Le marché automobile mondial a désormais les yeux rivés vers l'Asie. Inauguré le 24 avril 2026, le Salon de l'automobile de Pékin confirme sa position de leader incontesté avec des chiffres qui donnent le tournis : près de 200 premières mondiales attendues sur une superficie pharaonique de 380 000 m².

Une démonstration de force sans précédent

Le Beijing Auto Show 2026 s'impose comme l'événement automobile incontournable de l'année. Réparti sur deux sites d'exposition – le China International Exhibition Center de Shunyi et le Capital International Exhibition Center – le salon accueille jusqu'au 3 mai 2026 pas moins de 1 451 véhicules exposés.

Sous le slogan "Lead the Era, Shape an Intelligent Future" (Diriger l'ère, façonner un avenir intelligent), l'événement rassemble des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir les dernières innovations du secteur. Au programme : 181 premières mondiales et 71 concept-cars exclusifs spécialement conçus pour l'occasion.

L'offensive chinoise sur le marché européen

Cette édition 2026 intervient à un moment stratégique pour l'industrie automobile. Les constructeurs chinois multiplient les offensives sur le Vieux Continent, et la France n'échappe pas à cette tendance. Des marques comme MG (propriété de SAIC), Omoda, Jaecoo, BYD ou Leapmotor gagnent rapidement des parts de marché en Europe grâce à un rapport équipement-prix particulièrement attractif.

Les constructeurs chinois présents à Pékin 2026 incluent notamment :

Chery, Omoda et Jaecoo

NIO, Geely et Lynk & Co

Xiaomi, Changan et GWM

BYD, Denza et MG

Xpeng, Leapmotor et Dongfeng

FAW Hongqi, BAIC et SAIC Motor

GAC, Roewe, Wuling et Exeed

Les marques traditionnelles maintiennent leur présence

Face à cette montée en puissance chinoise, les constructeurs européens, américains et japonais ne baissent pas les bras. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford, Volvo, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Hyundai, Peugeot, Citroën, Porsche et Lotus figurent parmi les exposants de cette édition.

La Chine représente désormais le premier marché automobile mondial, et aucun constructeur ne peut se permettre d'ignorer cette vitrine internationale. Pour les groupes français comme Stellantis (Peugeot, Citroën), le salon pékinois constitue une opportunité cruciale de consolider leur position face à la concurrence locale.

Les géants de la tech également présents

Au-delà des constructeurs automobiles traditionnels, le salon accueille des acteurs technologiques majeurs dont l'activité est intimement liée à l'industrie automobile. Huawei, CATL et Bosch présenteront leurs dernières innovations en matière de batteries, logiciels, connectivité et conduite autonome.

Les stars du salon : les premières mondiales attendues

Parmi les nouveautés les plus attendues du Salon de Pékin 2026, plusieurs modèles devraient marquer les esprits :

Audi E7X : le nouveau porte-étendard électrique de la marque aux anneaux

BMW Série 7 nouvelle génération : la berline de prestige allemande se réinvente

BYD Sealion 08 : le géant chinois poursuit son expansion avec ce nouveau SUV

Denza Z Convertible : un cabriolet premium surprenant signé par la marque haut de gamme de BYD

Fang Cheng Bao Formula S, S GT et SL : trois déclinaisons sportives qui témoignent des ambitions chinoises dans le segment performance

GWM Tank 700 : le constructeur Great Wall Motors mise sur les SUV robustes

Leapmotor B05 : la marque partenaire de Stellantis en Europe dévoile sa nouveauté

Lynk & Co 10 : la filiale de Geely, déjà présente en France, élargit sa gamme

Nissan Urban SUV PHEV Concept et Terrano PHEV Concept : le constructeur japonais mise sur l'hybride rechargeable

Smart Concept #2 : la marque sino-allemande poursuit sa transformation électrique

Volkswagen ID. Aura T6, ID. Unyx 09 et Jetta X Concept : trois visions de la mobilité électrique selon le géant de Wolfsburg

Xiaomi YU7 GT : le fabricant de smartphones confirme ses ambitions automobiles avec une variante sportive

Un événement révélateur des mutations du secteur

Le Salon de Pékin 2026 illustre parfaitement le basculement du centre de gravité de l'industrie automobile vers l'Asie. Depuis sa première édition en 1990, l'événement n'a cessé de prendre de l'ampleur, contrastant avec le déclin progressif des salons européens et américains.

Pour les consommateurs français, ce salon représente un aperçu concret des véhicules qui pourraient débarquer sur nos routes dans les mois à venir, alors que la transition vers l'électrique s'accélère et que la concurrence s'intensifie sur le marché européen.