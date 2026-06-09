Le duel légendaire entre l'Audi A5 et la Mercedes Classe C entre dans une nouvelle ère. Ces deux berlines premium allemandes, qui se livrent bataille depuis des décennies pour séduire les mêmes acheteurs, adoptent aujourd'hui des stratégies radicalement opposées. L'une mise tout sur l'électrique, l'autre privilégie la diversité. Analyse d'un affrontement qui redéfinit les règles du jeu.

Deux philosophies diamétralement opposées

La nouvelle génération de la Mercedes Classe C marque une rupture historique. Pour la première fois, Stuttgart lance son modèle phare en version 100% électrique uniquement, délaissant temporairement les motorisations thermiques. Une stratégie audacieuse qui contraste fortement avec l'approche d'Audi, qui propose au contraire une gamme A5 extrêmement diversifiée, couvrant tous les types de motorisations sauf... l'électrique pur.

Cette situation crée un paradoxe intéressant : impossible aujourd'hui de comparer directement ces deux rivales historiques sur un pied d'égalité. Mercedes vise les conducteurs prêts à franchir le cap de l'électrification, tandis qu'Audi ratisse large avec une offre pléthorique adaptée à tous les profils.

Dimensions et habitabilité : un match serré

Sur le plan des dimensions, les deux allemandes jouent dans la même cour. La Mercedes Classe C affiche une longueur de 4 883 mm, une largeur de 1 892 mm et une hauteur de 1 503 mm, avec un empattement généreux de 2 962 mm. Son coffre offre 470 litres de capacité, complétés par un frunk avant de 101 litres supplémentaires, un avantage typique des véhicules électriques.

L'Audi A5 se montre légèrement plus compacte avec ses 4 829 mm de long, 1 860 mm de large et 1 444 mm de haut, pour un empattement de 2 892 mm. Proposée en berline ou en break Avant, elle offre un coffre de 417 litres, dont le volume varie selon la motorisation choisie. Un point à vérifier lors de l'achat.

Motorisations : l'embarras du choix... ou pas

Mercedes Classe C : l'électrique ou rien

La nouvelle Classe C ne laisse aucune alternative. Une seule version figure au catalogue : la C 400 4MATIC électrique développant 489 chevaux et 300 kW de puissance. Ses performances sont impressionnantes :

0 à 100 km/h en 4 secondes

Vitesse maximale de 210 km/h

Batterie de 94 kWh

Autonomie annoncée de 743 kilomètres

Recharge ultrarapide jusqu'à 330 kW (10 à 80% en 22 minutes)

Consommation de 14,6 kWh/100 km

Un profil clairement orienté performance avec une autonomie rassurante pour les longs trajets.

Audi A5 : un catalogue XXL

Face à cette offre monolithique, Audi déploie une véritable armada mécanique. L'entrée de gamme démarre avec un 2.0 TFSI de 150 chevaux (0 à 100 km/h en 9,6 secondes, vitesse maximale de 216 km/h), suivi d'une version de 204 chevaux nettement plus véloce (7,8 secondes, 248 km/h).

Le TFSI quattro microhybride de 272 chevaux avec badge ECO abaisse le chrono à 5,6 secondes pour une pointe de 250 km/h. Côté diesel, un unique 2.0 TDI de 204 chevaux en technologie MHEV promet 4,7 litres aux 100 kilomètres.

L'hybride rechargeable e-hybrid livre 299 chevaux et plus de 100 kilomètres d'autonomie électrique grâce à sa batterie de 25,9 kWh. Les versions sportives couronnent l'édifice : la S5 avec son V6 3.0 TFSI microhybride de 367 chevaux (4,5 secondes au 0-100 km/h), et surtout la monstrueuse RS5 hybride rechargeable de 639 chevaux capable d'atteindre 386 km/h avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,6 secondes.

Prix : un écart considérable

Sans surprise, l'approche tout électrique et haut de gamme de Mercedes se paie au prix fort. La Classe C démarre à 69 800 euros, un tarif premium qui place d'emblée la berline dans une catégorie supérieure. En face, l'Audi A5 se montre nettement plus accessible avec un prix d'entrée fixé à 48 900 euros, soit un écart de plus de 20 000 euros.

Cette différence tarifaire devrait se réduire lorsque Mercedes enrichira sa gamme avec des motorisations thermiques plus abordables.

Équipement : deux approches du premium

La finition Business de l'Audi comprend des jantes de 17 pouces, des feux LED Pro avec signature lumineuse dynamique, une caméra de recul et un régulateur de vitesse adaptatif. Mercedes opte pour une finition Avantgarde avec des jantes de 18 pouces, des sièges confort, un volant sport multifonction en cuir nappa et un éclairage d'ambiance.

Verdict : une comparaison impossible... pour l'instant

Dans sa configuration actuelle, ce duel n'a franchement pas lieu d'être. L'Audi A5 remporte haut la main ce comparatif grâce à sa polyvalence et son rapport prix-prestations. Elle répond à pratiquement tous les besoins, du conducteur économe au pilote sportif, en passant par l'adepte de l'hybride rechargeable.

La Mercedes Classe C nouvelle génération vise un public très spécifique : les automobilistes prêts à investir massivement dans une berline électrique performante. Un pari audacieux qui pourrait séduire les early adopters, mais qui limite drastiquement sa clientèle potentielle.

Le véritable match débutera lorsque Mercedes étoffera sa gamme avec des motorisations thermiques et hybrides. D'ici là, l'A5 règne sans partage sur ce segment des berlines premium polyvalentes.