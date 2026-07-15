Opel prépare quatre nouveaux modèles électriques : un SUV franco-chinois produit à Saragosse et une Corsa à 25 000 €

La marque allemande Opel connaît actuellement une période faste. Après avoir bouclé l'année 2025 sur une note positive malgré une transition délicate, le constructeur affiche une croissance de 8% de ses ventes mondiales au premier semestre 2026. Florian Huettl, directeur général d'Opel, dévoile aujourd'hui les ambitions électriques de la marque avec quatre nouveaux modèles en préparation, dont un SUV compact développé en partenariat avec le chinois Leapmotor.

Le succès des nouveaux Mokka, Frontera et Grandland

La stratégie de renouvellement d'Opel porte ses fruits. Les nouvelles générations du Mokka, du Frontera et du Grandland rencontrent un franc succès commercial qui alimente la croissance actuelle de la marque. Le Grandland, notamment, s'est hissé à la sixième place des ventes en Allemagne, le plus grand marché automobile européen.

"Le Grandland continue sa progression avec un potentiel encore important. Sa croissance s'accélère mois après mois et démontre sa valeur sur un marché où nous créons un impact significatif", précise Florian Huettl.

Quant au Frontera, son succès dépasse les frontières allemandes. En Espagne, les carnets de commandes affichent complet. "Ce véhicule a clairement tapé dans le mille sur un segment de marché où de nombreux clients Opel recherchaient des produits polyvalents, attractifs et abordables, offrant une vraie valeur d'usage pour les familles", explique le dirigeant.

Une Corsa électrique à partir de 25 000 euros en 2028

Parmi les quatre nouveaux modèles électriques annoncés lors de la journée des investisseurs, la prochaine génération de la Corsa électrique (nom de code 01H) constitue un projet majeur. Son lancement est prévu pour 2028 avec un prix d'entrée particulièrement agressif.

Les caractéristiques de la future Corsa électrique :

Prix de départ fixé à 25 000 euros

Basée sur la plateforme STLA One du groupe Stellantis

Batterie LFP (lithium-fer-phosphate) pour optimiser les coûts

Architecture électrique entièrement repensée

"Cette nouvelle Corsa marquera une étape décisive dans notre trajectoire vers une mobilité électrique accessible. Nous y parvenons grâce à des choix technologiques clairs, notamment l'adoption de batteries LFP et une architecture de véhicule électrique totalement optimisée", souligne Huettl.

Un SUV compact hispano-chinois : le mariage d'Opel et Leapmotor

Le projet le plus intrigant concerne un SUV compact de segment C, fruit d'une collaboration inédite entre Opel et le constructeur chinois Leapmotor. Ce véhicule de 4,50 mètres de long sera produit dans l'usine espagnole de Saragosse et permettra à Opel de conquérir un nouveau segment de marché.

Une répartition stratégique des compétences

Le développement de ce modèle repose sur une division claire des responsabilités entre les deux partenaires. Les ingénieurs d'Opel prendront en charge tous les aspects liés au comportement routier et au confort, leur domaine d'expertise historique.

Responsabilités d'Opel :

Châssis et géométrie de suspension

Direction et tenue de route

Technologie des sièges

Systèmes d'éclairage

Isolation acoustique

Confort de conduite général

Responsabilités de Leapmotor :

Architecture électronique complète

Système de batteries

Groupe motopropulseur électrique

Logiciels embarqués

"Avec cette collaboration, nous espérons créer un véhicule particulièrement intéressant qui offrira à nos clients une architecture électronique moderne dans un authentique Opel, sur un segment où nous ne sommes pas présents aujourd'hui", se réjouit le PDG.

La production à Saragosse garantira selon Florian Huettl la qualité reconnue de cette usine espagnole, qui fait partie des sites de production stratégiques du groupe Stellantis en Europe.

L'Astra et la Corsa thermique maintenues au catalogue

Malgré cette offensive électrique, Opel n'abandonne pas les motorisations thermiques. La prochaine génération de l'Astra sera produite en Allemagne et restera disponible avec des moteurs à combustion interne ainsi qu'en version hybride. La Corsa suivra la même stratégie, proposant une gamme diversifiée pour répondre à tous les besoins.

Un milliard d'euros d'investissements en Europe

Pour accompagner cette transformation, Opel investit massivement dans ses infrastructures européennes. Sur une enveloppe totale d'un milliard d'euros, une partie significative finance la construction du "Green Campus" à Rüsselsheim, en Allemagne.

Ce complexe regroupera un nouveau siège social, un centre de recherche et développement moderne, ainsi qu'un nouveau studio de design, tous situés à proximité immédiate de l'usine historique de Rüsselsheim.

Expansion vers la Turquie et le Maroc

Au-delà de l'Europe, Opel développe sa présence sur des marchés émergents stratégiques. La Turquie représente le marché le plus important de la marque dans la région Moyen-Orient et Afrique, avec une part de marché oscillant entre 5% et 5,5%.

Le marché turc a dépassé le million d'unités vendues pendant trois années consécutives, même si 2026 marque un léger ralentissement. Le Maroc figure également parmi les priorités commerciales d'Opel, qui envisage des investissements en Algérie, notamment dans des installations de production.

Avec une part de marché de 2,7% en Espagne et des ambitions de croissance soutenues par ces nouveaux modèles électriques, Opel se positionne comme un acteur incontournable de la transition électrique en Europe, en misant sur l'accessibilité tarifaire et des partenariats stratégiques innovants.