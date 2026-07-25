Le marché des citadines électriques s'enrichit de nouveaux modèles plus accessibles et pratiques. Deux protagonistes se démarquent actuellement : le tout nouveau Skoda Epiq, fabriqué en Espagne, et le Renault 4 E-Tech, réinterprétation moderne d'un mythe automobile. Comparatif détaillé pour vous aider à faire le bon choix.

Design et dimensions : deux approches distinctes

Le Skoda Epiq adopte un format crossover urbain avec 4,17 mètres de longueur, 1,80 mètre de largeur et 1,58 mètre de hauteur. Son empattement de 2,60 mètres promet un habitacle généreux. Le design suit le langage "Modern Solid" de la marque tchèque, avec des optiques LED élaborées et une allure sobre mais moderne.

De son côté, le Renault 4 E-Tech affiche des mensurations quasi-identiques : 4,14 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,57 mètre de haut, pour un empattement légèrement supérieur de 2,62 mètres. Son style joue la carte de la nostalgie en revisitant le légendaire 4L commercialisé entre 1961 et 1993.

Habitabilité : l'atout Skoda

C'est là que le Skoda Epiq marque des points décisifs. Son habitacle se révèle plus spacieux que la moyenne du segment, avec une différence notable au niveau du coffre : 475 litres contre seulement 375 litres réels (norme VDA) pour le Renault 4 E-Tech. Le modèle tchèque intègre même un double-fond de 25 litres, précieux pour ranger les câbles de recharge.

Dans les deux véhicules, quatre adultes de 1,85 mètre peuvent voyager confortablement, mais le Skoda offre davantage de volume de chargement pour les bagages ou les courses quotidiennes.

Qualité intérieure comparable

Les deux constructeurs ont opté pour des matériaux durables et recyclés. Skoda privilégie la praticité avec une configuration à double écran : 13 pouces pour le multimédia central et 5,3 pouces pour l'instrumentation. Renault propose également deux écrans de 10 pouces (ou 7 pouces selon la finition), avec un système d'infodivertissement sous Android Automotive intégrant Google Maps et ChatGPT.

Motorisations et autonomie : l'embarras du choix

Le Skoda Epiq repose sur la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen. Actuellement commercialisé uniquement en version Epiq 55, il développe 211 chevaux grâce à une batterie NCM de 51,7 kWh nets, offrant jusqu'à 440 kilomètres d'autonomie. La recharge rapide atteint 133 kW, permettant de passer de 10 à 80% en 24 minutes.

Deux versions moins puissantes arriveront prochainement :

Epiq 35 : 116 chevaux, batterie LFP de 37 kWh, 310 km d'autonomie

116 chevaux, batterie LFP de 37 kWh, 310 km d'autonomie Epiq 40 : 135 chevaux, même batterie, recharge jusqu'à 90 kW

Le Renault 4 E-Tech propose déjà deux configurations : une version de 120 chevaux avec batterie de 40 kWh (308 km) et une déclinaison de 150 chevaux équipée d'un accumulateur de 52 kWh (408 km). La recharge rapide plafonne à 80 kW ou 100 kW selon la batterie, avec 30 minutes pour atteindre 80% de charge.

Technologies de recharge bidirectionnelle

Avantage au Skoda qui propose sur toutes ses versions les fonctions V2L, V2H et V2G, permettant d'alimenter des appareils externes, une maison ou de réinjecter de l'énergie dans le réseau. Le Renault se limite au V2L avec une puissance de sortie de 3,7 kW.

Tarifs : un écart significatif

Le Skoda Epiq démarre à 33 650 euros, prix ramené à environ 26 175 euros après déduction des aides et remises constructeur. Le Renault 4 E-Tech s'affiche à partir de 27 954 euros bonus déduit pour la version d'accès.

Le modèle tchèque offre donc plus de puissance (211 ch vs 120 ch) et d'autonomie (440 km vs 308 km) pour un tarif final potentiellement inférieur.

Verdict : quelle citadine électrique choisir ?

Le Skoda Epiq s'impose comme le choix rationnel. Il propose davantage d'espace, un coffre nettement plus volumineux, une meilleure autonomie et des performances supérieures. Les futures versions à tarif réduit renforceront encore son attractivité.

Le Renault 4 E-Tech mise sur l'émotion. Idéal pour ceux qui souhaitent retrouver l'esprit du mythique "quatre latas" familial, il joue la carte du design rétro-futuriste et du patrimoine automobile français. Un choix plus affectif que pragmatique, parfait si les souvenirs du 4L d'antan résonnent encore.

Pour un usage quotidien urbain et périurbain privilégiant le rapport prix-équipement-autonomie, le Skoda Epiq décroche la palme. Pour un achat coup de cœur célébrant l'histoire automobile, le Renault 4 E-Tech saura séduire les nostalgiques.