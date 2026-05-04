Le marché des SUV électriques compacts connaît une effervescence sans précédent en Europe. Deux nouveaux venus attirent particulièrement l'attention : le Suzuki e Vitara, tout premier modèle 100% électrique de la marque japonaise, et le Volvo EX30, le SUV compact suédois qui monte en puissance. Face à face entre deux philosophies bien distinctes.

Dimensions et positionnement : deux approches différentes

Le Suzuki e Vitara affiche des mensurations de 4,27 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,63 mètre de haut, avec un empattement de 2,70 mètres. Son prix d'entrée démarre à 28 730 euros, aides gouvernementales de 3 375 euros incluses, ce qui le positionne comme une option accessible.

De son côté, le Volvo EX30 se révèle légèrement plus compact avec ses 4,23 mètres de longueur, 1,84 mètre de largeur et 1,55 mètre de hauteur. Son empattement de 2,65 mètres témoigne d'un gabarit réduit. En revanche, son tarif démarre à 35 800 euros, soit plus de 7 000 euros de différence.

Design intérieur : minimalisme scandinave contre praticité japonaise

L'habitacle du Suzuki e Vitara mise sur la simplicité avec un design fonctionnel. Deux écrans numériques regroupés sous une même dalle dominent la planche de bord : un système multimédia de 10,1 pouces et un combiné d'instrumentation. Si les matériaux ne rivalisent pas avec le premium, ils restent tout à fait corrects pour cette gamme de prix.

Le Volvo EX30 adopte une approche résolument minimaliste avec une grande dalle verticale centrale qui concentre toutes les fonctionnalités. Derrière le volant, un petit écran affiche les informations essentielles de conduite. La qualité perçue est nettement supérieure, conformément au positionnement haut de gamme du constructeur suédois.

Espace et modularité : avantage mitigé

Surprise : le Suzuki e Vitara offre davantage d'espace aux places arrière que son concurrent scandinave. Un atout pour les familles. Toutefois, son coffre déçoit avec seulement 238 litres dans sa configuration standard. La banquette coulissante permet de gagner jusqu'à 310 litres, mais cela reste insuffisant pour un SUV de cette taille.

Le Volvo EX30 compense son habitabilité arrière plus réduite par un coffre de 318 litres, nettement plus généreux. Un compromis différent qui privilégie le volume de chargement.

Motorisations et autonomie : la bataille des kilowatts

Suzuki propose cinq configurations pour son e Vitara :

Version d'accès : 144 chevaux, batterie LFP de 49 kWh, 344 km d'autonomie en traction avant

144 chevaux, batterie LFP de 49 kWh, 344 km d'autonomie en traction avant Version intermédiaire : 174 chevaux, batterie de 61 kWh, 426 km d'autonomie en traction avant

174 chevaux, batterie de 61 kWh, 426 km d'autonomie en traction avant Version 4x4 AllGrip-e : 184 chevaux avec deux moteurs, batterie de 61 kWh, 395 km d'autonomie

Les batteries sont fournies par BYD et acceptent une charge rapide à 90 kW en courant continu (45 minutes de 10 à 80%) et 11 kW en courant alternatif.

Volvo déploie également plusieurs options pour l'EX30 :

P5 Electric : 272 chevaux, propulsion arrière, batterie LFP de 51 kWh, 335 km d'autonomie

272 chevaux, propulsion arrière, batterie LFP de 51 kWh, 335 km d'autonomie P5 Long Range : 272 chevaux, propulsion arrière, batterie NCM de 69 kWh, 474 km d'autonomie

272 chevaux, propulsion arrière, batterie NCM de 69 kWh, 474 km d'autonomie P8 Twin Motor : 428 chevaux, transmission intégrale, batterie de 69 kWh, 450 km d'autonomie

Une version moins puissante de 150 chevaux sera disponible cet été, compatible avec les deux tailles de batteries pour des autonomies de 339 à 476 kilomètres.

Recharge : Volvo prend l'avantage

L'EX30 se démarque clairement sur ce point avec des puissances de charge allant jusqu'à 153 kW en courant continu (134 kW pour la petite batterie). Le passage de 10 à 80% ne nécessite que 26 minutes. En courant alternatif, certaines versions acceptent jusqu'à 22 kW, contre 11 kW maximum pour le Suzuki.

Verdict : à chacun son électrique

Le choix entre ces deux SUV électriques dépend clairement de vos priorités. Le Suzuki e Vitara séduit par son tarif contenu, son habitabilité arrière supérieure et son approche pragmatique. Il conviendra parfaitement aux conducteurs recherchant un véhicule électrique simple pour les trajets urbains et périurbains, sans nécessiter de performances extrêmes.

Le Volvo EX30 justifie son surcoût par une finition supérieure, des technologies plus avancées, des performances de charge excellentes et un coffre plus volumineux. Son positionnement premium et sa mise à jour logicielle OTA prévue pour l'été (avec fonction V2L pour alimenter des appareils externes) en font un choix plus technophile.

Pour les budgets serrés privilégiant l'espace passagers, direction le japonais. Pour ceux qui recherchent la qualité et la technologie sans contrainte budgétaire, le suédois s'impose naturellement.