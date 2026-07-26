Omoda 9 et Jaecoo 7 PHEV : deux SUV hybrides chinois prêts à bousculer l'Europe

Le groupe chinois Chery, leader des exportations automobiles dans son pays depuis 23 ans, débarque en force sur le marché européen avec deux SUV hybrides rechargeables particulièrement ambitieux. Lors d'un essai organisé dans les rues de Berlin, nous avons pu découvrir l'Omoda 9 et le Jaecoo 7, deux modèles qui pourraient bien redéfinir le rapport qualité-prix dans leur segment.

Le Jaecoo 7 PHEV : la success-story britannique

Long de 4,50 mètres, le Jaecoo 7 affiche un design inspiré des 4x4 britanniques traditionnels. Cette stratégie stylistique a porté ses fruits outre-Manche : moins d'un an après son lancement, ce SUV est devenu le véhicule le plus vendu au Royaume-Uni en janvier et mars 2026.

Proposé à partir d'un peu plus de 40 000 euros en version hybride rechargeable, le Jaecoo 7 ne lésine pas sur l'équipement de série. Toit panoramique en verre, affichage tête haute, sièges chauffants et ventilés, système audio Sony : la dotation est pléthorique.

Des détails originaux à la chinoise

Le constructeur a intégré quelques fonctionnalités surprenantes, typiques des marques chinoises :

Un système de karaoké pour les pauses lors des recharges

Un hayon transformable en écran de cinéma en plein air grâce à un revêtement blanc et des points de fixation dédiés

Une prise électrique permettant d'alimenter un projecteur via un adaptateur sur la prise de charge

Motorisation : une autonomie impressionnante de 1 200 km

Le Jaecoo 7 associe un moteur thermique quatre cylindres 1,5 litre à deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 340 chevaux. Sa batterie de 18,3 kWh autorise jusqu'à 90 kilomètres en mode 100% électrique selon le cycle WLTP, suffisant pour les trajets quotidiens.

La charge rapide en courant continu atteint 40 kW, tandis que la charge en courant alternatif plafonne à 6,6 kW, un point faible notable. Avec son réservoir de 60 litres, l'autonomie totale grimpe jusqu'à 1 200 kilomètres. La consommation batterie vide s'établit à 6 litres aux 100 kilomètres en cycle WLTP.

Lors de notre essai dans les embouteillages berlinois, la douceur du système hybride et les transitions imperceptibles entre modes électrique et thermique nous ont particulièrement séduits.

L'Omoda 9 : le vaisseau amiral de 537 chevaux

Plus imposant avec ses 4,77 mètres de longueur, l'Omoda 9 voit les choses en grand. Son moteur 1,5 litre est épaulé par des blocs électriques nettement plus musclés, portant la puissance totale à 395 kW, soit 537 chevaux. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,9 secondes chrono.

Grâce à sa batterie de 34,5 kWh, ce grand SUV parcourt jusqu'à 145 kilomètres en mode électrique pur. L'autonomie totale atteint 1 100 kilomètres, avec une consommation batterie déchargée de 6,9 litres aux 100 km. La charge rapide culmine à 65 kW, tandis que la charge AC reste limitée à 6,6 kW. Comme son petit frère, la vitesse maximale est bridée électroniquement à 180 km/h.

Un équipement premium pour 52 900 euros

À partir de 52 900 euros, l'Omoda 9 rivalise directement avec le Volvo XC90, affiché lui à environ 90 000 euros en version hybride rechargeable. L'équipement de série comprend :

Feux à LED intégraux

Caméra à 360 degrés

Sièges avant électriques avec fonction massage pour le conducteur et le passager

Chauffage des sièges avant et arrière

Toit panoramique

Système audio premium

Un habitacle high-tech

L'intérieur est dominé par un écran incurvé de 62,5 centimètres (24,6 pouces) regroupant instrumentation et infodivertissement. L'affichage tête haute intègre la réalité augmentée, projetant les indications GPS et alertes directement dans le champ de vision.

Au volant, l'Omoda 9 se montre logiquement plus véloce que le Jaecoo 7, tandis que sa suspension adaptative active assure un comportement routier plus raffiné. Le système d'alerte d'angle mort affiche une image dans le combiné d'instruments lors de l'activation du clignotant. Les ingénieurs ont réussi leur pari de silence et de douceur de fonctionnement du groupe hybride.

Notre verdict

L'Omoda 9 et le Jaecoo 7 PHEV proposent un rapport équipement-prix redoutable, sans faiblesse majeure hormis la charge AC perfectible. De quoi donner des arguments solides à ces marques encore méconnues chez nous pour percer sur le marché européen. Le succès fulgurant du Jaecoo 7 au Royaume-Uni prouve que les opportunités existent bel et bien sur le Vieux Continent.