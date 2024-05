La nouvelle fourgonnette California de Volkswagen veut plaire à tous les types de campeurs

La dernière itération est plus grande que sa prédécesseure et est équipée d'une tente escamotable sur le toit.

Plus d'espace et de confort pour partir à l'aventure

Le fourgon de camping officiel de Volkswagen vient de devenir encore plus adapté aux aventures. Le constructeur automobile allemand vient de dévoiler la dernière itération de la California à la vente en Europe, selon Car and Driver. La nouvelle version n'est pas une grande départ de ce qui précédait mais apporte quelques corrections clés et de nouvelles fonctionnalités qui se combinent pour la rendre encore mieux adaptée à un moment au terrain de camping.

En partie grâce à la popularité durable du Microbus, ou Type 2 comme le connaissent les passionnés, peu d'entreprises sont plus associées aux fourgons de camping que VW. La société produit actuellement trois modèles de camping-cars, et la California, qui est basée sur le fourgon utilitaire Transporter et a fait ses débuts en 2003, est pour ceux d'entre nous qui veulent pouvoir s'éloigner du tumulte de la vie moderne pendant quelques jours ici et là.

Trois groupes motopropulseurs et cinq versions au lancement

La nouvelle California ne semble pas radicalement différente de sa devancière, mais elle est plus grande. Elle mesure désormais 10,6 pouces de plus en longueur et 1,6 pouce de plus en largeur qu'auparavant, bien que sa hauteur reste la même. Toutes les versions du fourgon sont également équipées de série de deux portes coulissantes avec moustiquaires et d'une tente sur le toit escamotable. Il y a trois options de groupe motopropulseur à choisir, chacune d'entre elles étant accouplée à une boîte de vitesses automatique, selon Motor1.com. Ceux-ci comprennent un turbodiesel 2,0 litres qui développe 150 ch et un quatre cylindres 2,0 litres qui développe 204 ch, tous deux précédemment disponibles, ainsi qu'un nouveau moteur à essence hybride assisté de 1,5 litre qui développe 245 ch et est doté d'une transmission intégrale (les autres options n'ont qu'une traction avant).

Cinq versions de la California seront disponibles au lancement : Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast et Ocean, chacune étant configurée pour différents types de camping. Le modèle Beach de base peut accueillir six personnes, tandis que le Beach Tour haut de gamme ajoute des sièges avant pivotants, un éclairage pour la tente et un écran de 5,0 pouces qui peut être utilisé pour contrôler la climatisation, le chauffage et d'autres systèmes. Le Beach Camper, quant à lui, porte la capacité d'accueil à sept places et est équipé d'une petite kitchenette. Le Coast n'a de place que pour quatre personnes, mais possède une plus grande kitchenette avec une cuisinière à un brûleur, un évier, un réfrigérateur et un espace de rangement. Enfin, l'Ocean haut de gamme n'a également de place que pour quatre personnes, mais est équipé de meilleurs équipements, notamment des sièges avant chauffants, deux batteries de camping-car et plus d'espace de rangement.