OMODA dévoile un système de stationnement autonome révolutionnaire pilotable à distance

Le constructeur automobile chinois OMODA franchit une nouvelle étape dans l'innovation technologique avec la présentation de son système de stationnement autonome de nouvelle génération. Cette technologie permet au véhicule de se garer seul, même en l'absence du conducteur dans l'habitacle.

Un stationnement autonome sans présence humaine

OMODA et sa marque sœur JAECOO ont officiellement dévoilé leur système RPA (Remote Parking Assist) combiné à la technologie VPD (Valet Parking Drive). Cette solution représente une avancée majeure dans le domaine de l'aide à la conduite, permettant aux automobilistes de commander le stationnement de leur véhicule à distance via une simple application smartphone.

Contrairement aux systèmes de stationnement semi-autonomes actuellement disponibles sur le marché européen, cette technologie ne nécessite aucune intervention du conducteur une fois le processus enclenché. Le véhicule analyse son environnement, détecte les places disponibles et effectue toutes les manœuvres nécessaires de manière totalement autonome.

Le système développé par OMODA s'appuie sur un arsenal de capteurs et de caméras qui scrutent en permanence l'environnement du véhicule. Voici les principales fonctionnalités :

Détection automatique des places de stationnement disponibles dans un rayon défini

Calcul optimal de la trajectoire pour se garer sans accroc

Gestion des obstacles mobiles et statiques en temps réel

Pilotage à distance via application mobile dédiée

Fonctionnement dans les parkings souterrains et les zones urbaines denses

Une application mobile intuitive

L'interface développée par le constructeur permet au propriétaire de surveiller l'ensemble des opérations depuis son smartphone. L'utilisateur peut ainsi lancer le processus de stationnement, suivre la progression en direct grâce aux caméras embarquées, et même interrompre la manœuvre à tout moment en cas de besoin.

Des applications pratiques pour le quotidien

Cette innovation répond à plusieurs problématiques rencontrées par les automobilistes français au quotidien. Dans les parkings souterrains exigus, fréquents dans les centres-villes, le système permet au conducteur de sortir du véhicule avant qu'il ne se rende seul à sa place de stationnement. Un gain de temps et de confort considérable, particulièrement apprécié lors des courses ou avec des enfants en bas âge.

Le système fonctionne également dans l'autre sens : une fois les emplettes terminées, l'utilisateur peut commander son véhicule depuis l'entrée du parking. La voiture vient alors le chercher de manière autonome, évitant ainsi de marcher avec des sacs chargés dans les allées souvent mal éclairées des parkings.

Quelle disponibilité pour le marché européen ?

OMODA poursuit son offensive sur le marché européen depuis son lancement en 2023. Le constructeur, filiale du groupe chinois Chery, ambitionne de se positionner comme un acteur sérieux face aux marques établies. Cette technologie de stationnement autonome pourrait constituer un argument de poids pour séduire une clientèle en quête d'innovation.

Toutefois, le déploiement de telles fonctionnalités autonomes en Europe doit respecter un cadre réglementaire strict. Les autorités françaises et européennes imposent des normes de sécurité rigoureuses pour l'homologation de ces systèmes. Le constructeur devra donc adapter sa technologie aux exigences du Vieux Continent avant une commercialisation à grande échelle.

La concurrence s'intensifie sur le stationnement autonome

OMODA n'est pas seul sur ce créneau technologique. Plusieurs constructeurs premium comme BMW, Mercedes-Benz et Tesla proposent déjà des fonctionnalités de stationnement semi-autonome sur leurs modèles haut de gamme. La différence majeure réside dans le niveau d'autonomie : le système d'OMODA promet une intervention humaine minimale, là où la plupart des solutions concurrentes requièrent encore une surveillance active.

Cette course à l'innovation illustre la transformation profonde du secteur automobile, où l'électronique et l'intelligence artificielle occupent une place croissante. Pour les constructeurs émergents comme OMODA, ces technologies représentent une opportunité de se différencier et de bousculer les acteurs historiques du marché français.

Reste à savoir si les automobilistes français seront prêts à confier entièrement les manœuvres de stationnement à leur véhicule, et à quel prix cette technologie sera proposée sur les futurs modèles de la marque.