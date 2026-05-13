Tesla Semi : une batterie de 822 kWh dévoilée par erreur, soit 10 fois celle d'une Model 3

Le projet de camion électrique de Tesla, annoncé depuis près de neuf ans, refait surface avec des révélations surprenantes. Un document officiel californien vient de lever le voile sur les caractéristiques techniques du Tesla Semi, et les chiffres donnent le vertige.

Une capacité de batterie record dévoilée par accident

C'est la California Air Resources Board (CARB) qui a involontairement divulgué l'information : le Tesla Semi en version Long Range embarque une batterie colossale de 822 kWh de capacité utile. La variante Standard Range, plus modeste, se contente tout de même de 548 kWh.

Pour mettre ces chiffres en perspective, un Tesla Model Y dispose d'une batterie d'environ 75 kWh. Le Semi version longue autonomie possède donc une capacité énergétique près de 11 fois supérieure à celle d'un véhicule particulier de la marque.

Des performances qui tiennent enfin leurs promesses

Selon les données de la CARB, le camion électrique consomme 1,7 kWh tous les 1,6 kilomètres. Avec sa batterie de 822 kWh, le Tesla Semi Long Range pourrait ainsi parcourir environ 777 kilomètres en conditions réelles.

Cette autonomie est d'autant plus impressionnante qu'elle serait atteinte avec le poids maximal autorisé aux États-Unis, soit un poids total en charge de plus de 37 tonnes. Tesla semble donc tenir sa promesse initiale de livrer un camion capable de franchir 800 kilomètres sans recharge.

Une puissance moteur impressionnante

Le Semi Long Range cache sous son capot trois moteurs électriques installés sur les essieux arrière, développant ensemble une puissance maximale de 800 kW, soit l'équivalent de 1 087 chevaux. De quoi déplacer efficacement ces dizaines de tonnes de marchandises.

La version Standard Range propose deux configurations :

Une variante de base avec 525 kW (704 chevaux)

Une option renforcée avec 800 kW disponible sur certains marchés

Les deux versions utilisent les cellules 4680 lithium-ion avec chimie nickel-manganèse, identiques à celles du Cybertruck.

Le Megacharger : une recharge ultra-rapide pour poids lourds

Tesla a développé une infrastructure de recharge spécifique baptisée Megacharger, capable de délivrer jusqu'à 1,2 mégawatt de puissance. Un chiffre vertigineux qui permet de récupérer 60% de la batterie en seulement 30 minutes.

Cette rapidité de recharge représente un argument crucial pour les transporteurs routiers, chez qui chaque minute d'immobilisation représente un coût.

Tesla propose également le Basecharger, une solution plus accessible offrant 125 kW sans nécessiter d'infrastructure électrique complexe, idéale pour les dépôts et entrepôts.

Neuf ans d'attente touchent à leur fin

Présenté en 2017 avec une promesse de production pour 2019, le Tesla Semi a accumulé les retards. Quelques exemplaires de pré-série sont sortis en 2022, mais la production à grande échelle tardait à démarrer.

Récemment, Tesla a confirmé la sortie de la première unité de production de son usine du Nevada, marquant enfin le début de la fabrication en série. L'objectif affiché : atteindre progressivement 50 000 unités par an dans cette usine dédiée exclusivement à l'assemblage du Semi.

Les prévisions restent toutefois prudentes, avec environ 15 000 livraisons attendues au mieux pour 2026, loin des ambitions initiales.

Quid du marché européen ?

Si ces révélations techniques impressionnent, la question de l'arrivée du Tesla Semi en Europe et en France reste ouverte. Les réglementations différentes, notamment en matière de poids et dimensions des poids lourds, pourraient nécessiter des adaptations. Le constructeur n'a pour l'instant communiqué aucun calendrier pour le Vieux Continent.

Face à une concurrence européenne qui s'organise avec des acteurs comme Mercedes (eActros), Volvo (FM Electric) ou Scania, Tesla devra convaincre un marché exigeant et habitué à des standards de fiabilité élevés dans le transport routier professionnel.