Le constructeur chinois ORA, filiale du géant Great Wall Motors, s'apprête à bousculer le marché européen des SUV électriques avec son nouveau modèle ORA 5. Ce véhicule compact affiche des ambitions claires : proposer un design premium inspiré de Porsche à un tarif nettement plus accessible.

Un design qui ne cache pas ses influences allemandes

Impossible de passer à côté de la ressemblance : l'ORA 5 emprunte généreusement au langage stylistique du Porsche Macan. La calandre avant, les lignes tendues de la carrosserie et le profil général du véhicule évoquent immédiatement le SUV premium allemand. Une stratégie assumée par le constructeur chinois qui vise clairement une clientèle à la recherche d'un look haut de gamme sans le prix qui va avec.

Les dimensions du véhicule le positionnent sur le segment des SUV compacts, particulièrement prisé en Europe. Son gabarit devrait faciliter la conduite en milieu urbain tout en offrant suffisamment d'espace pour les trajets familiaux.

Des caractéristiques techniques convaincantes sur le papier

L'ORA 5 mise sur une motorisation 100% électrique dont voici les principales caractéristiques :

Autonomie annoncée : jusqu'à 500 kilomètres selon le cycle WLTP

: jusqu'à 500 kilomètres selon le cycle WLTP Puissance du moteur : environ 170 chevaux pour la version de base

: environ 170 chevaux pour la version de base Recharge rapide : capacité de récupérer 80% de batterie en moins de 40 minutes

: capacité de récupérer 80% de batterie en moins de 40 minutes Batterie : technologie lithium-ion de dernière génération

Ces performances placent l'ORA 5 dans une position concurrentielle face aux modèles européens établis comme le Peugeot e-2008, le Volkswagen ID.4 ou encore le Renault Megane E-Tech Electric.

Un équipement technologique généreux

Conformément à la stratégie des constructeurs chinois qui misent sur un rapport équipement-prix agressif, l'ORA 5 devrait proposer de série de nombreuses fonctionnalités habituellement réservées aux finitions haut de gamme :

Écran tactile central de grande dimension pour l'infodivertissement

Tableau de bord numérique configurable

Système de conduite semi-autonome de niveau 2

Aide au stationnement automatique

Connectivité smartphone avancée

Une offensive tarifaire qui fait réfléchir

Si les prix définitifs pour le marché français n'ont pas encore été officiellement communiqués, les premières informations venues d'Espagne laissent entrevoir un positionnement tarifaire particulièrement agressif. L'ORA 5 pourrait être commercialisé à partir de 35 000 euros environ, soit 20 à 30% moins cher que ses équivalents européens à équipement comparable.

Ce tarif attractif s'inscrit dans la stratégie d'ORA de s'imposer rapidement sur le Vieux Continent en proposant un excellent rapport qualité-prix, compensant ainsi un déficit de notoriété par rapport aux marques établies.

Disponibilité et perspectives pour le marché français

Après son lancement en Espagne, l'ORA 5 devrait progressivement débarquer dans d'autres pays européens, dont la France. Le constructeur chinois développe actuellement son réseau de distribution à travers l'Europe, une condition indispensable pour rassurer les acheteurs potentiels sur les questions de service après-vente et de disponibilité des pièces.

L'arrivée de l'ORA 5 intervient dans un contexte où les constructeurs chinois multiplient les offensives en Europe, profitant de leur avance technologique sur l'électrique et de leur capacité à produire à moindre coût. MG, BYD ou Aiways ont déjà ouvert la voie, et ORA entend bien surfer sur cette vague.

Un pari risqué mais prometteur

Reste à savoir si la stratégie d'imitation stylistique assumée sera bien perçue par le public européen, traditionnellement attaché aux marques historiques. L'ORA 5 devra également faire ses preuves en termes de fiabilité et de qualité de construction pour convaincre durablement une clientèle encore méfiante vis-à-vis des nouveaux venus asiatiques.

Une chose est sûre : avec son design accrocheur et son prix compétitif, ce nouveau SUV électrique chinois a tous les atouts pour séduire les automobilistes à la recherche d'une alternative abordable aux modèles premium européens.