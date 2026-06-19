L'industrie motocycliste chinoise vient de franchir un cap symbolique majeur. La CFMOTO V4 SR-RR a officiellement établi un nouveau record de vitesse pour une moto chinoise de série en atteignant 315,82 km/h, mesurée et vérifiée par GPS. Une performance qui place cette superbike asiatique dans la cour des plus grands constructeurs européens.

Une vitesse de pointe qui rivalise avec l'élite européenne

Ce chiffre de 315,82 km/h n'est pas anodin. Il positionne la V4 SR-RR à un niveau rarement atteint par les motos de production, un territoire habituellement réservé aux prototypes de compétition et aux superbikes issues de marques européennes bénéficiant de décennies d'expérience dans le segment des hautes performances.

Pour mettre cette vitesse en perspective : à pleine allure, la moto parcourt environ 87,7 mètres par seconde, soit presque la longueur d'un terrain de football. Elle pourrait également couvrir une distance de 1,6 kilomètre en seulement 18 secondes.

Un moteur V4 de 212 chevaux pour défier Ducati et Aprilia

Le cœur battant de cette chinoise surpuissante est un bloc V4 de 997 cm³ développant 212 chevaux. Une configuration technique qui permet à CFMOTO d'afficher des performances comparables, voire supérieures, aux références du marché :

Ducati Panigale V4 : moteur V4 de 1 103 cm³, 216 ch, vitesse maximale d'environ 299 km/h

: moteur V4 de 1 103 cm³, 216 ch, vitesse maximale d'environ 299 km/h Aprilia RSV4 Factory : moteur V4 de 1 099 cm³, 220 ch, vitesse maximale d'environ 305 km/h

: moteur V4 de 1 099 cm³, 220 ch, vitesse maximale d'environ 305 km/h CFMOTO V4 SR-RR : moteur V4 de 997 cm³, 212 ch, vitesse maximale de 315,82 km/h

Avec une cylindrée inférieure à ses concurrentes italiennes, la V4 SR-RR parvient donc à les surpasser en vitesse de pointe, témoignant d'un travail aérodynamique particulièrement abouti.

Un niveau proche des machines de MotoGP

Fait remarquable : la CFMOTO se situe à seulement 52 km/h du record absolu de vitesse en MotoGP, établi à 368,6 km/h. Une différence relativement faible quand on considère que les motos du championnat du monde sont des machines développées exclusivement pour la compétition, avec des budgets et des technologies sans commune mesure avec une moto de série.

De l'EICMA à la réalité : une évolution spectaculaire

Présentée pour la première fois au salon EICMA de Milan, la V4 SR-RR semblait initialement être un simple exercice de style, une vitrine technologique sans réel avenir commercial. Pourtant, le projet a évolué pour devenir une véritable superbike équipée d'aérodynamique active et de technologies de pointe.

CFMOTO le reconnaît elle-même : personne n'achète une superbike pour rouler à plus de 300 km/h sur route ouverte. L'objectif de ce record est ailleurs. Il s'agit de démontrer les capacités techniques et l'ambition d'un constructeur chinois longtemps cantonné aux modèles d'entrée de gamme.

Vers une révolution tarifaire dans le segment sportif ?

Si la V4 SR-RR demeure encore au stade de prototype avancé, sa version de production ne devrait guère différer de celle ayant établi ce record. Et c'est là que pourrait résider le véritable coup de maître de CFMOTO : proposer des performances de superbike européenne à un tarif nettement plus accessible.

Cette stratégie a déjà fait ses preuves dans l'automobile, où les constructeurs chinois bousculent les prix établis. Si CFMOTO parvient à reproduire ce schéma dans le motocyclisme sportif, les marques italiennes et japonaises devront impérativement revoir leur positionnement tarifaire.

Il y a quelques années encore, l'idée qu'un fabricant chinois puisse développer une superbike V4 capable de rivaliser avec les Ducati, Aprilia ou BMW semblait impensable. Ce record de vitesse prouve que les lignes bougent rapidement dans l'industrie motocycliste mondiale, et que l'Europe n'a plus le monopole de la haute performance.