Le groupe Renault vient de franchir un cap décisif dans sa stratégie d'électrification européenne. Le constructeur au losange a officialisé l'attribution de cinq nouveaux véhicules électriques à ses usines espagnoles de Palencia et Valladolid, marquant un tournant historique pour ces sites industriels présents sur le territoire ibérique depuis plus de 75 ans.

Cette annonce majeure garantit non seulement l'avenir de plus de 6000 emplois directs, mais positionne également l'Espagne comme un pilier central de la stratégie électrique du groupe français en Europe.

Palencia accueille la plateforme électrique de nouvelle génération

L'usine de Palencia s'apprête à vivre une transformation radicale. Le site a été sélectionné pour accueillir la toute nouvelle plateforme électrique RGEV Medium 2.0, une architecture de dernière génération qui constituera la base technique des futurs modèles électriques de Renault.

Cette plateforme innovante permettra de produire des véhicules présentant plusieurs avantages décisifs :

Un poids réduit pour optimiser l'autonomie

Des technologies de pointe en matière de batteries

Une architecture modulaire adaptable à différents segments

Une autonomie étendue répondant aux attentes du marché européen

L'investissement nécessaire pour adapter les lignes de production et installer les équipements spécifiques se chiffrera en dizaines de millions d'euros, faisant de Palencia un centre d'excellence mondial pour l'électromobilité du groupe Renault.

Valladolid sécurise son avenir industriel

Parallèlement, l'usine de Valladolid voit également son rôle stratégique renforcé pour les années à venir. La répartition des cinq nouveaux modèles électriques entre les deux sites castillans crée un véritable pôle industriel cohérent, capable de répondre avec agilité aux exigences croissantes du marché européen en matière de mobilité zéro émission.

Pour la première fois de leur histoire, ces deux usines espagnoles vont produire des véhicules 100% électriques. Jusqu'à présent spécialisées dans les moteurs thermiques haute efficacité et les mécaniques hybrides, elles opèrent désormais leur transition complète vers l'électrification.

Une première historique pour les sites espagnols

Cette attribution marque un tournant sans précédent. Jamais auparavant les sites de production espagnols de Renault n'avaient été désignés pour la fabrication en série de véhicules électriques. Cette nouvelle donne témoigne de la confiance du groupe dans le savoir-faire et la productivité des équipes locales.

Un accord social salué par toutes les parties

Reyes Torres, directrice des Ressources Humaines de Renault Group Espagne, a qualifié cet accord d'"historique" : "Après 75 ans de présence industrielle et plus de 19 millions de véhicules produits, le groupe réaffirme sa confiance dans nos équipes avec l'attribution de la plateforme la plus avancée au niveau mondial", a-t-elle déclaré.

L'accord final, fruit de négociations intenses avec les partenaires sociaux, prévoit notamment :

Des augmentations salariales indexées sur la conjoncture du secteur

Une flexibilité productive adaptée aux fluctuations de la demande

La sécurisation de plus de 6000 emplois directs

Des milliers d'emplois indirects préservés dans l'écosystème local

L'Espagne, pièce maîtresse de la stratégie européenne

Cette décision stratégique s'inscrit pleinement dans le plan global de Renault visant à devenir un acteur majeur de la mobilité électrique en Europe. En consolidant ses capacités de production en Espagne, le constructeur français se donne les moyens de répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes imposées par l'Union européenne.

Les sites de Castille-et-León rejoignent ainsi le réseau européen des usines dédiées à la production de véhicules électriques, aux côtés notamment des sites français qui produisent déjà plusieurs modèles électriques comme la Megane E-Tech ou la Scenic E-Tech.

Avec cet investissement majeur, Renault démontre sa volonté de maintenir une production européenne forte face à la concurrence asiatique et américaine, tout en accélérant sa transformation vers une mobilité décarbonée.