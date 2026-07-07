Le Kia Niro abandonne définitivement sa version 100% électrique en Europe

Kia vient de prendre une décision stratégique majeure qui risque de décevoir les amateurs de mobilité électrique. Le constructeur coréen a décidé de retirer du marché européen la version entièrement électrique de son populaire Niro, pour se concentrer exclusivement sur les variantes hybrides de ce SUV compact.

Une disparition progressive mais définitive

Selon les informations publiées par le site néerlandais AutoRAI, le Kia e-Niro ne figure plus au catalogue de la marque pour l'Europe. Cette décision intervient alors que le segment des véhicules électriques connaît une croissance sans précédent sur le Vieux Continent.

Cette suppression ne se limite pas à la version 100% électrique. Kia a également retiré la version hybride rechargeable (PHEV) de sa gamme Niro, ne conservant finalement que la motorisation hybride classique (HEV). Un choix stratégique qui interroge sur les orientations futures du constructeur.

Le Kia EV3 comme successeur légitime

Pour comprendre cette décision, il faut regarder du côté des nouveaux modèles électriques de Kia. Le constructeur mise désormais sur sa plateforme dédiée aux véhicules électriques, baptisée E-GMP, qui équipe déjà les EV6 et EV9.

Le Kia EV3 représente la véritable relève du e-Niro :

Un positionnement similaire en tant que SUV compact électrique

Une technologie plus moderne grâce à la plateforme E-GMP

Des performances et une autonomie supérieures

Un design plus contemporain et affirmé

Des performances électriques optimisées

Contrairement au e-Niro qui reposait sur une plateforme polyvalente adaptée à différentes motorisations, l'EV3 bénéficie d'une conception pensée exclusivement pour l'électrique. Cette approche permet d'optimiser l'espace intérieur, l'autonomie et les performances de recharge.

Le Niro recentré sur l'hybride classique

En conservant uniquement la version hybride non rechargeable, Kia positionne désormais le Niro comme une solution de transition écologique accessible. Cette motorisation combine un moteur essence et un bloc électrique pour réduire la consommation sans nécessiter de recharge sur prise.

Cette stratégie s'inscrit dans une logique commerciale claire : proposer une gamme simplifiée avec d'un côté des modèles hybrides abordables comme le Niro, et de l'autre des véhicules 100% électriques dédiés issus de la famille EV.

Quelles conséquences pour le marché français ?

Pour les automobilistes français, cette décision implique plusieurs changements. Ceux qui souhaitaient acquérir un Kia électrique compact devront désormais se tourner vers l'EV3, potentiellement plus onéreux que ne l'était le e-Niro en fin de carrière.

Le marché français de l'électrique reste néanmoins bien fourni avec des concurrents comme le Peugeot e-2008, le Renault Mégane E-Tech Electric ou encore le Volkswagen ID.3 qui continuent de proposer des alternatives dans cette catégorie prisée.

Une stratégie qui fait débat

Si cette rationalisation de la gamme peut se comprendre d'un point de vue industriel et commercial, elle soulève des questions sur l'engagement de Kia dans la transition électrique. Le constructeur affirme pourtant vouloir accélérer son électrification avec un objectif de 14 modèles électriques d'ici 2027.

Le Niro hybride restera donc l'unique représentant de cette famille en Europe, marquant la fin d'une époque pour ce modèle qui avait pourtant rencontré un beau succès dans sa version électrique auprès des familles européennes recherchant une mobilité zéro émission accessible.