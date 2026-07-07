Volkswagen ID.Era 9X : le SUV de luxe électrique à 38 000 € qui ne viendra jamais en France

Alors que Volkswagen mise sur un retour aux fondamentaux avec ses modèles électriques abordables comme l'ID.3 ou l'ID.7, la marque allemande vient de dévoiler en Chine un vaisseau amiral qui fait totalement oublier le défunt Phaeton. Son nom ? Le Volkswagen ID.Era 9X, un SUV électrique de 5,21 mètres qui repousse toutes les limites du luxe accessible.

Un mastodonte technologique développé en un temps record

Fabriqué à Ningbo, au sud de Shanghai, ce colosse est le fruit d'une collaboration avec le partenaire chinois SAIC. En seulement deux ans de développement, les ingenieursdent de Wolfsburg ont eu carte blanche pour puiser dans l'arsenal technologique chinois, sans se limiter à la plateforme MEB européenne. Le résultat dépasse tout ce que Volkswagen a proposé jusqu'ici sur le segment premium.

Avec ses dimensions généreuses, l'ID.Era 9X surpasse même le Touareg, qui disparaîtra prochainement du marché européen. Un vide que ce nouveau modèle aurait pu combler... s'il était commercialisé sur notre continent.

Des performances dignes d'une berline sportive

Sous le capot, ou plutôt dans les essieux, on trouve une configuration à transmission intégrale avec deux moteurs électriques totalisant :

517 chevaux de puissance combinée

660 Nm de couple

0 à 100 km/h en 5,6 secondes

Vitesse maximale de 200 km/h

Malgré un poids de 2,7 tonnes, ce mastodonte affiche des performances remarquables qui le placent au niveau des meilleures berlines sportives du marché.

Une autonomie record grâce à un prolongateur d'autonomie

La véritable révolution se cache dans l'architecture électrique. Le système repose sur deux capacités de batteries (51 ou 65 kWh) associées à une technologie 800 volts permettant une recharge de 10 à 80% en moins de 20 minutes.

Mais l'innovation majeure réside dans l'intégration d'un moteur essence 1,5 litre de 143 chevaux fonctionnant exclusivement comme générateur, sans liaison mécanique avec les roues. Cette solution hybride série permet d'atteindre une autonomie totale impressionnante de 1 651 kilomètres : environ 350 à 400 kilomètres en mode 100% électrique, auxquels s'ajoutent 800 kilomètres supplémentaires grâce au prolongateur.

Un confort de marche digne des plus grands

L'ID.Era 9X embarque une suspension pneumatique à double chambre identique à celle du Porsche Taycan ou du Panamera. Le système prédictif scanne la route jusqu'à 150 mètres devant le véhicule et adapte automatiquement les réglages pour absorber les imperfections.

La carrocérie s'abaisse à l'entrée pour faciliter l'accès et se relève à la sortie. Les quatre roues directrices à l'arrière réduisent le rayon de braquage au niveau d'une Golf, rendant les manœuvres étonnamment aisées pour un véhicule de cette taille.

Une conduite autonome impressionnante

Le système NOA (Navigation on Autopilot) utilise un lidar, des radars et de multiples caméras pour piloter le véhicule de manière quasi autonome. Le Volkswagen change de voie, dépasse, tourne et s'insère dans le trafic en détectant véhicules, piétons et cyclistes.

Encore plus spectaculaire : la fonction de stationnement autonome permet au conducteur de descendre du véhicule qui cherche ensuite seul une place et se gare sans intervention humaine.

Un habitacle de jet privé

L'intérieur rivalise avec les plus grands noms du luxe. La seconde rangée propose des sièges individuels type Captain avec plus d'espace pour les jambes qu'un Bentley Bentayga. Le siège passager avant se déplace électriquement pour permettre une position presque allongée.

L'équipement comprend un écran de 53 centimètres descendant du pavillon, un "Magic Screen" intégré dans les habillages bois, un compartiment thermique pour maintenir les aliments chauds ou froids, et de nombreux détails pensés pour le marché chinois.

Un prix défiant toute concurrence... mais réservé à la Chine

Le plus surprenant reste le tarif : à partir de 38 000 euros, montant jusqu'à 45 000 euros en version totalement équipée. En comparaison, un Tiguan de base coûte déjà plus cher en Allemagne.

Bien que développé exclusivement pour le marché chinois, des voix s'élèvent déjà à Wolfsburg pour réclamer une commercialisation européenne. Après la disparition du Phaeton et la fin programmée du Touareg, ce vaisseau amiral serait une excellente carte de visite pour la marque. Même en doublant son prix pour une hypothétique version européenne, il resterait une affaire exceptionnelle dans sa catégorie.

Pour l'instant, les amateurs français de SUV premium électriques devront se contenter de rêver devant ce concentré de technologie inaccessible.