Dans l'univers très concurrentiel des SUV compacts premium, deux modèles se distinguent par leur caractère affirmé et leurs performances dynamiques. L'Audi Q3 quattro et le Mini Countryman S All4 représentent deux visions différentes du luxe accessible, chacun avec sa propre identité et ses arguments commerciaux. Nous les avons confrontés pour déterminer lequel mérite vraiment votre attention.

Deux héritages, deux philosophies

La troisième génération de l'Audi Q3 s'appuie sur la plateforme MQB Evo du groupe Volkswagen, assemblée principalement en Hongrie avec une production complémentaire à Ingolstadt. De son côté, le Countryman actuel partage son architecture FAAR à traction avant avec le BMW X1, témoignant de l'appartenance de Mini au groupe bavarois depuis le rachat de Rover en 1994.

Habitabilité : match serré avec un léger avantage Mini

À l'avant, l'Audi Q3 offre davantage d'espace aux jambes et une meilleure largeur aux épaules. Ses sièges sport optionnels procurent un excellent maintien et un confort appréciable, notamment grâce au support extensible pour les cuisses qui ravira les conducteurs de grande taille. Les sièges du Mini, légèrement plus compacts, n'en demeurent pas moins confortables sur longs trajets.

Grâce à sa carrosserie plus verticale, le Countryman dégage une impression d'espace supérieure. À l'arrière, les passagers bénéficient de quelques centimètres supplémentaires avant que les genoux ne touchent les dossiers. L'Audi propose de série une banquette coulissante et des dossiers inclinables, là où ces équipements font partie du pack S chez Mini.

Capacités de chargement

Mini Countryman : volume maximal de 1 450 litres

volume maximal de 1 450 litres Audi Q3 : volume maximal de 1 386 litres, mais charge utile supérieure de 16 kg

volume maximal de 1 386 litres, mais charge utile supérieure de 16 kg Capacité de remorquage identique : 2 000 kg avec frein

Charge sur boule d'attelage : 90 kg pour l'Audi, 80 kg pour le Mini

Qualité perçue et ergonomie : deux approches contrastées

Si les deux véhicules affichent une qualité d'assemblage premium au premier regard, l'Audi révèle quelques plastiques moins nobles hors du champ de vision immédiat. Le Q3 a également tendance à produire quelques bruits de caisse sur pavés, sans que cela soit véritablement rédhibitoire.

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L'interface du Mini : originale mais perfectible

Le Countryman arbore son écran central circulaire caractéristique, qui centralise la plupart des commandes tactiles. La navigation dans les menus manque parfois d'intuitivité, mais les commandes physiques demeurent ingénieuses : un bouton rotatif pour le démarrage et deux petits leviers pour la boîte automatique et les modes de conduite. L'absence d'écran conducteur constitue toutefois un point faible, compensé partiellement par un affichage tête haute basique.

L'Audi mise sur la technologie

Avec le pack MMI experience pro, le Q3 propose une instrumentation numérique complète et un véritable affichage tête haute. L'écran du conducteur affiche une cartographie plein écran personnalisable avec des graphismes soignés. En revanche, Audi complique inutilement certaines commandes, notamment la commande d'essuie-glace avec molette rotative pour l'avant et bouton coulissant intégré pour l'arrière.

Performances et efficience : victoire Mini

Avec plus de 200 chevaux et une transmission intégrale, ces deux SUV offrent des performances dynamiques réjouissantes. Le Countryman, légèrement plus léger, se montre plus vif : il devance le Q3 de 0,6 seconde au 0 à 100 km/h et creuse l'écart jusqu'à 160 km/h avec près de deux secondes d'avance.

Sur autoroute à haute vitesse, l'Audi souffre de l'absence du système mild-hybrid 48 volts dont bénéficie le Mini. Au-delà de 200 km/h, le Q3 se montre plus bruyant et forcé. Sa boîte à double embrayage, excessivement adoucie, privilégie le confort au détriment du caractère sportif.

Consommations relevées lors du test

Mini Countryman S All4 : 7,8 l/100 km

7,8 l/100 km Audi Q3 TFSI quattro : 9,3 l/100 km

Comportement routier : le plaisir de conduire version Mini

Le Countryman hérite clairement du dynamisme BMW. Il se montre vif et enjoué, avec une sonorité moteur plus agréable que celle du Q3. Détail sympathique : un mode boost temporaire de 10 secondes, activable via la palette gauche, libère les 19 chevaux du système 48 volts et durcit instantanément tous les paramètres.

Les deux modèles adoptent une suspension ferme de base, adoucie par des amortigueurs adaptatifs. Le Mini retransmet plus fidèlement les irrégularités du revêtement, tandis que le Q3 absorbe plus en douceur les défauts importants et les longues ondulations. Paradoxalement, l'Audi se montre moins serein sur les surfaces légèrement vallonnées, avec une certaine nervosité transmise au train avant.

Freinage irréprochable

Les deux SUV excellent au freinage. À froid, ils s'arrêtent en un peu plus de 35 mètres depuis 100 km/h. Disques chauds, le Q3 réalise un excellent 32,4 mètres contre 33,4 mètres pour le Countryman.

Verdict : le Mini l'emporte au rapport qualité-prix

2e position - Audi Q3 TFSI quattro : Ce SUV compact offre un excellent niveau de confort et une dotation sécuritaire complète. Ses points faibles ? Une consommation trop élevée et un tarif excessif. Note : 8/10.

1re position - Mini Countryman S All4 : Un SUV compact polyvalent qui cultive l'esprit sportif caractéristique de la marque britannique. Son atout majeur face au Q3 : un positionnement tarifaire plus raisonnable pour des prestations équivalentes, voire supérieures. Note : 8,3/10.

Pour les acheteurs français recherchant un SUV compact premium à transmission intégrale, le Mini Countryman S All4 représente le choix le plus équilibré, conjuguant dynamisme, efficience et rapport prestations-prix avantageux. L'Audi Q3 séduira davantage ceux privilégiant le confort absolu et l'image de marque aux anneaux.