Le Mazda CX-30 poursuit son ascension sur le marché européen. Sept ans après son lancement, ce SUV compact japonais s'impose comme l'un des fers de lance de la marque d'Hiroshima. Pour maintenir cette dynamique, Mazda dévoile une version 2026 considérablement enrichie qui mise sur l'élégance, la sécurité et la connectivité de pointe.

Un succès commercial qui ne se dément pas

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Espagne, marché témoin en Europe du Sud, le CX-30 a trusté la première place des ventes Mazda l'année dernière avec 7 534 immatriculations, soit une progression spectaculaire de 30 % sur un an. Cette tendance se confirme en 2026, avec 3 707 unités écoulées entre janvier et mai, représentant une hausse de 28 % par rapport à la même période de 2025.

Face à ce plébiscite, la marque japonaise a choisi d'opérer un restylage à mi-carrière qui préserve l'ADN du modèle tout en le bonifiant sur plusieurs fronts stratégiques.

Deux nouvelles finitions pour élargir l'offre

La version Homura Plus, nouveau sommet de gamme

Mazda enrichit sa gamme avec l'arrivée du niveau Homura Plus, désormais positionné comme la déclinaison la plus haut de gamme du CX-30. Cette finition exclusive intègre :

Des éléments de design premium exclusifs

Un système d'éclairage amélioré pour une signature lumineuse distinctive

Des matériaux intérieurs raffinés et des finitions soignées

Un niveau de confort supérieur pour tous les passagers

La série spéciale Makoto, incarnation du savoir-faire japonais

L'autre grande nouveauté se nomme Makoto, une édition limitée qui incarne la philosophie "Crafted in Japan" chère à Mazda. Cette version se distingue par un habitacle aux teintes claires, conçu pour amplifier la sensation d'espace et de luminosité. Chaque détail a été pensé pour refléter l'attention méticuleuse portée au design et à l'artisanat traditionnel japonais.

La sécurité, priorité absolue de cette évolution

C'est probablement dans le domaine de la sécurité que Mazda a consenti les efforts les plus importants. Le système Smart Brake Support (SBS) bénéficie d'une refonte complète de ses algorithmes de détection.

Parmi les avancées notables, le dispositif peut désormais identifier les motocyclettes, particulièrement vulnérables en circulation urbaine. L'assistance en intersection a également été optimisée pour anticiper les situations à risque et réagir plus rapidement.

Les projecteurs adaptatifs à LED (ALH) évoluent également, offrant une meilleure visibilité nocturne tout en limitant l'éblouissement des autres usagers. L'intégration entre les différents systèmes d'aide à la conduite a par ailleurs été affinée pour une expérience plus fluide et intuitive.

Des retouches esthétiques subtiles mais efficaces

Fidèle à sa philosophie Kodo, Mazda n'a pas bouleversé les lignes de son SUV compact. Les modifications extérieures restent discrètes mais suffisent à moderniser l'allure générale du véhicule, respectant ainsi l'identité visuelle qui fait le succès du modèle.

Deux nouvelles teintes rejoignent la palette : l'Aero Grey et le New Zinc Green, qui seront disponibles dès le démarrage de la production en octobre prochain.

Un habitacle repensé pour le confort quotidien

L'intérieur évolue dans le respect de l'ergonomie centrée sur le conducteur qui caractérise la marque. Les matériaux gagnent en qualité perçue, tandis que l'agencement facilite l'accès aux différentes commandes.

Parmi les équipements de confort nouvellement disponibles, on note l'ajout d'une ventilation des sièges, fonctionnalité particulièrement appréciée lors des chaudes journées estivales. L'éclairage ambiant a également été enrichi pour créer une atmosphère plus chaleureuse.

Connectivité et intelligence artificielle embarquées

Le système Mazda Connect franchit un cap technologique avec l'intégration d'un système de reconnaissance vocale avancé. Plus impressionnant encore, le CX-30 accueille désormais Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.

Cette intégration permet de contrôler par commandes vocales la navigation, les communications ou le système multimédia, sans quitter la route des yeux. L'application MyMazda s'enrichit parallèlement de nouvelles fonctionnalités de contrôle à distance et de monitoring du véhicule.

Une motorisation électrifiée qui reste identique

Côté mécanique, Mazda maintient sa stratégie d'électrification douce avec deux blocs hybrides légers 48V. Le premier, un e-Skyactiv G 2.5 litres, développe 140 chevaux. Les conducteurs en quête de performances supérieures se tourneront vers le 2.0 e-Skyactiv X de 186 chevaux.

Ces deux motorisations peuvent être couplées à une transmission intégrale i-Activ AWD ou se contenter de la traction avant. Dans tous les cas, elles bénéficient de la classification ECO, offrant des avantages non négligeables en matière de circulation et de stationnement dans certaines zones urbaines.

Le CX-30 conserve la philosophie de conduite Jinba Ittai de Mazda, cette fusion entre l'homme et la machine portée par la plateforme Skyactiv Vehicle Architecture et un châssis méticuleusement calibré. Les tarifs français n'ont pas encore été communiqués, mais les commandes devraient s'ouvrir à l'automne.