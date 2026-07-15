Xiaomi Sky Nomad N90 : le van électrique surprise avec toit relevable et sièges pivotants à 180°

Xiaomi frappe un grand coup dans l'univers des véhicules de loisirs avec le Sky Nomad N90, un concept de camping-car électrique qui bouscule les codes. Le géant chinois, connu pour ses smartphones, dévoile un véhicule hybride rechargeable aux capacités étonnantes : sièges rotatifs à 180 degrés, toit relevable automatique et modularité extrême de l'habitacle.

Une nouvelle stratégie automobile signée Xiaomi

Avec le Sky Nomad N90, Xiaomi lance officiellement une sous-marque dédiée à l'aventure et aux activités outdoor. Ce modèle marque un tournant radical par rapport aux véhicules sportifs précédemment développés par le constructeur. Exit les lignes fluides et aérodynamiques : place à une silhouette imposante et carrée qui dépasse les 5,30 mètres de longueur.

Cette architecture généreuse permet d'exploiter un empattement important, créant ainsi un espace intérieur modulable qui transforme le véhicule en véritable habitat roulant. L'objectif affiché : gommer les frontières entre moyen de transport, bureau mobile et logement temporaire sur roues.

Un habitacle transformable à volonté

L'innovation majeure du Sky Nomad N90 réside dans sa polyvalence intérieure exceptionnelle. Le système ingénieux développé par Xiaomi permet de reconfigurer totalement l'espace selon les besoins :

Sièges avant pivotants à 180° pour faire face à l'arrière du véhicule

pour faire face à l'arrière du véhicule Table centrale déployable créant instantanément un espace convivial

créant instantanément un espace convivial Deuxième et troisième rangées modulables pour maximiser l'espace de vie

pour maximiser l'espace de vie Configuration bureau, salon ou espace familial selon les occasions

Cette modularité transforme le véhicule en salle de réunion itinérante, en espace de jeux familial ou en café privé. Une approche qui séduira les adeptes du télétravail nomade comme les familles en quête d'évasion.

Version camping-car avec toit relevable électrique

Pour les passionnés de camping et de vanlife, Xiaomi propose une déclinaison spécifique particulièrement aboutie. Le Sky Nomad N90 intègre un toit relevable automatisé qui se déploie pour révéler un véritable espace nuit.

Ce système électrique augmente considérablement la hauteur habitable, offrant suffisamment d'espace pour dormir confortablement sans remorque ni sacrifice du volume de coffre. Une solution idéale pour les escapades en pleine nature tout en conservant les avantages d'une connectivité high-tech de dernière génération.

Une mécanique hybride rechargeable intelligente

Sur le plan technique, Xiaomi adopte une configuration EREV (véhicule électrique à autonomie étendue) particulièrement pertinente pour ce type d'usage. Le système repose sur :

Batterie de 76 kWh offrant 370 kilomètres d'autonomie en mode 100% électrique

offrant 370 kilomètres d'autonomie en mode 100% électrique Générateur thermique essence agissant uniquement pour recharger la batterie

agissant uniquement pour recharger la batterie Autonomie totale considérablement étendue grâce au prolongateur d'autonomie

Cette architecture résout l'un des principaux freins des camping-cars électriques : l'angoisse de la panne sèche lors de voyages éloignés des infrastructures de recharge. Le Sky Nomad N90 devient ainsi le compagnon idéal pour les road trips au long cours dans des zones isolées.

Écosystème connecté intégral

Fidèle à son ADN technologique, Xiaomi a conçu le Sky Nomad N90 comme une extension de son écosystème digital. L'ensemble des fonctions du véhicule se pilote depuis l'écran central ou par commandes vocales avancées :

Climatisation, éclairage d'ambiance, déploiement du toit, gestion des sièges... tout est centralisé et synchronisable avec les appareils mobiles de la marque. Une intégration poussée qui place le véhicule au cœur d'un réseau domotique mobile.

Un pari stratégique audacieux

Avec ce lancement, Xiaomi confirme que son entrée dans l'automobile n'est pas un coup d'éclat isolé, mais bien une stratégie de long terme visant à concurrencer les constructeurs établis. Le Sky Nomad N90 démontre la capacité du géant technologique à innover dans un segment encore peu exploité : celui des véhicules de loisirs électrifiés et hautement connectés.

Reste à connaître les conditions de commercialisation en Europe et les tarifs pratiqués sur notre marché. Une chose est certaine : Xiaomi compte bien bousculer le secteur des vans aménagés avec cette proposition audacieuse.