Volkswagen Golf 1.5 eTSI vs Kia K4 vs Mazda3 : qui domine le segment des compactes en 2024 ?

Dans l'univers ultra-concurrentiel des compactes, trois références s'affrontent pour conquérir le cœur des automobilistes européens. Le Volkswagen Golf, véritable institution depuis 1974, doit désormais composer avec le nouveau Kia K4 et l'élégant Mazda3. Analyse comparative de trois philosophies bien distinctes.

Trois approches, trois générations différentes

Le Volkswagen Golf en est à sa huitième génération depuis 2019, avec une refonte majeure intervenue mi-2024. Ce modèle emblématique a littéralement donné son nom au segment des compactes en Europe. Face à lui, le Kia K4 fait figure de petit nouveau depuis 2024, succédant au Ceed avec une approche résolument tournée vers le design. Quant au Mazda3, commercialisé depuis 2003 et dans sa quatrième génération depuis 2019, il affiche désormais une certaine ancienneté qui se ressent à l'intérieur.

Habitabilité : des résultats surprenants

L'habitacle du Mazda3 mise sur une instrumentation numérique au design circulaire et des surfaces habillées de cuir, mais l'ergonomie trahit quelques années d'ancienneté. La console centrale avec sa molette rotative rappelle une époque révolue, même si l'ensemble reste fonctionnel.

Le Kia K4 demande un temps d'adaptation : le bouton de chauffage du volant se cache dans la portière, tandis que le menu principal regorge de fonctions rarement utilisées. La climatisation dispose d'un écran dédié, partiellement masqué par le volant en conduite.

Le Golf marque des points décisifs en matière d'ergonomie. L'écran tactile contrôle toujours de nombreuses fonctions, mais les menus s'avèrent bien structurés et le système répond avec fluidité. Les boutons tactiles du volant ont heureusement laissé place à des commandes physiques. Avec ses sièges ergoActive, le Golf propose le meilleur confort d'assise et les réglages les plus complets.

Places arrière et coffres : le Kia surprend

Mazda3 : accès étroit, espace aux genoux limité, habitabilité digne d'une citadine. Coffre de 351 à 1 026 litres, le plus petit du lot

: accès étroit, espace aux genoux limité, habitabilité digne d'une citadine. Coffre de 351 à 1 026 litres, le plus petit du lot Kia K4 : excellent espace aux genoux, mais pieds coincés sous les sièges avant. Champion du volume de chargement avec 438 litres évolutifs à 1 217 litres

: excellent espace aux genoux, mais pieds coincés sous les sièges avant. Champion du volume de chargement avec 438 litres évolutifs à 1 217 litres Golf : malgré sa compacité, il offre le volume maximal avec 1 237 litres (381 litres sièges relevés)

Motorisations : trois tempéraments distincts

Le Kia K4 adopte une approche singulière avec son moteur caractériel qui transmet une sensation de dynamisme, mais pèche par moments par manque de douceur. Au démarrage, il affiche une certaine brusquerie pouvant provoquer des pertes de motricité sur chaussée mouillée.

Avec une consommation moyenne de 6,8 litres/100 km (8,5 litres sur autoroute), associée à un réservoir de seulement 47 litres, l'autonomie plafonne à 553 kilomètres à vitesse élevée. Dommage, car le K4 se révèle parfaitement adapté aux longs trajets avec sa suspension ferme mais confortable.

Le Mazda3 cultive une sportivité discrète. Sa direction linéaire et progressive offre un excellent retour d'information, en harmonie avec une suspension également ferme. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres séduit par sa réponse franche et immédiate, même si l'étagement long de la boîte bride quelque peu ses performances. À 140 km/h en sixième, il tourne à peine à 3 000 tr/min. Sa consommation de 6,2 litres/100 km impressionne pour une telle cylindrée, démontrant la pertinence du choix de Mazda d'éviter la suralimentation. Il intègre également une désactivation des cylindres en charge partielle et se passe toujours de filtre à particules essence.

Le Golf, référence du segment

En conduite, le Volkswagen Golf déploie toute l'expertise de Wolfsburg. Isolation phonique exemplaire, direction progressive remarquable donnant une impression de compacité accrue, caisse extrêmement rigide et amortisseurs adaptatifs offrant une large plage de réglage : tout concourt à une expérience de conduite premium.

La boîte DSG s'intègre parfaitement à l'ensemble avec des passages de rapports doux et raffinés, presque imperceptibles. Le système micro-hybride se montre réactif, ne forçant que dans les hauts régimes. Avec 5,8 litres/100 km de consommation moyenne, le Golf s'impose comme le plus sobre. Son diamètre de braquage de 10,8 mètres en fait également le plus maniable.

Le verdict : une hiérarchie logique

3e position - Mazda3 Skyactiv-G 140 : Original et moins consensuel, mais pénalisé par son habitabilité limitée. Note : 8/10

2e position - Kia K4 1.6 T-GDI : Technologie et volume généreux, mais sans véritable point fort distinctif et une consommation excessive. Note : 8,1/10

1re position - VW Golf 1.5 eTSI : Proche de la perfection, avec un équilibre général remarquable qui justifie pleinement son statut de référence. Note : 8,7/10

Les trois modèles intègrent une technologie micro-hybride et affichent des performances au freinage similaires, avec des distances d'arrêt comprises entre 34 et 35 mètres. Sur ce point, aucun ne déçoit.