monde, s'affirme comme un concurrent sérieux face aux références du segment.

Un gabarit imposant pour plus de polyvalence

Dès le premier regard, l'Amarok 2026 impressionne par ses mensurations revues à la hausse. Avec 5,35 mètres de longueur (soit 9,6 cm de plus que la version 2023) et un empattement porté à 3,27 mètres (+17,3 cm), le pick-up allemand gagne en présence et en habitabilité.

Les passages de roues élargis et couronnés de plastique résistant apportent une touche robuste bienvenue, tout en offrant une protection efficace. Les jantes en alliage peuvent désormais atteindre 21 pouces (53,3 cm), renforçant l'allure massive du véhicule.

Un habitacle inspiré de Ford, mais sans complexe

L'intérieur révèle la collaboration avec Ford, qui partage sa plateforme et sa ligne de production sud-africaine avec l'Amarok. Le Digital Cockpit s'associe à un écran central de 12,3 pouces (31,2 cm) au format vertical, intégrant le système d'infodivertissement Ford.

Parmi les détails pratiques, on apprécie particulièrement :

La botonière au plafond pour gérer les accessoires tout-terrain (treuil, éclairages additionnels)

Les commandes du climatiseur toujours visibles

L'espace aux places arrières nettement amélioré grâce à l'empattement rallongé

Si la position assise à l'arrière reste typique d'un pick-up, avec une posture plutôt droite, l'espace gagné améliore sensiblement le confort sur longs trajets.

Un V6 TDI exclusif pour le marché européen

Surprise de taille : l'Amarok commercialisé en Europe embarque uniquement un moteur V6 TDI EA897 de 241 chevaux. Loin d'être anecdotique, ce bloc développe surtout un couple généreux de 600 Nm, associé à une boîte automatique Ford à 10 rapports avec réductrice.

Les capacités techniques parlent d'elles-mêmes :

Charge utile maximale : 1,16 tonne

Capacité de remorquage : 3,5 tonnes

Charge admissible sur le toit : 350 kg

Profondeur de gué : 800 mm (contre 500 mm auparavant)

La benne peut accueillir une europalette en position latérale, tandis que les anneaux d'arrimage supportent chacun jusqu'à 500 kg.

Performances tout-terrain : à l'aise partout

Sur route, l'Amarok Dark Label affiche une tenue de cap rassurante malgré son gabarit. La direction se montre précise et les suspensions contiennent efficacement la masse, même si les ressorts à lames accusent quelques rebonds sur chaussées dégradées.

Testé en version PanAmericana préparée off-road au Maroc (avec amortisseurs Koni, pneus crantés et protections de bas de caisse), le pick-up révèle son véritable potentiel. Les six modes de conduite, les angles d'attaque de 30° à l'avant et 23° à l'arrière, ainsi que le système 4x4 avec blocage de différentiel central et arrière en font un compagnon fiable pour l'aventure.

Avec les suspensions surélevées et les pneumatiques adaptés, la transmission intégrale seule suffit dans la plupart des situations. Le blocage de différentiel arrière reste disponible pour les passages vraiment techniques.

Tarifs et finitions pour le marché français

Volkswagen propose l'Amarok 2026 en France selon trois niveaux d'équipement :

Amarok Style : à partir de 68 340 euros, avec phares Matrix LED IQ.Light, jantes "Amadora" de 18 pouces (45,7 cm) et barres de toit argentées.

Amarok Dark Label : dès 73 770 euros, cette nouveauté se distingue par son traitement noir mat (jantes "Bendigo" de 20 pouces/50,8 cm, coques de rétroviseurs, marchepieds) et sa bâche de benne souple.

Amarok Aventura : également proposé à partir de 73 770 euros, il mise sur l'exclusivité avec des pare-chocs couleur carrosserie, des feux LED arrière et un couvre-benne électrique noir.

Pour les amateurs d'overlanding, Volkswagen a validé une gamme complète d'accessoires Front Runner (marque Dometic), incluant tentes de toit, réfrigérateurs et cuisines portables.