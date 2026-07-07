Škoda Peaq : le SUV électrique 7 places de 638 km d'autonomie qui défie les Tesla et Kia

Škoda franchit un cap décisif dans son offensive électrique avec le Peaq, un SUV familial de grande envergure qui vise directement les références du segment. Avec sa configuration à sept places et son autonomie annoncée de 638 kilomètres, le constructeur tchèque ambitionne de bousculer la hiérarchie établie par Tesla, Kia et Hyundai sur le marché européen.

Un positionnement premium inédit pour Škoda

Le Peaq marque une rupture dans la stratégie de Škoda. Pour la première fois, la marque du groupe Volkswagen ose affronter le segment premium avec un véhicule électrique aux dimensions imposantes. Ce SUV électrique se positionne au sommet de la gamme, devenant instantanément le nouveau porte-étendard de la marque face au Kodiaq thermique.

Cette montée en gamme s'accompagne d'une architecture technique de pointe. Le Peaq repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, celle-là même qui équipe l'ID.7, garantissant ainsi une base solide et éprouvée pour ce modèle stratégique.

Des performances et une autonomie à la hauteur des ambitions

Côté motorisation, Škoda propose plusieurs configurations pour répondre aux différents besoins des familles européennes. La version d'accès intègre une batterie de 82 kWh alimentant un moteur arrière de 210 kW, soit environ 286 chevaux. Cette déclinaison offre déjà une autonomie homologuée WLTP de 569 kilomètres.

Mais c'est la variante haut de gamme qui impressionne véritablement :

Batterie de 106 kWh pour une autonomie maximale de 638 kilomètres

Transmission intégrale avec deux moteurs électriques

Puissance cumulée de 250 kW (environ 340 chevaux)

Accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes

Vitesse maximale bridée à 180 km/h

Une recharge rapide pour faciliter les longs trajets

Point crucial pour un véhicule familial destiné aux grands déplacements, le Peaq accepte une puissance de charge jusqu'à 200 kW en courant continu. Concrètement, cela permet de récupérer 80% de capacité en seulement 26 minutes sur une borne rapide compatible. Une performance qui place Škoda dans le peloton de tête du marché et qui répond aux exigences des familles françaises habituées aux longs trajets estivaux.

Un design affirmé et une habitabilité record

Avec ses dimensions généreuses – 4,87 mètres de longueur – le Peaq affiche des proportions de grand SUV. L'empattement étendu, rendu possible par l'architecture dédiée aux véhicules électriques, libère un volume intérieur remarquable. Les sept places sont configurées sur trois rangées, avec un accès facilité à la dernière rangée grâce aux larges ouvertures de portes.

L'esthétique rompt avec la discrétion habituelle de Škoda. La face avant arbore une signature lumineuse LED distinctive, tandis que les flancs sculptés et le profil aérodynamique (coefficient de traînée de 0,28) affirment le caractère premium du véhicule.

Technologie embarquée et confort moderne

L'habitacle du Peaq inaugure une nouvelle génération d'interfaces pour Škoda. L'écran central de 13 pouces (33 centimètres) intègre le dernier système d'infodivertissement du groupe Volkswagen, avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le combiné d'instrumentation numérique de 5,3 pouces complète cette configuration technologique.

Fidèle à sa réputation, Škoda multiplie les solutions pratiques "Simply Clever" adaptées aux familles : rangements astucieux, système audio premium Canton à douze haut-parleurs, et un volant chauffant pour affronter les hivers rigoureux.

Disponibilité et tarification pour le marché français

Škoda prévoit le lancement du Peaq sur le marché européen courant 2025. Si les tarifs officiels pour la France n'ont pas encore été communiqués, les observateurs anticipent un positionnement autour de 50 000 à 60 000 euros selon les versions, rendant le Peaq légèrement plus accessible que ses concurrents directs comme le Kia EV9 ou le Tesla Model X.

Ce nouveau modèle intervient à un moment charnière pour l'électrification du segment des grands SUV familiaux, un créneau en pleine expansion sur le marché français où les familles recherchent désormais des alternatives électriques spacieuses sans compromis sur l'autonomie.