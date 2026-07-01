Lexus ES 2026 : la berline hybride et électrique de 343 ch qui défie les allemandes

Lexus frappe un grand coup avec la huitième génération de sa berline ES. Au programme : une double motorisation hybride et électrique, jusqu'à 343 chevaux sous le capot, et un habitacle arrière qui en met plein la vue. Voici notre premier essai de cette japonaise qui vise directement l'Audi A6, la BMW Série 5 et la Mercedes Classe E.

Une stratégie double pour une berline ambitieuse

Dans un marché européen où les berlines peinent à séduire, Lexus maintient le cap avec son ES. Un pari audacieux qui trouve tout son sens sur d'autres continents, notamment aux États-Unis et en Asie, bastions de ce type de carrosserie. La marque japonaise ne se contente pas d'une seule voie : elle propose simultanément des versions hybride et 100% électrique.

Cette approche pragmatique s'explique par les disparités mondiales en matière d'infrastructure de recharge. Là où la Californie voit rouler des Tesla comme on croise des Volkswagen en Europe, d'autres régions restent à la traîne. Le constructeur nippon a d'ailleurs organisé la première prise en main à San Diego, épicentre de la mobilité électrique américaine.

Un aérodynamisme au service de l'autonomie

Avec un coefficient de traînée de seulement 0,28, la silhouette de berline s'avère être un atout majeur pour l'efficience énergétique. Résultat : la version électrique revendique une autonomie maximale de 529 kilomètres selon le cycle d'homologation. Un chiffre rassurant pour une voiture de ce gabarit, longue de 5,14 mètres.

Des dimensions généreuses

L'ES s'étire donc sur plus de cinq mètres, affichant une stature imposante renforcée par un design musclé. La nouvelle calandre signature, les optiques effilées et deux lignes noires qui parcourent les flancs marquent visuellement cette évolution. Les jantes peuvent atteindre 53 centimètres de diamètre, renforçant la présence routière du modèle.

Un habitacle repensé de fond en comble

À bord, c'est la révolution totale. Lexus abandonne le volant en forme de manche d'avion vu sur le RZ pour revenir à un volant traditionnel intégrant toutes les commandes principales. Face au conducteur, un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces dialogue avec un écran central de 14 pouces.

Ce dernier embarque le nouveau système multimédia Lexus Advanced, quatre fois plus rapide que le précédent, avec une mémoire de 256 Go. Détail appréciable : une vraie boîte à gants subsiste côté passager, un équipement qui tend à disparaître sur les modèles récents.

Des places arrière XXL

C'est à l'arrière que l'ES impressionne le plus. Grâce à un empattement frôlant les trois mètres et une optimisation remarquable de l'espace, les passagers profitent d'un espace aux jambes et à la tête exceptionnel. Les ingénieurs nous l'ont confirmé : offrir une expérience premium à tous les occupants constituait une priorité absolue.

Cette sensation d'espace est renforcée par une insonorisation soignée permettant de converser sans hausser le ton entre les rangées avant et arrière. Le coffre, quant à lui, propose un volume de 475 litres.

Trois motorisations au choix

Pour le marché européen, la version ES 300h hybride devrait rafler la mise. Elle combine un moteur essence de 2,5 litres à une batterie lithium-ion compacte de sixième génération, délivrant 201 chevaux. La transmission automatique dose la puissance avec une douceur remarquable, en phase avec le tempérament général de la voiture.

Les versions électriques se déclinent en deux puissances :

ES 350e : 224 chevaux

224 chevaux ES 500e : 343 chevaux avec transmission intégrale Total Direct4 de série

Un comportement routier affiné

Ne vous y trompez pas : cette Lexus ne sacrifie pas le dynamisme au seul autel du confort. Les nouvelles suspensions garantissent une tenue de route assainie, avec un roulis maîtrisé en virage. La direction à crémaillère à assistance électrique apporte précision et feeling, marquant une nette progression par rapport à la génération précédente.

Positionnement tarifaire et disponibilité

Lexus affiche un tarif d'entrée de gamme identique pour la version hybride et l'électrique 350e : 61 500 euros. Un positionnement agressif face aux ténors allemands, qui devrait séduire une clientèle en quête d'alternative aux références traditionnelles du segment.

Cette huitième génération de l'ES prouve que Lexus n'a pas renoncé à la berline classique. Avec son double choix de motorisation, son habitabilité remarquable et un niveau de confort exemplaire, la japonaise dispose d'arguments solides pour grignoter des parts de marché aux allemandes. Reste à voir comment le public français, traditionnellement friand de SUV, accueillera cette proposition raffinée.