Le constructeur allemand MAN Truck & Bus vient de franchir une étape majeure dans l'électrification du transport routier de marchandises. Son camion électrique eTGS Ultra a bouclé un périple de 992 kilomètres entre Paris et Berlin, démontrant ainsi que la technologie des poids lourds électriques est désormais mature pour les longues distances.

Un défi technique relevé haut la main

L'eTGS Ultra embarque une imposante batterie de 534 kWh, conçue spécifiquement pour le transport longue distance avec semi-remorque. Selon le constructeur, cette capacité permet d'atteindre une autonomie maximale de 570 kilomètres avec une seule charge dans des conditions optimales.

Pour ce trajet transfrontalier ambitieux, le camion électrique a traversé quatre pays européens : la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Un parcours qui a permis de tester la viabilité du véhicule en conditions réelles d'exploitation, loin des essais en environnement contrôlé habituellement pratiqués par les constructeurs.

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Une infrastructure de recharge en développement

Pour accomplir ce périple, MAN a soigneusement planifié plusieurs arrêts stratégiques dans les stations de recharge Milence, réseau développé conjointement par TRATON GROUP (maison-mère de MAN), Daimler Truck et Volvo Group. Les points de recharge utilisés étaient situés à :

Saint-Witz en région parisienne (France)

Gand (Belgique)

Zwolle (Pays-Bas)

Mogendorf, Kassel-Lohfelden et Vockerode (Allemagne)

Le véritable enjeu : déployer les bornes rapides

Friedrich Baumann, responsable des Ventes et Solutions Clients chez MAN, l'affirme sans détour : "Les véhicules et les services sont prêts ; il faut maintenant accélérer l'expansion de l'infrastructure à travers l'Europe". Un constat partagé par l'ensemble de l'industrie du poids lourd électrique.

Le constructeur allemand souligne que la technologie n'est plus l'obstacle principal. Les camions électriques disposent désormais d'une autonomie suffisante et de performances adaptées à un usage commercial intensif. Le maillon faible reste le maillage insuffisant des stations de recharge rapide pour poids lourds sur le continent européen.

Un écosystème complet pour faciliter la transition

MAN Truck & Bus ne se limite pas à la fabrication de camions électriques. Le groupe développe une approche globale incluant plusieurs services complémentaires destinés à accompagner les transporteurs dans leur transition énergétique :

MAN Charge&Go : un réseau dédié à l'installation d'infrastructures de recharge

: un réseau dédié à l'installation d'infrastructures de recharge MAN Transport Solutions : un service de conseil logistique pour optimiser l'utilisation des véhicules électriques

: un service de conseil logistique pour optimiser l'utilisation des véhicules électriques Participation au développement du réseau Milence à l'échelle européenne

Vers une alternative crédible au diesel ?

Cette démonstration technique intervient à un moment charnière pour l'industrie du transport routier européen. Avec le durcissement progressif des normes environnementales et les zones à faibles émissions qui se multiplient dans les grandes métropoles françaises et européennes, les transporteurs cherchent activement des solutions de décarbonation viables.

Si des entreprises comme Milence accélèrent effectivement le déploiement de leurs stations, les experts s'accordent à dire que les investissements doivent être considérablement renforcés. Sans un réseau de recharge dense et fiable couvrant l'ensemble des axes routiers européens, les camions électriques peineront à convaincre massivement les professionnels du secteur, encore très dépendants du diesel pour leur exploitation quotidienne.

L'eTGS Ultra de MAN prouve néanmoins que la technologie est au rendez-vous. Reste désormais à créer les conditions infrastructurelles permettant de transformer cet essai prometteur en révolution durable du transport de marchandises.