Ford Espagne lance une initiative audacieuse pour accompagner la transition électrique des commerçants de marchés traditionnels. Après une phase test concluante, le constructeur américain étend son programme "Electricity By Ford" à cinq nouveaux marchés madrilènes, offrant gratuitement ses utilitaires zéro émission aux professionnels.

Une réponse concrète aux zones à faibles émissions

Avec la multiplication des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans les villes espagnoles de plus de 50 000 habitants, les commerçants de marchés traditionnels font face à un défi majeur. Entre restrictions horaires et interdictions de circulation, livrer et s'approvisionner dans les centres-villes devient un véritable casse-tête logistique.

Ford a décidé d'apporter une solution pratique en mettant à disposition deux modèles phares de sa gamme électrique : l'E-Transit Custom et l'E-Transit Courier. Ces véhicules seront déployés dans les marchés Barceló, La Paz, Las Águilas, Chamberí et Prosperidad, après un essai réussi au Mercado de la Cebada et au Rastro.

Des avantages décisifs pour les professionnels

À Madrid, rouler en utilitaire 100% électrique offre des privilèges considérables pour les commerçants :

Accès aux zones restreintes de 21h00 à 7h00 pour les livraisons

Stationnement gratuit et illimité sur les places réglementées (zones bleues et vertes)

Circulation sans restriction dans les ZFE

Contribution à l'amélioration de la qualité de l'air urbain

"Faciliter l'accès à des véhicules 100% électriques permet à des centaines de commerçants de rendre leurs opérations plus durables et de contribuer à une ville plus propre", affirme Jesús Alonso, directeur général de Ford Espagne.

Un déploiement progressif et stratégique

Le Mercado Barceló, l'un des marchés les plus emblématiques de la capitale espagnole, inaugurera ce dispositif avec une E-Transit Custom et une E-Transit Courier mises à disposition jusqu'à fin juin. Les véhicules effectueront ensuite une rotation mensuelle entre les différents marchés participants durant quatre mois.

Cette approche permet aux commerçants de tester les utilitaires électriques dans leurs conditions réelles d'utilisation quotidienne, sans engagement financier immédiat. L'objectif : démontrer concrètement que l'autonomie des batteries suffit pour une journée de travail complète.

Une collaboration public-privé exemplaire

Le projet repose sur un partenariat tripartite entre Ford, la mairie de Madrid et Metrae, la Confédération des Marchés Traditionnels d'Espagne. Pour Guillermo del Campo, vice-président de Metrae, cette collaboration représente "l'aboutissement naturel d'un processus" entamé avec les expérimentations pilotes.

Carlos Segura, conseiller du district Centre de Madrid, souligne que ces initiatives constituent le moteur du plan Madrid 360, permettant d'atteindre les objectifs environnementaux européens sans pénaliser économiquement les petits commerces.

Une stratégie gagnant-gagnant

Pour Ford, cette opération représente bien plus qu'une simple action de communication. En plaçant ses utilitaires électriques au cœur des marchés traditionnels, le constructeur bénéficie d'une vitrine exceptionnelle auprès d'un public de professionnels et de consommateurs quotidiens.

La diversité de la gamme électrique Ford permet de répondre aux besoins variés des commerçants, qu'il s'agisse de petites livraisons urbaines ou de transports plus volumineux. Cette flexibilité constitue un argument majeur dans un contexte où tous les professionnels ne sont pas prêts à franchir le pas de l'électrique, notamment en raison des contraintes d'infrastructure de recharge.

Reste à voir si cette initiative se traduira par un renouvellement effectif des flottes professionnelles de ces lieux commerciaux emblématiques. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l'impact réel du programme "Electricity By Ford" sur la transition énergétique des marchés traditionnels espagnols.