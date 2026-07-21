Sainz, Alonso et les frères Márquez explosent de joie après le titre mondial de l'Espagne

Le monde du sport automobile espagnol a vibré dimanche soir lors de la finale de la Coupe du Monde disputée aux États-Unis. Les plus grands noms de la Formule 1 et du MotoGP ont célébré avec passion la victoire de la Roja face à l'Argentine, décrochant ainsi la deuxième étoile mondiale de l'histoire espagnole.

Carlos Sainz et Fernando Alonso en première ligne des célébrations

Malgré un week-end de course chargé sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, les pilotes espagnols de Formule 1 n'ont rien raté de la finale mondiale. Carlos Sainz avait d'ailleurs fait sensation dans le paddock en arrivant vêtu du maillot de la sélection nationale, affichant clairement ses couleurs avant même le coup d'envoi.

Le pilote Williams n'a pas caché son émotion après le coup de sifflet final : "Quelle folie ! Allez la sélection ! Merci de nous avoir fait vivre une Coupe du Monde incroyable ! Champions", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message d'émojis triomphants.

Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, a également réagi avec enthousiasme : "Quelle équipe ! Tellement mérité ! Félicitations ESPAGNE. Les meilleurs". Une réaction qui résonne particulièrement, puisque le pilote des Asturies est lui-même double champion du monde, tout comme la sélection espagnole désormais.

Un souvenir qui remonte à 2010

Cette victoire rappelle de doux souvenirs aux deux pilotes qui avaient déjà célébré ensemble le premier titre mondial espagnol en 2010. À l'époque, ils se trouvaient sur le circuit de Silverstone, accompagnés de Carlos Sainz père, et avaient explosé de joie dans le motorhome Ferrari lors du but historique d'Andrés Iniesta.

Les frères Márquez s'enflamment depuis le MotoGP

Du côté du championnat moto, la représentation espagnole est encore plus massive. Marc Márquez, octuple champion du monde, sait mieux que quiconque ce que signifie décrocher un titre planétaire. Le pilote numéro 93 n'a pas manqué l'occasion de saluer l'exploit : "Comme le sport est beau ! Brutal", a-t-il partagé avec ses millions de followers.

Son frère Alex, également pilote en MotoGP, a regardé la finale à ses côtés et a posté son propre message : "Sans mots, les meilleurs", accompagné d'images des joueurs soulevant le trophée dans le ciel new-yorkais.

Une mobilisation générale du paddock espagnol

L'engouement ne s'est pas limité aux frères Márquez. Aleix Espargaró et Jorge Martín se sont également réunis pour suivre la rencontre et ont immortalisé leur célébration commune sous le drapeau rouge et jaune. "Allez ! Vive l'Espagne, quelle fierté !", ont-ils publié en chœur.

Cette finale mondiale a démontré que même les plus grands pilotes de la planète restent avant tout des passionnés de sport. L'émotion était palpable dans leurs messages, prouvant que certains moments transcendent les disciplines et rassemblent tout un pays.

Les célébrations espagnoles ont contrasté avec la déception du paddock argentin, notamment celle de Franco Colapinto qui était lui aussi arrivé à Spa avec les couleurs de son pays. Mais dimanche soir, c'est bien l'Espagne qui a fait trembler les réseaux sociaux du monde automobile.

Cette deuxième étoile mondiale vient enrichir le palmarès exceptionnel d'une nation qui brille autant sur les terrains de football que sur les circuits automobiles, avec des légendes vivantes comme Alonso, Sainz et les frères Márquez qui continuent d'écrire l'histoire du sport espagnol.