Xiaomi SkyNomad : le SUV électrique chinois qui défie les géants avec 800 km d'autonomie

Xiaomi frappe un grand coup dans l'univers automobile avec le dévoilement de son second véhicule électrique : le SkyNomad. Après le succès retentissant de la berline SU7, le constructeur chinois s'attaque désormais au segment très prisé des SUV avec un modèle aux dimensions imposantes et des performances qui font tourner les têtes.

Un mastodonte technologique aux mensurations XXL

Le SkyNomad ne passe certainement pas inaperçu avec ses 5,35 mètres de longueur, soit plus imposant qu'un BMW X5 ou un Mercedes GLE. Ce grand SUV électrique affiche clairement ses ambitions premium avec un design élégant qui mêle modernité et robustesse.

Sous le capot, Xiaomi n'a pas fait les choses à moitié. Le SkyNomad embarque une architecture électrique de pointe avec plusieurs configurations disponibles :

Version d'entrée de gamme : moteur unique à l'arrière développant 299 chevaux

: moteur unique à l'arrière développant 299 chevaux Version intermédiaire : transmission intégrale avec 673 chevaux combinés

: transmission intégrale avec 673 chevaux combinés Version Ultra haut de gamme : transmission intégrale portée à 838 chevaux

Une autonomie record et des performances électrisantes

L'un des atouts majeurs du SkyNomad réside dans son autonomie exceptionnelle. Grâce à une batterie de 140 kWh développée en partenariat avec CATL, le SUV chinois revendique jusqu'à 809 kilomètres d'autonomie selon le cycle d'homologation chinois CLTC. En conditions réelles sur le cycle européen WLTP, on peut raisonnablement estimer une autonomie autour de 650 à 700 kilomètres.

Les performances ne sont pas en reste. La version Ultra, la plus puissante, abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, des chiffres dignes d'une sportive. La technologie de recharge rapide permet également de récupérer plusieurs centaines de kilomètres en quelques minutes seulement.

Une technologie de suspension révolutionnaire

Xiaomi intègre un système de suspension pneumatique intelligent capable de s'adapter en temps réel aux conditions de route. Le véhicule peut ajuster sa garde au sol et optimiser le confort comme le comportement dynamique selon les besoins du conducteur.

Un positionnement tarifaire agressif

C'est sans doute sur le prix que Xiaomi compte faire la différence. En Chine, le SkyNomad démarre à partir de l'équivalent de 58 000 euros pour la version de base. Un tarif qui pourrait séduire, même si une arrivée sur le marché européen impliquerait nécessairement une révision à la hausse en raison des droits de douane et des taxes.

À titre de comparaison, un Tesla Model X démarre autour de 100 000 euros en France, tandis qu'un BMW iX se négocie à partir de 85 000 euros. Le positionnement tarifaire de Xiaomi pourrait donc bouleverser le marché si le constructeur décide de franchir le pas vers l'Europe.

Une arrivée en France envisageable ?

Pour l'instant, Xiaomi n'a pas officiellement annoncé ses intentions concernant une commercialisation européenne du SkyNomad. Le constructeur se concentre sur le marché chinois, où la demande en véhicules électriques explose littéralement.

Néanmoins, face au durcissement des normes environnementales européennes et à l'appétit croissant des consommateurs pour les SUV électriques à grande autonomie, une offensive européenne n'est pas à exclure dans les années à venir. Le groupe devra toutefois composer avec les nouvelles réglementations sur les importations de véhicules électriques chinois.

Avec le SkyNomad, Xiaomi prouve une nouvelle fois que les constructeurs chinois n'ont plus rien à envier aux marques historiques en matière de technologie, d'autonomie et de rapport qualité-prix. Reste à savoir si ce géant du SUV électrique traversera un jour nos frontières.