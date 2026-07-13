Marc Márquez brise les tabous : pourquoi le champion MotoGP refuse de fuir le fisc espagnol malgré ses millions

Dans le monde du sport automobile et motocycliste, la question de l'exil fiscal fait régulièrement débat. Alors que de nombreux pilotes fortunés choisissent Monaco ou Andorre pour alléger leur facture fiscale, Marc Márquez assume un choix radical : rester en Espagne et payer ses impôts, même si cela lui coûte la moitié de ses revenus.

Un champion qui assume ses choix fiscaux

Le pilote de Cervera, considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du MotoGP, s'est confié au média italien La Gazzetta dello Sport sur sa vision de la fiscalité et de la justice sociale. Des déclarations surprenantes dans un milieu où l'optimisation fiscale est devenue la norme.

"Celui qui gagne plus doit payer plus", affirme sans détour le champion espagnol. Une position qui tranche avec les habitudes du paddock, où la majorité des stars préfèrent les paradis fiscaux aux taux d'imposition élevés de leur pays d'origine.

L'expérience andorrane : un essai non transformé

Marc Márquez révèle avoir possédé une maison en Andorre pendant près de quatre ans, mais sans jamais y résider réellement ni y établir sa résidence fiscale. "Cervera n'est qu'à une heure de route d'Andorre. Dans les faits, je n'y stockais que mes skis", explique-t-il avec franchise.

Cette proximité géographique aurait pu faciliter un transfert de résidence fiscale, comme tant d'autres sportifs l'ont fait. Pourtant, le pilote Ducati a toujours maintenu son domicile fiscal en Espagne.

Une philosophie de vie assumée

Le champion se livre sur sa réflexion personnelle concernant l'argent et le style de vie :

Renoncer à la moitié de ses revenus en restant fiscalement en Espagne

en restant fiscalement en Espagne Se questionner sur la nécessité d'accumuler davantage de richesse

Privilégier ses valeurs civiques plutôt que l'optimisation financière

"Si j'avais le double d'argent, est-ce que ma vie changerait ? La réponse est non. Si j'avais le double en banque, est-ce que mon style de vie changerait ? La réponse reste non", confie-t-il avec lucidité.

Une fin de carrière sous contrôle

Fraîchement prolongé avec l'équipe Ducati, Marc Márquez aborde désormais sa carrière avec une nouvelle philosophie. Sa plus grande ambition n'est plus de battre tous les records, mais de choisir lui-même le moment de sa retraite, dans les meilleures conditions possibles.

Le traumatisme de 2020 dépassé

Après avoir traversé une période difficile entre 2020 et 2023, marquée par des blessures et un retour prématuré qui a failli mettre fin à sa carrière, le pilote espagnol a retrouvé la sérénité. Sa victoire à Motegi l'année dernière lui a permis de se prouver qu'il était toujours capable de gagner.

"Après tout ce que j'ai traversé, être ici est déjà un cadeau", reconnaît-il. Cette nouvelle perspective l'a libéré de l'obsession des records détenus par des légendes comme Agostini ou Rossi.

Des exigences maintenues

Malgré cette philosophie plus apaisée, Marc Márquez reste intransigeant sur un point : il ne continuera que s'il peut rivaliser au plus haut niveau. "J'ai prouvé que je pouvais gagner. Je ne resterais pas si ma place était au milieu de la grille", prévient-il.

Cette déclaration reflète l'état d'esprit d'un champion qui, même en fin de carrière, refuse la médiocrité et préfère partir au sommet plutôt que de s'accrocher à tout prix.

Les confidences de Marc Márquez offrent un regard rare sur la psychologie d'un champion au crépuscule de sa carrière, mais aussi sur un citoyen conscient de ses responsabilités sociales, une position qui pourrait inspirer d'autres sportifs de haut niveau dans leurs choix de vie.