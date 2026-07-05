LEGO et la Formule 1 s'associent pour une course déjantée : des mini-monoplaces façon Mario Kart à Silverstone

La marque danoise de jouets LEGO frappe un grand coup en renouvelant son partenariat spectaculaire avec la Formule 1. Après le succès retentissant de l'an dernier à Miami, c'est sur le mythique circuit de Silverstone que les pilotes vont s'affronter dans une course aussi ludique qu'attendue, à bord de véhicules dignes de l'univers de Mario Kart.

Des karts LEGO personnalisés pour chaque écurie

Cette année, LEGO a conçu 22 mini-monoplaces uniques, chacun aux couleurs des 11 écuries du championnat. Ces engins spectaculaires pèsent 280 kilogrammes au total, dont 65 kilogrammes de briques LEGO assemblées. Un véritable exploit technique qui témoigne du savoir-faire de la marque, récemment illustré par son record de vitesse établi en collaboration avec Koenigsegg.

Contrairement à l'édition précédente où les bolides pouvaient accueillir deux pilotes, ces nouveaux karts sont conçus pour un seul conducteur. Cette configuration individuelle promet des duels plus intenses et permettra de mieux apprécier les talents de chaque pilote dans cette discipline inhabituelle.

28 000 briques pour des bolides limités à 25 km/h

Chaque véhicule est constitué de 28 000 pièces LEGO méticuleusement assemblées. Si leur vitesse maximale de 25 km/h peut sembler dérisoire comparée aux 350 km/h des monoplaces de course, ces karts promettent néanmoins leur lot de sensations fortes et de moments cocasses.

Les caractéristiques techniques :

Poids total : 280 kg

Poids en briques LEGO : 65 kg

Nombre de pièces : 28 000

Vitesse maximale : 25 km/h

Pilotes : 1 par véhicule

Silverstone accueille l'événement ce week-end

C'est dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne que se déroulera cette course exceptionnelle. Le temple de la vitesse britannique servira de décor à cet affrontement bon enfant, programmé en préambule de la course officielle. Un choix symbolique pour un événement qui ramène les pilotes à leurs premières amours, le karting, discipline par laquelle tous ont débuté leur carrière.

Des réactions contrastées dans le paddock

Les pilotes affichent des sentiments partagés face à cet événement ludique. Lando Norris, enthousiaste, déclare : "En réalité, j'ai vraiment hâte d'y être". Le Britannique garde un excellent souvenir de l'édition de Miami et souhaite réitérer l'expérience.

En revanche, Lance Stroll, dont l'écurie Aston Martin traverse une saison difficile, se montre plus mesuré : "Cela ne m'importe pas. Je ne vais pas me réveiller le matin en étant excité par ça". Une réaction compréhensible pour un pilote concentré sur les performances en piste.

Gabriel Bortoleto, qui n'avait pas participé à la précédente édition, affiche lui un réel enthousiasme : "J'ai vraiment hâte, tout le monde s'est éclaté l'année dernière".

Un clin d'œil aux critiques de la réglementation 2026

Cette initiative prend une dimension particulière après les nombreuses critiques adressées cette année à la nouvelle réglementation de la F1. De nombreux observateurs ont comparé les nouvelles règles d'adelantamento au célèbre jeu vidéo Mario Kart, transformant ces moqueries en mèmes viraux sur les réseaux sociaux.

Lewis Hamilton, présent l'an dernier, plaisante en affirmant qu'il s'agit de "la course la plus dangereuse de l'année". Une boutade qui cache une réalité : malgré l'aspect ludique, l'esprit de compétition restera intact. Les pilotes voudront tous s'imposer, quitte à faire voler quelques briques LEGO dans les virages de Silverstone.

Cette collaboration entre LEGO et la Formule 1 illustre parfaitement la volonté du championnat de se rendre plus accessible et divertissant, tout en conservant son ADN de compétition d'excellence. Un équilibre délicat mais réussi qui fait le bonheur des fans et des pilotes.