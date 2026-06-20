Le marché des citadines accessibles compte deux nouveaux prétendants redoutables en cette année 2026. D'un côté, le Fiat Grande Panda fait revivre l'esprit rétro de l'iconique modèle italien. De l'autre, le Dacia Sandero continue sa domination implacable sur le segment des voitures les plus vendues en Europe. Mais lequel mérite vraiment votre attention ?

Le Fiat Grande Panda : la renaissance d'une icône

Avec ses 3,99 mètres de long, le nouveau Grande Panda réussit l'exploit de combiner compacité et habitabilité. Fiat a misé sur un design qui fait directement référence au légendaire Panda de Giugiaro des années 80, avec ses lignes structurées et ses passages de roues marqués qui lui donnent une allure robuste.

Le constructeur italien affiche un prix de départ à 16 899 euros après remise promotionnelle, soit un positionnement ambitieux face à son rival roumain. Mais cette différence tarifaire se justifie-t-elle ?

Un habitacle astucieux et moderne

L'intérieur du Grande Panda impressionne par son ingéniosité. Le tableau de bord intègre pas moins de 13 litres d'espaces de rangement, dont un compartiment unique de 3 litres, rappelant le fameux "tableau de bord poche" du modèle originel. La double dalle numérique de 10 et 10,25 pouces s'intègre dans un cadre évoquant la mythique piste d'essai sur le toit de l'usine Lingotto à Turin.

Mais la véritable surprise vient du coffre : 361 litres de volume, une capacité exceptionnelle pour une voiture de moins de 4 mètres. De quoi surclasser nombre de rivales du segment B.

Trois motorisations pour tous les besoins

Fiat propose une gamme complète construite sur la nouvelle plateforme STLA Smart de Stellantis :

Version essence : moteur 1.2 turbo de 101 chevaux avec boîte manuelle 6 rapports

: moteur 1.2 turbo de 101 chevaux avec boîte manuelle 6 rapports Version hybride légère : même moteur thermique assisté d'un bloc électrique de 29 chevaux, pour une puissance combinée de 110 chevaux et une boîte automatique à double embrayage

: même moteur thermique assisté d'un bloc électrique de 29 chevaux, pour une puissance combinée de 110 chevaux et une boîte automatique à double embrayage Version 100% électrique : moteur de 113 chevaux alimenté par une batterie de 44 kWh offrant plus de 320 kilomètres d'autonomie

L'innovation marquante ? Un câble de recharge intégré en spirale dans le bouclier avant, une première mondiale qui facilite grandement la recharge en courant alternatif jusqu'à 7 kW.

Le Dacia Sandero : l'indéboulonnable leader

Le Sandero n'a plus besoin de présentation. Avec ses dimensions légèrement supérieures (4,10 mètres de long), il offre un espace intérieur plus généreux que le Fiat. Son prix d'entrée à 15 470 euros reste imbattable, même si Dacia a supprimé la finition Essential d'accès de gamme.

Une mise à jour esthétique bienvenue

La version 2026 adopte une nouvelle signature lumineuse en forme de T et des feux arrière à LED "pixels". L'intérieur conserve sa philosophie sans fioritures, avec des matériaux robustes et un assemblage soigné. Désormais, même la version de base Expression inclut un écran multimédia de 10 pouces avec navigation connectée et chargeur à induction.

Le coffre affiche 328 litres, une capacité honorable mais en retrait face au Grande Panda. En revanche, l'habitabilité générale favorise nettement le modèle roumain, notamment aux places arrière.

Motorisations essence et GPL

Dacia simplifie son offre avec deux mécaniques :

TCe 100 : 3 cylindres turbo 1.0 litre de 101 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses

: 3 cylindres turbo 1.0 litre de 101 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses ECO-G 120 : moteur 1.2 litre bicarburation essence/GPL de 120 chevaux, disponible en boîte manuelle ou automatique à double embrayage, bénéficiant du précieux label ECO

Notre verdict : à chacun ses priorités

Le choix entre ces deux modèles dépend fondamentalement de vos critères d'achat. Le Dacia Sandero s'impose pour les budgets serrés et ceux qui privilégient l'aspect pratique pur. Avec environ 1 400 euros d'écart sur les versions essence comparables, il reste le champion du rapport qualité-prix.

Le Fiat Grande Panda séduira davantage les conducteurs sensibles au style et à l'originalité. Son design rétro-futuriste, son coffre géant et sa version électrique en font une proposition plus moderne et désirable. L'innovation du câble intégré et la qualité perçue de l'habitacle justifient un surcoût modéré.

Un détail crucial : pour obtenir la vignette Crit'Air 1, le Sandero ECO-G coûte le même prix que la version essence, tandis qu'il faut débourser 18 900 euros pour le Grande Panda hybride. Un argument de poids dans les zones à faibles émissions qui se multiplient en France.