L'avenir de la BMW Série 1 semble plus incertain que jamais. Alors que le constructeur bavarois s'apprête à renouveler sa gamme compacte, une question cruciale se pose : la prochaine génération de ce modèle iconique verra-t-elle réellement le jour ? Les signaux envoyés par Munich laissent planer le doute.

Un modèle historique en sursis

Depuis son lancement en 2004, la BMW Série 1 a toujours occupé une place particulière dans le cœur des puristes. Dernière compacte premium à propulsion arrière jusqu'en 2019, elle incarnait l'ADN sportif de la marque dans un format accessible. Mais les temps changent, et le constructeur allemand doit repenser sa stratégie face aux mutations profondes de l'industrie automobile.

La transition vers l'électrique bouleverse tous les plans produits des constructeurs. BMW n'échappe pas à cette règle et doit rationaliser son offre pour financer ses investissements massifs dans les motorisations zéro émission. Dans ce contexte, la Série 1 pourrait faire les frais de cette réorganisation stratégique.

Une concurrence féroce sur le segment premium compact

Le marché français des compactes premium reste extrêmement disputé. La Série 1 affronte des rivales redoutables :

La Mercedes Classe A, leader incontesté du segment

L'Audi A3, référence en matière de finition

La Volkswagen Golf dans ses versions haut de gamme

L'Alfa Romeo Giulietta, avant son retrait du marché

Face à cette concurrence acharnée, la Série 1 peine à s'imposer comme auparavant. Les ventes ont progressivement décliné, notamment depuis le passage à la traction avant avec la génération actuelle, lancée en 2019. Ce choix technique, qui a fait grincer des dents les amateurs de la marque, visait pourtant à optimiser l'habitabilité et à réduire les coûts de production.

L'électrification comme alternative

BMW pourrait privilégier une approche différente pour son entrée de gamme. Plutôt que de développer une nouvelle Série 1 thermique ou hybride, le constructeur envisagerait de miser exclusivement sur des modèles électriques compacts. Cette stratégie s'inscrirait dans l'objectif affiché par la marque de proposer 50% de véhicules électriques d'ici 2030.

Des modèles comme l'iX1, version électrique du X1, montrent déjà la voie. Un positionnement 100% électrique permettrait à BMW de se différencier clairement de la concurrence tout en répondant aux normes environnementales de plus en plus strictes imposées par l'Union européenne.

Les enjeux économiques d'une telle décision

Abandonner la Série 1 ne serait pas sans conséquence. Ce modèle représente traditionnellement la porte d'entrée vers l'univers BMW pour de nombreux clients français. Son prix de départ, actuellement autour de 32 000 euros, en fait le modèle le plus accessible de la gamme allemande.

Supprimer cette option pourrait priver la marque d'une clientèle jeune, souvent fidélisée par ce premier achat avant d'évoluer vers des modèles plus imposants et plus rentables. Un pari risqué dans un contexte où chaque constructeur cherche à élargir sa base client.

Quelle échéance pour une décision finale ?

Les observateurs du secteur automobile anticipent une annonce officielle de BMW dans les prochains mois. Le constructeur devrait clarifier sa stratégie produit à l'horizon 2025-2026, période normalement prévue pour le renouvellement de la Série 1 actuelle.

En attendant, les concessionnaires français continuent de commercialiser la génération en cours, disponible en versions essence et diesel, ainsi qu'en motorisations électrifiées. Mais l'absence de communication sur l'avenir du modèle alimente les spéculations et inquiète les fans de la compacte bavaroise.

Une chose est certaine : que BMW maintienne ou abandonne la Série 1, cette décision marquera un tournant majeur dans l'histoire de la marque et témoignera de sa vision pour l'automobile de demain.