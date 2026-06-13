À quelques jours de la sortie mondiale de Toy Story 5, Porsche frappe fort avec une collaboration inédite qui ravira les passionnés d'automobile et les fans de l'univers Pixar. Le constructeur de Stuttgart vient de lever le voile sur trois exemplaires uniques du mythique 911, chacun inspiré d'un personnage emblématique de la saga : Woody, Buzz Lightyear et Jessie.

Une alliance spectaculaire entre luxe automobile et culture pop

Présentée officiellement cette semaine, cette collection exceptionnelle représente bien plus qu'un simple coup marketing. Les trois Porsche 911 seront vendues ensemble lors d'une vente aux enchères caritative, dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à trois organisations américaines majeures : Big Brothers Big Sisters of America, la Croix-Rouge américaine et la Starlight Children's Foundation.

Timo Resch, président et directeur général de Porsche Cars North America, n'a pas caché son enthousiasme : "Voir les personnages de Woody, Buzz Lightyear et Jessie prendre vie sur la route grâce aux esprits créatifs de Disney, Pixar, Style Porsche et du département Sonderwunsch est absolument passionnant."

Le Porsche 911 GT3 RS Buzz Lightyear : vers l'infini et au-delà

Le modèle le plus spectaculaire de cette trilogie est sans conteste le 911 GT3 RS aux couleurs du célèbre ranger de l'espace. Cette version haute performance arbore une livrée blanche rehaussée du vert caractéristique de Buzz Lightyear, avec des touches de rouge évoquant les détails de sa combinaison spatiale.

Le point fort ? L'aileron arrière massif du GT3 RS reprend magistralement les ailes déployables du personnage, créant une harmonie visuelle saisissante. À l'intérieur, chaque détail compte : les seuils de porte affichent fièrement la phrase culte "Jusqu'à l'infini et au-delà", tandis que la palette de couleurs reste fidèle à l'iconographie du personnage.

Le Porsche 911 Targa 4 GTS Jessie : esprit cowgirl

Pour rendre hommage à la pétillante cowgirl de la bande, Porsche a choisi un 911 Targa 4 GTS 2026 développant 532 chevaux. Ce modèle présente une teinte métallique inédite créée spécialement pour l'occasion, contrastant avec des éléments bleus sur les parties basses de la carrosserie.

L'attention portée aux détails est remarquable : le toit rouge évoque directement le chapeau emblématique de Jessie, tandis que l'intérieur propose des tapis au motif vache noir et blanc, reprenant le design de son pantalon dans les films. Les sièges combinent harmonieusement le rouge et le gris foncé, et les seuils de porte illuminés affichent son cri de ralliement "Yee Haw!".

Le Porsche 911 Carrera T Woody : hommage au shérif

Impossible d'imaginer cette collection sans le héros principal de la saga. Le 911 Carrera T 2026 dédié à Woody arbore un bleu spécial développé exclusivement pour ce projet, avec une texture rappelant subtilement le jean du personnage.

Les jantes intègrent des étoiles de shérif, tandis que la fenêtre arrière présente des autocollants inspirés de l'univers du film. L'habitacle multiplie les références : le pommeau de levier de vitesses reprend la balle étoilée mythique de la série, et le revêtement des sièges et des portes rend un hommage évident au costume à carreaux du cowboy.

Les points forts de cette collaboration :

Trois modèles 911 totalement uniques signés par le designer Bob Pauley

Une personnalisation poussée à l'extrême, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur

Vente groupée des trois véhicules au profit d'œuvres caritatives

Couleurs et finitions exclusives créées spécialement pour le projet

Une tradition de collaborations prestigieuses

Cette initiative n'est pas une première pour Porsche dans l'univers Pixar. Le constructeur allemand avait déjà marqué les esprits en créant un 911 inspiré de Sally, le personnage de Cars. Bob Pauley, designer en charge de ce nouveau projet, se réjouit de retrouver les équipes avec lesquelles il avait collaboré pour le Sally Special : "Travailler à nouveau avec l'équipe Porsche pour créer ces trois nouvelles voitures de Toy Story 5 est profondément significatif."

Avec la sortie de Toy Story 5 prévue le 19 juin prochain, cette collaboration représente une opération promotionnelle d'envergure qui transcende le simple marketing pour servir une noble cause. Une initiative qui démontre une fois de plus la capacité de Porsche à créer des ponts entre haute performance automobile et engagement sociétal.