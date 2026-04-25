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Schéma du système de toilettes rétractables Seres sous le siège passager avec mécanisme coulissant

Seres dépose un brevet pour des toilettes rétractables intégrées sous le siège passager

Sarah Wagner Actualités

Pendant que certains constructeurs automobiles cherchent à battre des records sur le Nürburgring ou à améliorer l'autonomie de leurs véhicules électriques, d'autres explorent des territoires complètement inattendus. La marque chinoise Seres, commercialisée sur le marché français, vient de déposer un brevet pour un système de toilettes rétractables intégrées directement dans ses véhicules.

Un WC escamotable sous le siège passager

L'invention peut sembler surréaliste, mais Seres assure qu'elle répond à un besoin réel des automobilistes. Le dispositif consiste en un inodoro compact dissimulé sous le siège du passager avant, capable de se déployer manuellement ou via commande vocale lorsque nécessaire.

Avant de s'imaginer utiliser ces toilettes à 120 km/h sur l'autoroute, précisons que le système est conçu pour des situations bien spécifiques : arrêts prolongés en camping, embouteillages interminables ou zones isolées où il est impossible de quitter le véhicule.

Un mécanisme ingénieux pensé pour optimiser l'espace

Le constructeur chinois a développé un système de rails permettant au toilette de coulisser comme un tiroir. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'ensemble disparaît complètement sous le siège passager, libérant ainsi l'espace habituellement perdu et occupé par divers objets oubliés.

Les principales caractéristiques du système incluent :

  • Déploiement manuel ou par commande vocale
  • Mécanisme de rails coulissants discret
  • Installation sous le siège passager
  • Gain de place lorsque non utilisé

Un système de ventilation pour éviter les désagréments

Conscient des problèmes évidents qu'un tel équipement pourrait engendrer dans l'habitacle confiné d'une voiture, Seres a prévu un dispositif de ventilation intégré. Ce système expulse automatiquement les odeurs vers l'extérieur dès l'activation des toilettes.

Le fonctionnement reste relativement simple : après déploiement du WC et activation de la ventilation, les déchets sont stockés dans un réservoir amovible. La marque a toutefois pensé à limiter les corvées désagréables en intégrant un système de chauffage qui sèche les matières solides et évapore les liquides, facilitant ainsi la vidange manuelle du réservoir.

Une tendance aux équipements excentriques

Cette innovation s'inscrit dans une course à la différenciation qui caractérise le marché automobile chinois, extrêmement compétitif. Les constructeurs asiatiques multiplient les équipements originaux pour séduire les acheteurs : sièges massants, réfrigérateurs intégrés, systèmes de karaoké embarqués, écrans géants, consoles de jeux vidéo ou encore sièges inclinables transformables en couchettes.

Le Seres 7 comme premier cobaye

Le SUV Seres 7 pourrait être le premier modèle à recevoir cet équipement insolite, bien que le projet reste pour l'instant au stade de prototype. Des ajustements techniques importants sont encore nécessaires, notamment concernant la plomberie, l'étanchéité du système et sa durabilité à long terme.

Reste à savoir si cette fonctionnalité sera proposée sur les modèles commercialisés en France et en Europe, où les normes d'homologation et les attentes des consommateurs diffèrent sensiblement du marché chinois. Une chose est certaine : l'industrie automobile chinoise n'a pas fini de nous surprendre avec ses innovations audacieuses, parfois géniales, parfois complètement loufoques.

Cette initiative témoigne en tout cas de la volonté des constructeurs chinois de repenser l'expérience automobile sous tous ses aspects, même les plus intimes, pour se démarquer sur un marché mondial de plus en plus saturé.

Tags: #Seres #innovation automobile #véhicules électriques chinois

Questions fréquentes

1 Qu'est-ce que Seres a inventé exactement pour ses véhicules ?
Seres a déposé un brevet pour des toilettes rétractables intégrées sous le siège passager avant. Ce système compact peut se déployer manuellement ou par commande vocale lorsque nécessaire.
2 Dans quelles situations peut-on utiliser ces toilettes embarquées ?
Ces toilettes sont conçues pour des situations spécifiques comme les arrêts prolongés en camping, les embouteillages interminables ou les zones isolées où il est impossible de quitter le véhicule. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pendant que la voiture roule.
3 Comment fonctionne le système de gestion des odeurs et des déchets ?
Un dispositif de ventilation intégré expulse automatiquement les odeurs vers l'extérieur dès l'activation. Les déchets sont stockés dans un réservoir amovible équipé d'un système de chauffage qui sèche les matières solides et évapore les liquides pour faciliter la vidange.
4 Quel véhicule pourrait recevoir en premier ces toilettes rétractables ?
Le SUV Seres 7 pourrait être le premier modèle équipé de ce système insolite. Le projet reste toutefois au stade de prototype et nécessite encore des ajustements techniques.
5 Comment le système s'intègre-t-il sans encombrer l'habitacle ?
Le WC utilise un mécanisme de rails coulissants qui lui permet de se déployer comme un tiroir. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il disparaît complètement sous le siège passager, libérant ainsi l'espace habitable.

Ce qu'il faut retenir

  • Seres a déposé un brevet pour des toilettes rétractables intégrées sous le siège passager de ses véhicules.
  • Le système se déploie manuellement ou par commande vocale et fonctionne via un mécanisme de rails coulissants.
  • L'utilisation est prévue pour des situations spécifiques : embouteillages, camping ou zones isolées, pas en circulation.
  • Un système de ventilation automatique évacue les odeurs vers l'extérieur pendant l'utilisation.
  • Les déchets sont stockés dans un réservoir amovible avec chauffage intégré qui sèche les solides et évapore les liquides.
  • Cette innovation s'inscrit dans la tendance du marché chinois à proposer des équipements excentriques pour se différencier.
  • Le SUV Seres 7 pourrait être le premier modèle équipé, bien que le projet soit encore au stade de prototype.
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