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Suzuki e Vitara et Volvo EX30 côte à côte en comparaison de SUV électriques compacts

Suzuki e Vitara vs Volvo EX30 : 7000€ d'écart pour deux visions opposées du SUV électrique compact

Laurence Jardin Actualités

Le marché des SUV électriques compacts connaît une effervescence sans précédent en Europe. Deux nouveaux venus attirent particulièrement l'attention : le Suzuki e Vitara, tout premier modèle 100% électrique de la marque japonaise, et le Volvo EX30, le SUV compact suédois qui monte en puissance. Face à face entre deux philosophies bien distinctes.

Dimensions et positionnement : deux approches différentes

Le Suzuki e Vitara affiche des mensurations de 4,27 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,63 mètre de haut, avec un empattement de 2,70 mètres. Son prix d'entrée démarre à 28 730 euros, aides gouvernementales de 3 375 euros incluses, ce qui le positionne comme une option accessible.

De son côté, le Volvo EX30 se révèle légèrement plus compact avec ses 4,23 mètres de longueur, 1,84 mètre de largeur et 1,55 mètre de hauteur. Son empattement de 2,65 mètres témoigne d'un gabarit réduit. En revanche, son tarif démarre à 35 800 euros, soit plus de 7 000 euros de différence.

Design intérieur : minimalisme scandinave contre praticité japonaise

L'habitacle du Suzuki e Vitara mise sur la simplicité avec un design fonctionnel. Deux écrans numériques regroupés sous une même dalle dominent la planche de bord : un système multimédia de 10,1 pouces et un combiné d'instrumentation. Si les matériaux ne rivalisent pas avec le premium, ils restent tout à fait corrects pour cette gamme de prix.

Le Volvo EX30 adopte une approche résolument minimaliste avec une grande dalle verticale centrale qui concentre toutes les fonctionnalités. Derrière le volant, un petit écran affiche les informations essentielles de conduite. La qualité perçue est nettement supérieure, conformément au positionnement haut de gamme du constructeur suédois.

Espace et modularité : avantage mitigé

Surprise : le Suzuki e Vitara offre davantage d'espace aux places arrière que son concurrent scandinave. Un atout pour les familles. Toutefois, son coffre déçoit avec seulement 238 litres dans sa configuration standard. La banquette coulissante permet de gagner jusqu'à 310 litres, mais cela reste insuffisant pour un SUV de cette taille.

Le Volvo EX30 compense son habitabilité arrière plus réduite par un coffre de 318 litres, nettement plus généreux. Un compromis différent qui privilégie le volume de chargement.

Motorisations et autonomie : la bataille des kilowatts

Suzuki propose cinq configurations pour son e Vitara :

  • Version d'accès : 144 chevaux, batterie LFP de 49 kWh, 344 km d'autonomie en traction avant
  • Version intermédiaire : 174 chevaux, batterie de 61 kWh, 426 km d'autonomie en traction avant
  • Version 4x4 AllGrip-e : 184 chevaux avec deux moteurs, batterie de 61 kWh, 395 km d'autonomie

Les batteries sont fournies par BYD et acceptent une charge rapide à 90 kW en courant continu (45 minutes de 10 à 80%) et 11 kW en courant alternatif.

Volvo déploie également plusieurs options pour l'EX30 :

  • P5 Electric : 272 chevaux, propulsion arrière, batterie LFP de 51 kWh, 335 km d'autonomie
  • P5 Long Range : 272 chevaux, propulsion arrière, batterie NCM de 69 kWh, 474 km d'autonomie
  • P8 Twin Motor : 428 chevaux, transmission intégrale, batterie de 69 kWh, 450 km d'autonomie

Une version moins puissante de 150 chevaux sera disponible cet été, compatible avec les deux tailles de batteries pour des autonomies de 339 à 476 kilomètres.

Recharge : Volvo prend l'avantage

L'EX30 se démarque clairement sur ce point avec des puissances de charge allant jusqu'à 153 kW en courant continu (134 kW pour la petite batterie). Le passage de 10 à 80% ne nécessite que 26 minutes. En courant alternatif, certaines versions acceptent jusqu'à 22 kW, contre 11 kW maximum pour le Suzuki.

Verdict : à chacun son électrique

Le choix entre ces deux SUV électriques dépend clairement de vos priorités. Le Suzuki e Vitara séduit par son tarif contenu, son habitabilité arrière supérieure et son approche pragmatique. Il conviendra parfaitement aux conducteurs recherchant un véhicule électrique simple pour les trajets urbains et périurbains, sans nécessiter de performances extrêmes.

Le Volvo EX30 justifie son surcoût par une finition supérieure, des technologies plus avancées, des performances de charge excellentes et un coffre plus volumineux. Son positionnement premium et sa mise à jour logicielle OTA prévue pour l'été (avec fonction V2L pour alimenter des appareils externes) en font un choix plus technophile.

Pour les budgets serrés privilégiant l'espace passagers, direction le japonais. Pour ceux qui recherchent la qualité et la technologie sans contrainte budgétaire, le suédois s'impose naturellement.

Tags: #Suzuki e Vitara #Volvo EX30 #SUV électriques compacts

Questions fréquentes

1 Quelle est la différence de prix entre le Suzuki e Vitara et le Volvo EX30 ?
Le Suzuki e Vitara démarre à 28 730 euros (aides incluses) contre 35 800 euros pour le Volvo EX30, soit un écart de plus de 7 000 euros. Cette différence tarifaire reflète deux positionnements distincts : accessible pour Suzuki, premium pour Volvo.
2 Lequel des deux SUV offre le plus grand coffre ?
Le Volvo EX30 l'emporte avec un coffre de 318 litres, contre seulement 238 litres pour le Suzuki e Vitara en configuration standard. Le Suzuki peut toutefois atteindre 310 litres grâce à sa banquette coulissante, mais reste en retrait.
3 Quelle est l'autonomie des deux modèles ?
Le Suzuki e Vitara propose plusieurs options allant de 344 km (batterie 49 kWh) à 426 km (batterie 61 kWh) en version traction. Le Volvo EX30 n'a pas d'autonomie précisée dans l'article fourni, qui semble incomplet sur ce point.
4 Lequel offre le plus d'espace aux places arrière ?
Contre toute attente, le Suzuki e Vitara offre davantage d'espace aux passagers arrière que le Volvo EX30, malgré des dimensions extérieures similaires. C'est un avantage notable pour les familles recherchant du confort à l'arrière.
5 Le Suzuki e Vitara est-il disponible en version 4x4 ?
Oui, Suzuki propose une version AllGrip-e équipée de deux moteurs développant 184 chevaux avec la batterie de 61 kWh. Cette version 4x4 offre une autonomie de 395 km, légèrement inférieure à la version traction de même batterie.

Ce qu'il faut retenir

  • Le Suzuki e Vitara démarre à 28 730€ contre 35 800€ pour le Volvo EX30, soit 7 000€ d'écart.
  • Le Suzuki offre plus d'espace aux places arrière mais un coffre limité à 238 litres (310 litres maximum).
  • Le Volvo EX30 compense son habitabilité arrière réduite par un coffre plus généreux de 318 litres.
  • Le Suzuki propose cinq configurations avec des autonomies allant de 344 à 426 km selon les versions.
  • Le Volvo mise sur un intérieur minimaliste premium avec écran vertical central, contre une approche fonctionnelle chez Suzuki.
  • Le Suzuki e Vitara est légèrement plus grand (4,27m) que le Volvo EX30 (4,23m) malgré un positionnement tarifaire inférieur.
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