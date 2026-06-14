Le segment des SUV familiaux compacts fait face à un duel passionnant entre deux références japonaises : le tout nouveau Mazda CX-5 de troisième génération et l'Honda CR-V. Ces deux modèles électrifiés promettent confort, espace et fiabilité, mais lequel mérite vraiment votre attention en 2026 ?

Le Mazda CX-5 : la nouvelle génération qui change tout

Mazda frappe fort avec cette troisième mouture du CX-5. Le SUV nippon affiche désormais des dimensions généreuses : 4,69 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,69 mètre de haut, avec un empattement de 2,81 mètres. Son tarif d'accès démarre à 35 200 euros, ce qui le positionne comme une proposition attractive sur le marché français.

Un design radicalement modernisé

La philosophie de design Kodo évolue magistralement sur ce nouveau CX-5. L'avant adopte des optiques verticalisées tandis que l'arrière se pare de feux affinés qui sculptent l'identité visuelle du véhicule. Le résultat ? Un tempérament musclé et sportif qui capte immédiatement le regard.

L'habitacle rompt totalement avec la précédente génération. La planche de bord minimaliste intègre une dalle tactile centrale de 12,9 ou 15,6 pouces (selon les finitions) embarquant l'écosystème Google complet : Maps, Gemini et Play Store. Le combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces complète cette transformation digitale.

Espace et motorisation du CX-5

Grâce à son empattement généreux, les passagers arrière profitent d'un excellent dégagement. Le coffre affiche 583 litres de capacité, un volume honnête mais légèrement inférieur à son rival coréen.

📚 Articles sur le même sujet Mazda CX-5 2025 : la révolution Google embarquée et 1 800 commandes avant même sa sortie

Côté mécanique, Mazda propose exclusivement une motorisation e-Skyactiv G : un quatre cylindres essence de 2,5 litres développant 141 chevaux et 238 Nm de couple, épaulé par un système micro-hybride 24 volts Mazda M Hybrid. Cette configuration lui vaut le précieux label Crit'Air 1, un atout majeur pour circuler dans les zones à faibles émissions françaises.

La transmission automatique à convertisseur de couple à six rapports est de série, avec le choix entre traction avant ou intégrale. Quatre niveaux d'équipement sont disponibles : Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line et Homura.

Honda CR-V : le confort avant tout

L'Honda CR-V affiche des dimensions similaires avec 4,71 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,67 mètre de haut, mais un empattement plus court de 2,70 mètres. Son prix démarre à 46 645 euros, soit plus de 11 000 euros d'écart avec le Mazda.

Un intérieur plus conventionnel

Contrairement au minimalisme radical du CX-5, le CR-V conserve une ergonomie traditionnelle avec des commandes physiques bien présentes. Les climatiseurs disposent de leurs propres boutons dédiés, un choix apprécié des conducteurs réfractaires au tout-tactile.

L'habitabilité constitue le point fort majeur du Honda. Les cinq places sont généreuses, particulièrement à l'arrière où l'accessibilité est exemplaire grâce à de larges ouvertures de portes. La banquette coulisse sur 18 centimètres, permettant de moduler entre espace jambes et volume de coffre (de 588 à 635 litres selon configuration).

Double offre d'électrification

Honda propose deux motorisations hybrides sophistiquées :

CR-V e:HEV : système hybride autorrechargeable combinant un moteur essence 2.0 litres Atkinson de 148 chevaux avec deux moteurs électriques, dont un de 184 chevaux assurant la traction

: système hybride autorrechargeable combinant un moteur essence 2.0 litres Atkinson de 148 chevaux avec deux moteurs électriques, dont un de 184 chevaux assurant la traction CR-V e:PHEV : version hybride rechargeable intégrant une batterie de 17,7 kWh offrant jusqu'à 81 kilomètres d'autonomie électrique, éligible au label Crit'Air 0

La version rechargeable accepte une charge maximale de 6,7 kW et dispose d'un mode Charge permettant au moteur thermique de régénérer la batterie en roulant.

Le pack de sécurité Honda Sensing 360, avec sa caméra frontale et ses cinq radars périmètriques, assure une surveillance complète de l'environnement avec freinage d'urgence, surveillance d'angle mort et régulateur adaptatif.

Verdict : lequel choisir ?

Le choix dépend clairement de vos priorités. Le Mazda CX-5 séduit par son design moderne, sa technologie embarquée de dernière génération et surtout son rapport qualité-prix attractif. Avec 35 200 euros d'entrée de gamme, il représente une économie substantielle tout en offrant le label Crit'Air 1.

L'Honda CR-V justifie son surcoût par un confort de roulage supérieur, une modularité exemplaire et deux technologies hybrides avancées, dont une version rechargeable accédant aux avantages Crit'Air 0. Sa vocation familiale est plus affirmée, avec une praticité quotidienne remarquable.

Pour les familles recherchant le meilleur compromis économique avec une technologie récente, le CX-5 s'impose. Les acheteurs privilégiant le confort absolu et la possibilité de rouler en tout électrique trouveront leur bonheur avec le CR-V e:PHEV, malgré un investissement initial plus conséquent.