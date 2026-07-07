Stellantis ressuscite Autobianchi pour contrer l'offensive chinoise sur le marché italien

Le géant automobile Stellantis vient de dévoiler une stratégie inattendue pour protéger son patrimoine historique face aux ambitions des constructeurs chinois en Europe. La marque Autobianchi, disparue des catalogues depuis le milieu des années 90, s'apprête à faire son grand retour à travers une édition spéciale du Fiat Pandina.

Un prototype mystérieux révèle la renaissance d'Autobianchi

L'information a fuité après la découverte d'un prototype du Fiat Pandina circulant sur les routes italiennes avec un camouflage inhabituel. Les photographes spécialisés ont rapidement repéré une inscription révélatrice sur les portières arrières : "Tributo Autobianchi". Cette mention confirme le retour imminent d'une marque emblématique qui a marqué l'histoire de l'automobile italienne.

Le choix du Pandina comme support de cette résurrection n'est pas anodin. Cette citadine, autrefois simplement appelée Panda avant son repositionnement, représente le modèle le plus ancien encore commercialisé par Fiat. Lancée en 2011 dans sa troisième génération, elle incarne un véritable survivant d'une époque automobile en voie de disparition.

Une édition limitée au style rétro assumé

L'édition "Tributo Autobianchi" prendra pour base la version Cross, la déclinaison la plus robuste et baroudeuse de la gamme. Les modifications annoncées se concentreront principalement sur l'esthétique avec :

Des moulures exclusives sur les pare-chocs avant et arrière

Des jantes en alliage au design inspiré des modèles classiques

Une palette de couleurs vintage avec des teintes beige et marron typiques des années dorées

Des éléments de personnalisation évoquant l'âge d'or des utilitaires italiens

Une mécanique éprouvée et sobre

Sous le capot, pas de révolution technique. Le "Tributo Autobianchi" conservera le moteur trois cylindres essence de 1,0 litre de la famille Firefly, associé à un système d'hybridation légère 12 volts développant 69 chevaux. Cette motorisation sera couplée à une boîte manuelle à six rapports, une configuration simple mais efficace, particulièrement adaptée à un usage urbain.

Une manœuvre juridique stratégique contre les Chinois

Derrière cette opération nostalgique se cache une raison juridique capitale. La législation européenne sur les marques impose des règles strictes : une dénomination non utilisée commercialement pendant une période prolongée risque de tomber dans le domaine public, permettant à d'autres entreprises de s'en emparer.

En lançant un modèle sous le nom Autobianchi, Stellantis réinitialise les délais légaux d'exploitation et verrouille définitivement sa propriété intellectuelle. Cette stratégie empêche les autorités italiennes de proposer ces marques historiques aux constructeurs chinois cherchant une crédibilité européenne pour conquérir le continent.

Autobianchi, un héritage automobile précieux

Fondée en 1955 comme une coentreprise entre le fabricant de bicyclettes Bianchi, Pirelli et Fiat, Autobianchi s'est bâti une solide réputation grâce à ses petites voitures élégantes destinées à la clientèle urbaine. Son plus grand succès reste l'inoubliable A112, lancé en 1969, véritable icône des villes sud-européennes avec plus d'un million d'exemplaires produits jusqu'au milieu des années 80.

La marque a officiellement disparu en 1995, restant en sommeil dans les registres de l'entreprise pendant près de trois décennies. Ce retour surprise, même temporaire, constitue un clin d'œil émouvant à l'histoire automobile italienne tout en servant les intérêts stratégiques du groupe face à la concurrence asiatique.

Cette édition spéciale devrait séduire les nostalgiques tout en permettant à Stellantis de sécuriser un patrimoine de marques qui pourrait s'avérer précieux dans les années à venir, à l'heure où l'identité et l'héritage constituent des atouts commerciaux majeurs face à l'arrivée massive de nouveaux acteurs sur le marché européen.