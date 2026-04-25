Pendant que certains constructeurs automobiles cherchent à battre des records sur le Nürburgring ou à améliorer l'autonomie de leurs véhicules électriques, d'autres explorent des territoires complètement inattendus. La marque chinoise Seres, commercialisée sur le marché français, vient de déposer un brevet pour un système de toilettes rétractables intégrées directement dans ses véhicules.

Un WC escamotable sous le siège passager

L'invention peut sembler surréaliste, mais Seres assure qu'elle répond à un besoin réel des automobilistes. Le dispositif consiste en un inodoro compact dissimulé sous le siège du passager avant, capable de se déployer manuellement ou via commande vocale lorsque nécessaire.

Avant de s'imaginer utiliser ces toilettes à 120 km/h sur l'autoroute, précisons que le système est conçu pour des situations bien spécifiques : arrêts prolongés en camping, embouteillages interminables ou zones isolées où il est impossible de quitter le véhicule.

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Un mécanisme ingénieux pensé pour optimiser l'espace

Le constructeur chinois a développé un système de rails permettant au toilette de coulisser comme un tiroir. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'ensemble disparaît complètement sous le siège passager, libérant ainsi l'espace habituellement perdu et occupé par divers objets oubliés.

Les principales caractéristiques du système incluent :

Déploiement manuel ou par commande vocale

Mécanisme de rails coulissants discret

Installation sous le siège passager

Gain de place lorsque non utilisé

Un système de ventilation pour éviter les désagréments

Conscient des problèmes évidents qu'un tel équipement pourrait engendrer dans l'habitacle confiné d'une voiture, Seres a prévu un dispositif de ventilation intégré. Ce système expulse automatiquement les odeurs vers l'extérieur dès l'activation des toilettes.

Le fonctionnement reste relativement simple : après déploiement du WC et activation de la ventilation, les déchets sont stockés dans un réservoir amovible. La marque a toutefois pensé à limiter les corvées désagréables en intégrant un système de chauffage qui sèche les matières solides et évapore les liquides, facilitant ainsi la vidange manuelle du réservoir.

Une tendance aux équipements excentriques

Cette innovation s'inscrit dans une course à la différenciation qui caractérise le marché automobile chinois, extrêmement compétitif. Les constructeurs asiatiques multiplient les équipements originaux pour séduire les acheteurs : sièges massants, réfrigérateurs intégrés, systèmes de karaoké embarqués, écrans géants, consoles de jeux vidéo ou encore sièges inclinables transformables en couchettes.

Le Seres 7 comme premier cobaye

Le SUV Seres 7 pourrait être le premier modèle à recevoir cet équipement insolite, bien que le projet reste pour l'instant au stade de prototype. Des ajustements techniques importants sont encore nécessaires, notamment concernant la plomberie, l'étanchéité du système et sa durabilité à long terme.

Reste à savoir si cette fonctionnalité sera proposée sur les modèles commercialisés en France et en Europe, où les normes d'homologation et les attentes des consommateurs diffèrent sensiblement du marché chinois. Une chose est certaine : l'industrie automobile chinoise n'a pas fini de nous surprendre avec ses innovations audacieuses, parfois géniales, parfois complètement loufoques.

Cette initiative témoigne en tout cas de la volonté des constructeurs chinois de repenser l'expérience automobile sous tous ses aspects, même les plus intimes, pour se démarquer sur un marché mondial de plus en plus saturé.