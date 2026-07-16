La troisième génération de l'Audi Q3 bénéficie d'une première actualisation majeure qui devrait ravir les amateurs du SUV compact allemand. La marque aux anneaux a profité de ce restylage pour enrichir considérablement l'équipement de série et la technologie embarquée, tout en maintenant ses tarifs d'entrée de gamme inchangés.

Un équipement de série nettement étoffé

L'une des avancées les plus significatives de ce millésime 2026 concerne l'équipement standard. Audi a décidé d'intégrer en série des éléments jusqu'alors réservés aux finitions supérieures ou proposés en option payante. Désormais, tous les Q3 incluent dès la version de base la clé de confort, les sièges avant chauffants, la climatisation automatique bizone et la caméra de recul.

Cette stratégie permet à l'Audi Q3 de gagner en compétitivité face à ses concurrents directs comme le BMW X1, le Mercedes GLA ou encore le Volvo XC40, qui dominent le segment des SUV compacts premium sur le marché français.

Une refonte complète des options et finitions

Le constructeur d'Ingolstadt a entièrement repensé son catalogue d'options. Trois nouveaux packs font leur apparition :

Pack Confort Vision : pour les technologies d'aide à la conduite avancées

: pour les technologies d'aide à la conduite avancées Pack Confort Plus : incluant notamment le système audio Sonos et les sièges électriques à mémoire

: incluant notamment le système audio Sonos et les sièges électriques à mémoire Pack Premium : proposant des améliorations de suspension et un dispositif de remorquage intelligent avec assistant de manœuvre automatique

La finition Advanced s'enrichit également de vitres à isolation acoustique renforcée, d'un soutien lombaire, d'un ciel de toit noir, de pare-chocs peints dans la teinte de carrosserie et du système Hold Assist. Les versions S line et Black line reçoivent quant à elles un châssis recalibré avec une suspension au comportement plus sportif.

L'arsenal technologique se renforce

Le Q3 2026 franchit un cap technologique significatif avec l'intégration d'un écran dédié au passager avant de 27,7 centimètres (10,9 pouces). Ce dispositif fonctionne avec le nouveau système d'infodivertissement basé sur Android Automotive, permettant l'utilisation native d'applications comme Microsoft Teams sans connexion smartphone nécessaire.

L'assistant vocal Audi assistant progresse également, avec une compréhension plus naturelle du langage et un contrôle étendu des fonctionnalités du véhicule. Côté recharge, le chargeur sans fil passe de 15W à 25W grâce au standard Magnetic Power Profile, tandis que les passagers arrière profitent désormais de trois ports USB-C délivrant jusqu'à 100W de puissance.

Sécurité et connectivité en temps réel

Le régulateur de vitesse adaptatif fait un bond en avant avec l'exploitation de données en ligne et d'informations trafic en temps réel. Le système ajuste automatiquement la vitesse et les distances de sécurité en fonction des conditions réelles de circulation, prenant même en compte la vitesse moyenne constatée sur chaque tronçon d'itinéraire.

Les manœuvres de stationnement évoluent également. Le Park Assist Pro et l'assistant de parking guidé peuvent désormais être pilotés depuis l'application myAudi sur smartphone. Une fonction Valet Mode inédite protège la vie privée du propriétaire en verrouillant l'écran et les commandes multimédia lorsque le véhicule est confié à un tiers.

Éclairage nouvelle génération

Les phares Matrix LED digitaux à technologie micro-LED, disponibles dans les packs Confort Plus et Premium, ajustent automatiquement le faisceau lumineux pour éviter d'éblouir les autres usagers. Ils proposent également des fonctions de signalisation lumineuse adaptative et permettent de personnaliser la signature lumineuse du véhicule.

Version hybride rechargeable bonifiée

L'Audi Q3 e-hybrid bénéficie d'une amélioration notable de sa capacité de remorquage, qui progresse de 600 kilogrammes pour atteindre 2 000 kilogrammes au total. Cette évolution permet de tracter plus sereinement caravanes, remorques pour chevaux ou bateaux, un argument de poids pour les familles actives.

Disponibilité et tarifs français

L'Audi Q3 2026 restylé est commercialisé en France depuis le 1er juillet, avec un démarrage de la production prévu début septembre. Bonne nouvelle : les tarifs restent inchangés, avec un prix de départ fixé à 48 530 euros pour le SUV classique et 50 430 euros pour la variante Sportback au profil plus dynamique.

L'offre mécanique demeure identique, avec une gamme comprenant un moteur essence 1.5 litre de 150 chevaux à hybridation légère (MHEV), un 2.0 TFSI décliné en 204 et 265 chevaux, un diesel 2.0 TDI proposé en 150 et 193 chevaux, ainsi qu'une version hybride rechargeable (PHEV) développant 272 chevaux et affichant jusqu'à 120 kilomètres d'autonomie en mode électrique selon le cycle d'homologation.