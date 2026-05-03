Les ambitions de Xiaomi dans le secteur automobile se précisent, et le constructeur chinois ne compte pas jouer la carte de l'ultra low-cost. Lei Jun, PDG du géant technologique, vient de lever le voile sur la stratégie tarifaire de la marque pour ses futures voitures électriques.

Un positionnement premium assumé dès le départ

Lors d'une récente intervention publique, Lei Jun a été catégorique : Xiaomi ne produira pas de véhicules électriques en dessous de 30 000 euros. Cette déclaration met fin aux spéculations qui voyaient la marque, connue pour ses smartphones abordables, bouleverser le marché automobile avec des prix cassés.

Le dirigeant chinois justifie cette stratégie par la volonté de positionner Xiaomi comme un acteur sérieux face aux géants établis. Contrairement à son approche dans la téléphonie mobile, le constructeur vise directement le segment premium-milieu de gamme, où évoluent des marques comme Tesla, BYD ou encore les constructeurs européens traditionnels.

La SU7 : un lancement réussi qui conforte la stratégie

Cette annonce intervient après le succès commercial de la Xiaomi SU7, première berline électrique de la marque lancée en Chine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Plus de 100 000 commandes enregistrées en quelques mois

Un prix de départ autour de 30 000 euros sur le marché chinois

Des performances comparables aux modèles Tesla Model 3

Une autonomie atteignant jusqu'à 800 kilomètres selon le cycle CLTC

Des caractéristiques techniques ambitieuses

La SU7 affiche des spécifications dignes des meilleures berlines électriques du marché. La version de base développe environ 300 chevaux, tandis que la variante haut de gamme grimpe à plus de 670 chevaux, permettant d'atteindre les 100 km/h en seulement 2,8 secondes.

Cette philosophie axée sur la performance et la technologie explique pourquoi Xiaomi refuse de descendre en gamme. Le développement d'un véhicule électrique moderne nécessite des investissements colossaux, notamment en recherche et développement, en batteries de dernière génération et en systèmes d'assistance à la conduite.

Quelle stratégie pour le marché européen ?

Si Xiaomi n'a pas encore officiellement confirmé son arrivée en Europe, les observateurs du secteur anticipent un débarquement d'ici 2025-2026. Le prix plancher annoncé de 30 000 euros pourrait toutefois grimper sur le Vieux Continent en raison des taxes d'importation, des normes d'homologation et de la logistique.

Sur le marché français, ce positionnement placerait Xiaomi en concurrence directe avec des modèles comme la Tesla Model 3, la BYD Seal, ou encore les futures électriques des constructeurs européens. Un segment particulièrement disputé où la différenciation se fait autant sur la technologie embarquée que sur le prix.

L'enjeu de la rentabilité

Lei Jun a également souligné que maintenir ce prix plancher représente déjà un défi considérable. Les marges bénéficiaires dans l'automobile électrique restent faibles, notamment en raison du coût élevé des batteries qui représentent environ 40% du prix total d'un véhicule électrique.

En refusant de descendre sous la barre des 30 000 euros, Xiaomi s'assure de pouvoir investir massivement dans l'innovation tout en préservant sa santé financière. Une approche prudente mais nécessaire pour s'imposer durablement face à des concurrents bien établis comme BYD, qui inonde déjà le marché européen avec des modèles compétitifs.

Cette stratégie marque un tournant pour Xiaomi : l'entreprise abandonne son image de marque "bon marché" dans l'automobile pour viser l'excellence technologique et la qualité, quitte à sacrifier les volumes au profit de la rentabilité.