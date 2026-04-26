Dans le paysage actuel des citadines sportives, rares sont les survivantes capables d'offrir performances et plaisir de conduite. L'époque des Hyundai i20 N, Ford Fiesta ST, Peugeot 208 GTi ou Renault Clio R.S. semble révolue. Pourtant, deux irréductibles perpétuent cette tradition : l'Audi A1 40 TFSI et la Mini John Cooper Works. Nous les avons confrontées sur route et sur piste pour déterminer laquelle mérite vraiment le titre de citadine premium sportive.

La Mini JCW : fidèle à son héritage, en apparence

La dernière mouture de la Mini John Cooper Works n'a pas bouleversé la recette. Le moteur deux litres gagne quelques Newton-mètres de couple, mais l'ensemble reste familier : boîte à double embrayage à sept rapports, châssis adaptatif ferme et comportement routier typique de la marque britannique. La principale évolution réside dans les nouvelles jantes de 18 pouces (45,7 cm) chaussées de pneus Continental SportContact 7, présentés comme des "pneumatiques sportifs".

En réalité, il s'agit surtout d'une alternative plus adhérente face aux gommes éco-responsables habituelles. Sur le plan esthétique, la Mini conserve son ADN reconnaissable : capot court, toit bicolore, bandes rallye, grands phares ronds et, nouveauté audacieuse, un anneau de remorquage qui dépasse du bouclier avant comme sur les voitures de DTM.

Un habitacle ultra-connecté mais moins sportif

Le véritable chamboulement se situe à bord. La planche de bord devient entièrement numérique et connectée, permettant même le déverrouillage par smartphone. Les modes de conduite s'accompagnent de thèmes colorés variables. Mais cette modernité cache des incohérences : le compte-tours n'apparaît qu'en sacrifiant l'indicateur de carburant, et l'écran central de 24 cm affiche parfois les mêmes informations que le niveau supérieur. La logique d'affichage semble quelque peu erratique, malgré un beau speedomètre rétro qui charme au premier regard.

L'Audi A1 : la maturité plutôt que l'expérimentation

Face à ces tâtonnements numériques, l'Audi affiche une maturité rassurante. Certes plus ancien, le modèle d'Ingolstadt compense par une qualité perçue exemplaire. Les commandes, l'instrumentation et les matériaux se révèlent même supérieurs à certains Audi de segments plus élevés.

Sous le capot, le deux litres TSI développe 207 chevaux et 320 Nm dans sa version la plus douce. Suffisant pour offrir des réponses vives, des accélérations franches et une détermination constante jusqu'en haut du compte-tours. Le seul bémol concerne la transmission S tronic, peu sportive dans ses réglages et dotée de rapports trop longs. Les sixième et septième vitesses sont essentiellement des surmultipliés ; les cinq premiers rapports suffisent amplement.

Performances brutes : avantage Mini

Sur le papier, la Mini l'emporte clairement. Elle atteint les 100 km/h en 5,9 secondes contre 6,3 pour l'Audi, et les 200 km/h en 22,9 secondes contre 24,5. Son couple supérieur et sa puissance légèrement plus élevée se traduisent par de meilleures reprises et une vitesse maximale supérieure. Les palettes au volant, les modes de conduite variés et les passages de rapports plus secs renforcent cette impression de performance.

Les chiffres clés :

Mini JCW : 0 à 100 km/h en 5,9 secondes

Audi A1 40 TFSI : 0 à 100 km/h en 6,3 secondes

Écart sur 200 km/h : 1,6 seconde en faveur de la Mini

Différence de poids : 40 kilogrammes (Mini plus lourde)

Direction : précision contre artificialité

Paradoxalement, l'Audi semble subjectivement plus énergique et communicatif. La raison ? Une interface moins numérisée qui préserve le retour d'information mécanique. La direction de l'A1, bien que légère et imprécise à grand angle, reste linéaire et cohérente. Elle transmet une certaine sensation des limites du train avant.

À l'inverse, la direction de la Mini paraît extrêmement synthétique, avec une assistance qui varie constamment : artificiellement rigide en manœuvre, exagérément légère à basse vitesse, puis se raffermissant brutalement près de la vitesse maximale. Cette sensation artificielle masque malheureusement les véritables qualités dynamiques de la britannique.

Sur circuit : la technique contre le feeling

Sur piste, la Mini devance l'Audi d'environ 1,3 seconde au tour. Mais cet avantage provient davantage de sa puissance supérieure et de ses pneumatiques nettement meilleurs que d'un châssis brillant. Malgré des amortisseurs fermes, le train avant sous-vire assez rapidement sous les forces latérales importantes, limitant l'influence du pilote.

L'A1 se transforme presque en référence de pilotage par comparaison. Certes handicapé par ses pneus Bridgestone moins performants, il se montre vif, communicatif et étonnamment agile dans ses limites. Il transmet des informations précises sur son état dynamique, permettant une interaction bien plus active. Les 40 kilos de différence se ressentent comme 100 en piste.

Confort : un point pour la Mini

En matière de confort, la Mini se rattrape. Là où l'Audi passe brutalement sur les irrégularités, la britannique filtre mieux les imperfections. Son manque de retour d'information devient presque un avantage dans ce domaine.

Verdict : victoire en trompe-l'œil

La Mini John Cooper Works remporte ce duel grâce à ses pneumatiques supérieurs qui compensent un comportement moins engageant. Mais c'est l'Audi A1 40 TFSI qui procure le plus de plaisir au quotidien, avec une conduite plus authentique et communicative. Un paradoxe qui illustre parfaitement le dilemme actuel des citadines sportives : faut-il privilégier les performances brutes ou le plaisir de conduite pur ?

Pour les puristes recherchant des sensations directes et un dialogue constant avec leur auto, l'Audi s'impose. Les amateurs de chiffres et de technologie modernes se tourneront vers la Mini. Dans tous les cas, ces deux survivantes méritent notre respect pour perpétuer une tradition en voie de disparition dans le monde automobile actuel.