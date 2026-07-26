José Mourinho s'offre le BMW le plus cher pour son retour au Real Madrid

Le retour fracassant de José Mourinho au Real Madrid ne pouvait passer inaperçu. Le technicien portugais, qui entame sa deuxième aventure à la tête du club merengue, vient de recevoir son véhicule de fonction, et son choix ne manque pas d'ambition : le BMW XM, le modèle le plus onéreux et le plus puissant de toute la gamme du constructeur bavarois.

Un SUV d'exception pour "The Special One"

Fidèle à son surnom de "Special One", José Mourinho a jeté son dévolu sur un véhicule tout aussi spécial. Lors de son premier entraînement à la Ciudad Deportiva de Valdebebas, le coach portugais a fait sensation en arrivant au volant du BMW XM, marquant ainsi symboliquement son grand retour dans la capitale espagnole.

Ce choix s'inscrit dans le cadre du partenariat historique entre le Real Madrid et BMW, qui équipe traditionnellement l'ensemble du staff technique et des joueurs du club. Mourinho rejoint ainsi plusieurs de ses protégés qui ont opté pour le même modèle, notamment Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou encore Rodrygo Goes.

Le premier hybride rechargeable de la division M

Le BMW XM représente une véritable révolution dans l'histoire de la marque allemande. Il s'agit en effet du tout premier modèle hybride rechargeable développé par la légendaire division M, réputée pour ses performances sportives extrêmes.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Ce mastodonte automobile ne fait pas les choses à moitié :

Dimensions imposantes : 5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,75 mètre de hauteur, avec un empattement dépassant les 3 mètres

5 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,75 mètre de hauteur, avec un empattement dépassant les 3 mètres Puissance démesurée : de 653 chevaux à 750 chevaux selon la version Label Red équipée d'un V8

de 653 chevaux à 750 chevaux selon la version Label Red équipée d'un V8 Performances de supercar : 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,8 secondes

0 à 100 km/h abattu en seulement 3,8 secondes Vitesse maximale : 282 km/h

282 km/h Autonomie électrique : jusqu'à 88 kilomètres en mode 100% électrique

jusqu'à 88 kilomètres en mode 100% électrique Label environnemental : vignette zéro émission grâce à sa technologie hybride rechargeable

Un privilège estimé à 200 000 euros

Si José Mourinho bénéficie de ce véhicule d'exception grâce à son nouveau club, sa valeur marchande reste stratosphérique. La version de base du BMW XM affiche un tarif proche de 130 000 euros, tandis que la variante Label Red, la plus performante, grimpe jusqu'à 200 000 euros.

Cette dotation automobile illustre parfaitement le standing du Real Madrid et l'importance accordée à son nouvel entraîneur. Le président Florentino Pérez, qui se déplace quant à lui dans un BMW i7 xDrive60 entièrement électrique, maintient ainsi la tradition de véhicules premium pour l'encadrement du club.

Une tendance qui dépasse le terrain

L'année dernière, Xabi Alonso, alors nommé entraîneur, avait opté pour un BMW X5 xDrive50e, également hybride rechargeable mais de dimensions plus modestes. Le choix de Mourinho pour le XM témoigne d'une personnalité affirmée et d'un goût prononcé pour l'exclusivité.

Avec ce bolide hybride combinant puissance brute et conscience environnementale, José Mourinho dispose désormais du véhicule idéal pour parcourir les rues de Madrid et rejoindre quotidiennement le centre d'entraînement de Valdebebas. Un retour en grande pompe qui annonce la couleur pour cette nouvelle ère madrilène.