Seat Ibiza contre Kia Stonic : quel petit modèle choisir en 2024 ?

Dans un contexte où dénicher une voiture neuve à prix contenu relève du parcours du combattant, les citadines et petits SUV urbains s'imposent comme des valeurs sûres. Deux modèles incarnent parfaitement cette alternative accessible : la Seat Ibiza, figure historique du segment B, et le Kia Stonic, crossover compact à la silhouette surélevée.

Ces deux véhicules affichent des philosophies distinctes mais partagent une ambition commune : offrir un maximum de prestations pour un budget maîtrisé. Analyse comparative pour vous aider à faire le bon choix.

Gabarit et habitabilité : l'avantage au crossover coréen

La Seat Ibiza mesure 4,06 mètres de longueur pour 1,78 m de largeur et 1,44 m de hauteur, avec un empattement de 2,56 mètres. De son côté, le Kia Stonic se montre légèrement plus imposant avec ses 4,17 m de long, 1,76 m de large et surtout 1,52 m de haut, posé sur un empattement de 2,58 mètres.

Cette différence de hauteur procure au Stonic une position de conduite plus haute et une meilleure visibilité, appréciable en milieu urbain. Concernant le volume de chargement, les deux rivaux font presque jeu égal : 355 litres pour l'Ibiza contre 352 litres pour le Stonic en configuration normale.

En revanche, banquette rabattue, le SUV coréen prend l'avantage avec 1 155 litres contre 1 100 litres pour l'espagnole. Un atout non négligeable pour les week-ends chargés.

Motorisations : des approches différentes

La gamme Seat Ibiza : trois blocs essence

L'Ibiza propose actuellement trois motorisations essence, toutes dépourvues d'électrification :

1.0 MPI 80 chevaux : bloc atmosphérique associé à une boîte manuelle 5 rapports. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 15,3 secondes pour une vitesse maximale de 175 km/h. Consommation homologuée : 5,3 l/100 km.

: bloc atmosphérique associé à une boîte manuelle 5 rapports. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 15,3 secondes pour une vitesse maximale de 175 km/h. Consommation homologuée : 5,3 l/100 km. 1.0 TSI 115 chevaux : version turbocompressée avec boîte manuelle 6 vitesses. Performances nettement supérieures avec un 0 à 100 km/h en 9,9 secondes et 200 km/h en pointe. Consommation : 5,2 l/100 km.

: version turbocompressée avec boîte manuelle 6 vitesses. Performances nettement supérieures avec un 0 à 100 km/h en 9,9 secondes et 200 km/h en pointe. Consommation : 5,2 l/100 km. 1.5 TSI 150 chevaux : haut de gamme avec boîte DSG automatique à 7 rapports. Atteint 100 km/h en 8,1 secondes et culmine à 220 km/h. Consommation : 5,7 l/100 km.

Le Kia Stonic : l'atout de la microhybridation

Le constructeur coréen frappe fort avec une offre comprenant une version microhybride bénéficiant de la précieuse vignette Crit'Air 1, contrairement à l'Ibiza actuellement limitée à Crit'Air 2 :

1.0 T-GDI 100 chevaux : moteur essence turbo avec boîte manuelle uniquement. Consommation : 5,7 l/100 km.

: moteur essence turbo avec boîte manuelle uniquement. Consommation : 5,7 l/100 km. 1.0 T-GDI 115 chevaux MHEV : variante microhybride disponible avec boîte manuelle 6 rapports (5,5 l/100 km) ou automatique 7 rapports (5,4 l/100 km). Cette électrification légère améliore les reprises et réduit la consommation.

À noter que Seat prévoit l'arrivée d'une motorisation microhybride sur l'Ibiza courant 2027.

Tarifs : un écart justifié par le positionnement

La différence de prix reflète la distinction entre citadine classique et SUV urbain. La Seat Ibiza démarre à 16 520 euros en finition de base, tandis que le Kia Stonic s'affiche à partir de 19 090 euros.

Cet écart de 2 570 euros correspond à la tendance habituelle du marché, les crossover étant généralement facturés avec une prime par rapport aux berlines équivalentes.

Équipements de série : Kia plus généreux

En finition d'entrée de gamme Ibiza+, la Seat propose déjà un niveau d'équipement correct : feux Full LED, jantes alliage 15 pouces, climatisation, combiné d'instrumentation numérique 8 pouces, connectivité Full Link avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et freinage d'urgence automatique urbain.

Le Stonic en version Concept se montre toutefois plus complet : détecteur de fatigue, feux diurnes LED, rétroviseurs électriques chauffants, écran tactile de 12,3 pouces avec navigation intégrée, système Kia Connect, aide au maintien de voie, freinage automatique d'urgence et radars de stationnement avant/arrière.

Verdict : à chacun son usage

Ces deux modèles s'adressent à une clientèle recherchant un véhicule accessible et polyvalent pour un usage majoritairement urbain et périurbain.

La Seat Ibiza séduit par son tarif d'entrée attractif et sa version 150 chevaux pour les amateurs de conduite dynamique. Attention toutefois au moteur de 80 chevaux qui peut sembler juste pour certains conducteurs.

Le Kia Stonic justifie son surcoût par une dotation supérieure, une position de conduite dominante appréciable et surtout sa motorisation microhybride de 115 chevaux offrant le meilleur compromis polyvalence-efficience, avec en prime la vignette Crit'Air 1.

Pour un usage essentiellement urbain avec accès aux zones à circulation restreinte, le Stonic microhybride s'impose. Pour un budget serré avec une utilisation mixte, l'Ibiza 115 chevaux représente un excellent rapport qualité-prix.