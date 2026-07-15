J'ai vécu le Festival de Vitesse de Goodwood 2026 : le paradis absolu des passionnés d'automobile

Certains événements automobiles marquent à jamais l'esprit des passionnés. Le Festival de Vitesse de Goodwood fait indéniablement partie de ces rendez-vous incontournables. Après y avoir assisté pour la première fois, je peux affirmer sans hésitation qu'il s'agit d'une expérience unique que tout amateur de mécanique doit vivre au moins une fois.

Bien plus qu'une simple exposition statique

Depuis 1993, ce festival annuel se déroule dans le domaine du Duc de Richmond, en Angleterre. Contrairement aux salons automobiles traditionnels où les véhicules restent sagement alignés derrière des cordons de sécurité, Goodwood propose une véritable immersion dans l'univers du sport automobile. Ici, les légendes mécaniques prennent vie sous vos yeux, rugissant sur la piste historique du domaine.

La mythique ascension de la colline : cœur battant du festival

L'âme de cet événement réside dans sa célèbre montée de côte de 1,86 kilomètre. Cette épreuve chronométrée accueille des machines de toutes les époques, des pionniers centenaires aux hypercars les plus récentes. Imaginez la scène : dès mon arrivée, j'ai pu admirer le Fiat S76 de 1911, surnommé "La Bête de Turin", un bolide expérimental qui défie le temps.

Des machines d'exception en action

L'édition 2026 a réuni un plateau exceptionnel. Parmi les temps forts :

Le restomod TWR Supercat, équipé d'un V12 délivrant plus de 650 chevaux, rugissant dans l'ascension

Le Subaru Brataroo 9500 Turbo de Travis Pastrana, protagoniste de son dernier Gymkhana, dérapant avec panache

Des nouveautés électriques comme l'Alpine A110 Future, démontrant l'évolution du sport automobile français

Le spectaculaire Denza Z et l'élégant Audi Nuvolari

Les constructeurs dévoilent leurs trésors cachés

Chaque marque présente ses modèles les plus emblématiques, créant un véritable voyage dans l'histoire automobile. Audi a brillamment illustré l'évolution de sa division sportive en exposant côte à côte la nouvelle RS5, l'historique RS2 Avant et le premier RS4. BMW a suivi la même stratégie avec son concept M Neue Klasse, accompagné de l'iX5 moderne et de l'iconique M3 E30.

McLaren : un hommage à son héritage

La marque britannique a particulièrement marqué les esprits en rassemblant trois générations de son excellence : l'Austin 7 qui offrit à Bruce McLaren sa première victoire, le rarissime McLaren M6GT (premier projet de voiture de série de la marque), et bien sûr la légende absolue, le McLaren F1 des années 90.

Singer à l'honneur : quand le restomod devient art

L'édition 2026 a rendu un vibrant hommage à Singer, le préparateur californien spécialisé dans la réinvention des Porsche 911. La sculpture centrale du festival mettait en scène trois de ses créations, tandis qu'un spectacle pyrotechnique nocturne célébrait l'excellence de ce constructeur artisanal.

Un terrain de jeu pour tous les passionnés

L'espace Cartier accueillait les puristes avec une collection époustouflante : plusieurs Lamborghini Miura, un BMW M1, un Ferrari 288 GTO et le rarissime BMW 503 Cabriolet. De quoi satisfaire les amateurs de mécanique d'origine préservée.

La compétition sous toutes ses formes

Goodwood célèbre également l'histoire du sport automobile avec une diversité impressionnante :

Des NASCAR authentiques (et même Flash McQueen du film Cars de Pixar !)

Le Subaru Impreza 1995 de Colin McRae, légende du rallye

Le Renault R25 piloté par Fernando Alonso en Formule 1

Les monstres du Groupe B qui ont marqué l'histoire du rallye

Le Cupra León VZ e-Hybrid Racer, témoignant de l'engagement espagnol en compétition

Les hypercars repoussent les limites

Les marques ultra-exclusives ont également répondu présentes : Pagani, Koenigsegg, Hennessey, Gordon Murray Automotive ou encore Ferrari ont dévoilé leurs dernières créations. Des constructeurs de niche comme Apollo avec son EVO, Zenvo avec l'Aurora, ou RUF avec le prototype B8 ont enrichi cette mosaïque mécanique. Le Red Bull RB17, hypercar biplaza équipée d'un V10 conçu par Adrian Newey, constituait l'une des attractions majeures de cette édition.

Un week-end ne suffit pas

Le Festival de Vitesse de Goodwood représente véritablement le paradis terrestre pour tout amateur d'automobile. Une journée ne permet qu'un aperçu de ce concentré d'histoire et de passion. Même un week-end complet laisse un sentiment d'inachevé tant la richesse du contenu dépasse l'imaginable. Aucun autre événement au monde ne célèbre avec autant d'authenticité et d'intensité la diversité qui fait la magie de l'univers automobile. Un rendez-vous incontournable qui devrait figurer sur la liste de tout passionné de mécanique.