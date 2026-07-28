Tom Holland : le garage spectaculaire de la star de Spider-Man dominé par une marque allemande

Les acteurs hollywoodiens sont nombreux à afficher leur passion pour l'automobile, et Tom Holland ne fait pas exception à la règle. L'interprète britannique de Spider-Man, actuellement à l'affiche avec "L'Odyssée" de Christopher Nolan et bientôt de retour dans une nouvelle aventure du tisseur de toiles, possède une collection automobile qui fait rêver les passionnés. Et une marque allemande domine clairement son garage : Audi.

Quatre Audi pour le Spiderman britannique

Tom Holland ne cache pas son amour pour la firme aux quatre anneaux, qui représente la moitié de sa collection avec pas moins de quatre modèles différents. Cette prédilection pour la marque d'Ingolstadt témoigne d'un goût certain pour l'élégance sportive à l'allemande.

L'Audi A7 : l'élégance au quotidien

Le premier modèle qui attire l'attention est l'Audi A7, une berline fastback lancée en 2010 qui marie style et polyvalence. Avec ses dimensions imposantes de 4,97 mètres de long, 1,91 mètre de large et 1,42 mètre de haut, ce coupé quatre portes propose des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, avec une puissance pouvant atteindre 367 chevaux dans sa version de base.

L'Audi RS 7 Sportback : la bête de course

Mais Tom Holland ne s'est pas contenté de la version classique. L'acteur possède également la déclinaison la plus radicale de cette berline : la RS 7 Sportback. Sous le capot, on trouve un V8 biturbo de 4,0 litres développant la bagatelle de 630 chevaux. Une véritable fusée capable de rivaliser avec les sportives les plus affûtées, tout en conservant quatre vraies places.

L'Audi Q7 : le SUV familial premium

La star ne néglige pas pour autant le segment des SUV. Son Audi Q7 représente ce que l'allemand fait de mieux en matière de grand SUV familial. Chaussé de jantes comprises entre 48 et 56 centimètres, ce mastodonte peut développer jusqu'à 507 chevaux et 770 Nm de couple dans sa version la plus musclée. En France, comptez environ 79 000 euros pour ce modèle.

L'Audi R8 : le supercar iconique

Pour couronner sa collection Audi, Tom Holland s'offre le graal : une R8. Ce coupé biplace sportif au design futuriste incarne l'excellence sportive de la marque. Équipée d'un moteur V10, la version R8 Plus délivre 610 chevaux, permettant d'atteindre 100 km/h départ arrêté en seulement 3,2 secondes. La vitesse de pointe culmine à 330 km/h.

Au-delà d'Audi : des choix prestigieux

Porsche Taycan Turbo S : la puissance électrique

L'acteur britannique prouve son ouverture d'esprit avec une Porsche Taycan Turbo S, sportive 100% électrique. Ce bolide zéro émission développe un impressionnant 952 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes chrono. Un investissement de taille puisque ce modèle avoisine les 217 000 euros en France.

Range Rover Sport : le luxe tout-terrain

Pour les escapades plus aventureuses, Tom Holland mise sur un Range Rover Sport. Ce SUV premium combine l'élégance britannique à des capacités tout-terrain respectables, avec une garde au sol de 35 centimètres. Ses 2,5 tonnes sont propulsées par un V8 de 4,4 litres, alliant puissance et raffinement.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge : le summum du luxe

La pièce maîtresse de cette collection reste sans conteste le Rolls-Royce Cullinan Black Badge, version radicale du premier SUV de l'histoire de la marque au Spirit of Ecstasy. Avec ses dimensions monumentales (5,34 mètres de long, 2,16 mètres de large et 1,84 mètre de haut), ce mastodonte ultra-luxueux roule sur des jantes forgées de 58 centimètres. Son V12 délivre 600 chevaux pour offrir une expérience de conduite incomparable, dans une livrée sombre digne d'un super-vilain.

Cette collection diversifiée révèle un Tom Holland amateur éclairé, capable d'apprécier aussi bien les sportives allemandes que le luxe britannique ultime, sans oublier l'innovation électrique. Une passion automobile qui reflète parfaitement la personnalité d'une star hollywoodienne moderne.