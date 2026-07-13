Le Santana Cajal débarque en Europe : ce SUV 4x4 espagnol promet l'aventure à prix accessible

Le légendaire constructeur espagnol Santana Motors s'apprête à marquer son grand retour sur le marché européen avec un tout-terrain qui fait déjà parler de lui. Baptisé Cajal, ce nouveau SUV 4x4 sera fabriqué dans l'usine de Linares en Andalousie et mise sur un rapport qualité-prix agressif pour séduire les amateurs d'aventure et les professionnels.

Un 4x4 aux dimensions généreuses pensé pour l'aventure

Avec ses dimensions imposantes de 4,7 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,9 mètre de haut, le Santana Cajal se positionne clairement sur le segment D des SUV. Son empattement de 2,7 mètres garantit un habitabilité exemplaire pour cinq occupants, avec un espace aux jambes confortable même sur les longs trajets.

Mais c'est surtout sous la carrosserie que les choses deviennent intéressantes. Le constructeur annonce des capacités tout-terrain dignes des meilleurs baroudeurs du marché : un angle d'attaque de 37 degrés, un angle ventral de 23 degrés et un angle de fuite de 31 degrés. La garde au sol de 220 millimètres et la capacité de franchissement à gué de 800 millimètres permettront d'affronter les terrains les plus exigeants.

Une gamme de motorisations complète et évolutive

Santana a opté pour une stratégie de diversification énergétique avec sa plateforme multitechnologique. Dès le lancement prévu pour la seconde moitié de l'année, le Cajal sera proposé avec :

Des motorisations essence et diesel

Une transmission automatique huit rapports d'origine ZF avec convertisseur de couple

Une transmission intégrale 4WD permanente de série, même sur les finitions d'entrée de gamme

L'argument de la transmission intégrale permanente dès la version de base constitue un atout majeur face à des concurrents qui la proposent souvent en option. Cette architecture robuste vise autant les professionnels agricoles que les particuliers en quête d'un véhicule polyvalent.

Un prolongateur d'autonomie électrique en préparation

Dans un second temps, Santana enrichira sa gamme avec une version à prolongateur d'autonomie électrique. Cette technologie hybride permettra au Cajal de bénéficier d'une classification environnementale favorable en Europe, combinant zéro émission en usage urbain et l'autonomie nécessaire pour les longs trajets ou l'utilisation intensive en milieu rural.

Un hommage à l'excellence scientifique espagnole

Le choix du nom Cajal n'est pas anodin. Santana Motors rend ainsi hommage à Santiago Ramón y Cajal, médecin et pionnier de la neurobiologie moderne, prix Nobel de médecine en 1906. Cette référence illustre l'ambition du constructeur d'associer son image à des valeurs d'innovation, de persévérance et d'excellence.

Le fabricant annonce d'ailleurs que cette stratégie de nomenclature se poursuivra : chaque nouveau modèle portera le nom de personnalités espagnoles, de lieux emblématiques ou de concepts liés à l'histoire et à la culture ibérique. Une approche similaire à celle adoptée par d'autres constructeurs européens qui valorisent leur patrimoine national.

Un positionnement prix attendu avec impatience

Si Santana Motors reste discret sur la grille tarifaire, le constructeur promet un 4x4 "réellement accessible". Cette promesse suscite l'intérêt dans un contexte où les véhicules tout-terrain abordables se font rares sur le marché européen, avec des modèles comparables dépassant souvent les 35 000 euros.

La présentation officielle du Santana Cajal est programmée pour juillet à Linares, en Andalousie. L'occasion de découvrir l'intégralité des caractéristiques techniques, la liste des équipements et surtout les tarifs qui détermineront le potentiel commercial de ce nouveau venu sur le marché européen du 4x4.

Entre héritage tout-terrain, modernité technologique et ancrage territorial fort, le Cajal représente un pari audacieux pour Santana Motors qui tente de reconquérir une place sur un segment dominé par des acteurs établis depuis des décennies.