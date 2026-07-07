Nissan Qashqai e-Power 2026 : notre essai du SUV hybride qui se conduit comme une électrique

Le Nissan Qashqai franchit un nouveau cap technologique avec sa motorisation e-Power revue et corrigée. Nous avons pris le volant de ce SUV compact japonais qui promet une expérience de conduite électrique sans jamais passer par la case recharge. Verdict de notre essai complet.

Un SUV compact aux dimensions idéales pour la France

Avec ses 4,43 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,63 mètre de haut, le Qashqai se positionne parfaitement dans le segment des SUV compacts, particulièrement prisé sur le marché français. Son design épuré affiche des proportions équilibrées, relevées par une imposante calandre trapézoïdale qui s'intègre harmonieusement au bouclier avant.

Les flancs arborent des protections latérales et des élargisseurs d'ailes en plastique noir brut, tandis que l'arrière se distingue par un généreux becquet de toit et des optiques au tracé effilé. Les projecteurs adoptent comme souvent un dessin étroit et moderne, signature stylistique de la marque nippone.

Une technologie hybride vraiment unique

La véritable particularité du Qashqai réside dans son système e-Power, totalement différent des hybrides conventionnels. Contrairement aux Toyota, Peugeot ou Renault E-Tech, ce dispositif fonctionne exclusivement en mode série : seul le moteur électrique entraîne les roues avant.

Le bloc thermique, un trois cylindres turbo essence de 1,5 litre développant 158 chevaux, ne sert qu'à alimenter un alternateur qui recharge une petite batterie de 2,1 kWh. Suite à cette évolution, la puissance maximale grimpe à 205 chevaux en mode Sport, contre 190 auparavant.

Des performances convaincantes au quotidien

Sur la route, ce système offre une discrétion remarquable. Le démarrage s'effectue en douceur avant que l'accélération ne devienne franche et progressive. Le moteur électrique garantit une linéarité parfaite, sans aucun à-coup. Nos mesures révèlent un sprint de 0 à 100 km/h bouclé en 7,6 secondes, tandis que la vitesse maximale est bridée électroniquement à 170 km/h.

Côté consommation, les résultats impressionnent :

6,5 litres aux 100 km lors de notre essai routier mixte

Seulement 4,3 litres avec une conduite apaisée et anticipative

Une autonomie théorique de 846 kilomètres avec le plein

Habitabilité et rangements : correct sans être exceptionnel

À bord, les places avant offrent un espace généreux pour la catégorie. Les sièges, au design relativement fin, assurent un maintien latéral suffisant et un excellent confort. Seul bémol : le support des cuisses s'avère assez court et non réglable.

À l'arrière, l'espace aux jambes se révèle un peu juste pour les passagers de grande taille. La garde au toit reste néanmoins correcte, même si la position assise, assez basse, peut dérouter. Heureusement, la généreuse épaisseur des assises compense ce défaut.

Un coffre dans la moyenne du segment

Le volume de chargement oscille entre 455 et 1 440 litres une fois la banquette arrière rabattue en deux parties. Sans être remarquable, cette capacité correspond aux standards du segment. On apprécie la surface plane obtenue après rabattement, facilitant le chargement d'objets volumineux. La charge utile maximale atteint 538 kilogrammes, avec une capacité verticale sur la boule d'attelage de 100 kg, appréciable pour transporter des vélos électriques.

Technologie embarquée et ergonomie réussie

L'habitacle du Qashqai privilégie la sobriété et la qualité de fabrication. Le combiné d'instruments numérique de 31,2 cm (12,3 pouces) propose trois configurations différentes, toutes lisibles et élégantes dès la finition N-Connecta.

L'écran tactile central affiche la même diagonale. Les menus restent complets tout en conservant une organisation logique, malgré des icônes parfois petites. Le système intègre l'univers Google avec Maps, Assistant et Play Store, ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Une caméra à 360 degrés avec vue 3D et fonction capot transparent figure également au catalogue.

Point fort majeur : Nissan a conservé de nombreux boutons physiques en complément de l'écran tactile, garantissant une prise en main intuitive. Le module climatisation indépendant s'avère particulièrement pratique au quotidien.

Comportement routier : confort avant tout

La suspension à orientation confortable affiche un tarage souple qui procure une légère sensation de roulis. La direction correspond bien au caractère du véhicule. Bien qu'elle réagisse avec un léger retard et conserve une certaine filtration, elle gagne en naturel par rapport aux générations précédentes.

Le freinage régénératif se règle sur deux niveaux et agit avec une intensité appréciable. Un mode de conduite à une pédale est disponible, sans toutefois permettre l'arrêt complet. Lors de notre test de freinage depuis 100 km/h, le Qashqai s'est immobilisé en 34,1 mètres, une performance tout à fait honorable.

Notre verdict : un hybride à part qui mérite l'attention

Le Nissan Qashqai e-Power séduit par son concept original : il combine les sensations de conduite d'un véhicule électrique avec l'autonomie et la simplicité d'utilisation d'un thermique classique. Son système multimédia moderne, son comportement routier équilibré et sa consommation maîtrisée en font une alternative crédible face aux Peugeot 3008, Renault Austral ou Toyota RAV4 sur le marché français.

Les points forts : Motorisation hybride performante et économe, agrément de conduite, équipements technologiques

Les points faibles : Coffre dans la moyenne, espace arrière limité pour les grands gabarits

Note globale : 8,5/10