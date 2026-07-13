Valentino Rossi et Lando Norris préparent un duo de rêve aux 24 Heures du Mans : "Ce serait un honneur"

Le Festival de Vitesse de Goodwood vient d'être le théâtre d'une annonce qui fait déjà rêver les passionnés de sports mécaniques. Valentino Rossi, légende du MotoGP, et Lando Norris, champion du monde de Formule 1 en titre, ont évoqué publiquement leur projet de courir ensemble aux mythiques 24 Heures du Mans. Une perspective qui pourrait bien devenir réalité dans les prochaines années.

Un projet qui prend forme au cœur de Goodwood

Lors de cette édition 2026 du célèbre festival britannique, où la RB17 d'Adrian Newey captait tous les regards, c'est finalement le duo Rossi-Norris qui a volé la vedette. Les deux champions du monde, issus de disciplines différentes mais unis par une même passion pour la vitesse, ont confirmé leurs échanges sur une participation commune à la plus prestigieuse épreuve d'endurance automobile.

Cette perspective n'a rien d'une simple déclaration en l'air. Valentino Rossi, depuis sa retraite du MotoGP, s'est progressivement tourné vers la compétition automobile sur quatre roues. Le pilote italien a déjà participé au GT World Challenge Europe et au Championnat du Monde d'Endurance, prouvant ses capacités au-delà des deux-roues.

Le Mans, l'épreuve qui fascine les grands champions

Les 24 Heures du Mans exercent depuis toujours une attraction irrésistible sur les plus grands noms du sport automobile. Fernando Alonso, double vainqueur de l'épreuve sarthoise, Max Verstappen et Sebastian Vettel avaient déjà évoqué l'idée de s'y aligner ensemble. Lando Norris semble suivre les traces de ses illustres prédécesseurs en manifestant le même intérêt pour cette course légendaire.

Mais le pilote britannique ne se limite pas au Mans. Valentino Rossi a également mentionné récemment son intérêt pour les 24 Heures du Nürburgring, évoquant l'impact positif qu'a eu la participation de Max Verstappen lors de la dernière édition. "Il Dottore" envisage même de s'y essayer dès l'année prochaine.

McLaren, le trait d'union parfait

L'entrée de McLaren dans la compétition aux 24 Heures du Mans facilite considérablement les plans du duo. Interrogé sur le sujet, Lando Norris n'a pas caché son enthousiasme : "Nous avons trop de courses en ce moment. Mais avec McLaren qui participe au Mans, peut-être que dans quelques années... Trois ou quatre ans, j'adorerais le faire. Ce serait un honneur et je suis sûr qu'on s'amuserait beaucoup."

Une amitié qui transcende les disciplines

La relation entre Valentino Rossi et Lando Norris ne date pas d'hier. Les deux champions entretiennent une véritable amitié et ont déjà discuté en privé de ce projet commun. "J'ai déjà essayé de le persuader, mais il est très occupé en ce moment", a confié l'Italien avec un sourire complice.

Le calendrier chargé de la Formule 1 constitue actuellement le principal obstacle pour Norris. Avec une saison qui s'étire sur plus de 24 courses, le pilote McLaren dispose de peu de temps pour se consacrer à d'autres projets. Mais cette contrainte ne semble que temporaire.

Un calendrier qui pourrait s'ajuster

Valentino Rossi, lui, bénéficie d'une plus grande flexibilité dans son emploi du temps. Malgré sa participation à plusieurs championnats d'endurance, le nonuple champion du monde pourrait techniquement s'aligner dès l'année prochaine au Mans. Pourtant, l'amitié guide ses choix : "J'essaierai d'attendre Lando", a-t-il déclaré.

Cette déclaration témoigne de la volonté des deux hommes de partager cette expérience ensemble plutôt que de la vivre séparément. L'idée de voir ces deux légendes vivantes du sport mécanique, vêtues de la combinaison orange de McLaren, affronter côte à côte les virages de la Sarthe fait déjà saliver les amateurs.

Un rendez-vous en 2029 ou 2030 ?

Si l'on en croit les déclarations de Norris, c'est entre 2029 et 2030 que ce projet pourrait se concrétiser. D'ici là, le Britannique aura peut-être décroché d'autres titres en Formule 1, et Rossi aura continué d'affûter son expérience sur quatre roues. Une chose est sûre : leur participation commune aux 24 Heures du Mans représenterait un événement historique pour le sport automobile mondial et un spectacle exceptionnel pour les spectateurs français qui se pressent chaque année dans les tribunes du circuit de la Sarthe.