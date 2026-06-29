SUV hybrides rechargeables : notre comparatif de 7 modèles entre 40 000 et 68 000 euros

Les SUV hybrides rechargeables séduisent de plus en plus les automobilistes français qui souhaitent franchir le cap de l'électrification sans abandonner la sécurité du moteur thermique. Face à l'angoisse de l'autonomie des électriques purs, ces modèles PHEV représentent une solution de compromis particulièrement pertinente. Nous avons mis à l'épreuve sept SUV enchufables pour vous aider à faire le bon choix.

Pourquoi choisir un SUV hybride rechargeable en 2024 ?

Le segment des SUV continue de dominer le marché automobile, et les versions hybrides rechargeables offrent désormais des avantages concrets. Avec des aides à l'achat pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros selon les dispositifs en vigueur, ces véhicules deviennent financièrement attractifs. Mais au-delà des incitations, quelles sont leurs performances réelles en conditions d'utilisation quotidienne ?

Nous avons testé sept modèles emblématiques : l'Audi Q5, le BMW X1, le Cupra Formentor, le Mercedes GLC, l'Opel Grandland, le Renault Rafale et le Volkswagen Tiguan. Consommation réelle, agrément de conduite, autonomie électrique effective : voici notre analyse complète.

Audi Q5 PHEV : le premium qui ne convainc pas totalement (68 260 €)

Avec ses 299 chevaux combinés (moteur essence 2.0 turbo de 252 ch et électrique de 143 ch), l'Audi Q5 affiche des prestations séduisantes. La transmission intégrale quattro reste mécanique, ce qui garantit une excellente motricité. Le système gère intelligemment la répartition entre mode électrique et thermique selon l'itinéraire programmé dans le GPS : privilégiant l'électrique en ville et le thermique sur route.

Points forts :

Autonomie électrique de 75 km en conditions hivernales (6°C)

Gestion intelligente de l'énergie selon l'itinéraire

Comportement dynamique malgré 2,2 tonnes

Direction progressive et réactive

Points faibles :

Consommation de 8,7 litres aux 100 km batterie vide (la plus élevée du comparatif)

Qualité des matériaux perfectible pour ce niveau de prix

Démarrage en mode 100% électrique parfois impossible par temps froid

Finitions intérieures avec trop de plastiques durs

BMW X1 xDrive30e : l'efficacité avant tout (59 850 €)

Ne vous fiez pas à son moteur trois cylindres de 1,5 litre : avec 326 chevaux combinés, le X1 atteint les 100 km/h en seulement 5,6 secondes. Cette motorisation compacte s'avère étonnamment raffinée et silencieuse, avec des transitions imperceptibles entre les modes de propulsion.

Le coût d'utilisation s'établit à 66 centimes par kilomètre, une performance honorable compte tenu de ses capacités dynamiques. L'autonomie électrique atteint 55 km, mesurée dans des conditions hivernales extrêmes (1°C extérieur), ce qui reste correct malgré la petite batterie.

Le verdict : confort de suspension remarquable, freinage progressif malgré la forte récupération d'énergie, mais habitabilité arrière limitée et système multimédia demandant un temps d'adaptation. Un excellent compromis pour ceux qui recherchent l'efficience sans sacrifier le plaisir de conduite.

Cupra Formentor e-Hybrid : le plus sportif du lot (49 160 €)

Le Formentor se distingue par son positionnement sportif assumé. Son moteur 1.5 TSI de 177 chevaux, associé à une boîte DSG 6 rapports, offre des performances vives en mode électrique. Les sièges baquets optionnels renforcent l'expérience dynamique.

Avec 1 721 kg et une suspension ferme pour contrer le surpoids lié à la batterie, le confort est sacrifié au profit de la tenue de route. Le coffre de 345 litres constitue également un compromis.

L'atout majeur : la charge rapide jusqu'à 50 kW en courant continu, et 11 kW en courant alternatif, une capacité rare dans cette catégorie. L'autonomie électrique réelle atteint 71 km, tandis que la consommation mixte s'établit à 4,6 litres aux 100 km plus 12,7 kWh d'électricité.

Le coût d'utilisation de 73 centimes par kilomètre (hors modèles premium) s'explique principalement par une décote plus importante que la concurrence.

Mercedes GLC 300 de 4Matic : l'hybride diesel original (68 871 €)

Unique en son genre, le GLC associe un moteur diesel avec un bloc électrique pour développer 333 chevaux. Cette complexité technique, enrichie d'une suspension pneumatique et d'une direction aux quatre roues (option à 3 826 €), en fait une référence technologique.

Malgré ses 2,4 tonnes et ses 4,72 mètres, ce Mercedes abat le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. La suspension adaptative excelle sur tous types de routes, du chemin de campagne à l'autoroute. Le quatre cylindres de deux litres reste discret, bien que son caractère diesel reste perceptible.

Cette prouesse d'ingénierie justifie-t-elle un tarif proche de 70 000 euros ? La réponse dépendra de vos priorités entre performances, polyvalence et budget.

Notre bilan : quel SUV PHEV choisir ?

Chaque modèle possède sa personnalité distincte. Le BMW X1 séduit par son efficience et son tarif contenu. Le Cupra Formentor s'adresse aux conducteurs sportifs appréciant la charge rapide. L'Audi Q5 offre le meilleur équilibre technologique malgré quelques déceptions sur les finitions. Quant au Mercedes GLC diesel hybride, il représente une proposition unique pour les gros rouleurs.

L'autonomie électrique réelle varie entre 55 et 75 km selon les modèles et conditions météo, suffisante pour les trajets quotidiens de la majorité des utilisateurs. Le choix final dépendra de vos priorités : agrément de conduite, coût d'usage, volumes de chargement ou prestige de la marque.