La Ford Mustang à 500 chevaux : le bolide de vacances du célèbre youtubeur Jordi Wild

Les créateurs de contenus n'ont plus rien à envier aux footballeurs en matière de voitures de prestige. Jordi Wild, figure emblématique de YouTube et animateur du podcast à succès "The Wild Project", vient de dévoiler son dernier jouet : une spectaculaire Ford Mustang qui ne passe pas inaperçue.

Un muscle car américain pour les vacances

Sur son compte Instagram, le youtubeur catalan a partagé une série de clichés avec sa nouvelle acquisition, accompagnés d'une légende pleine d'humour : "Un peu de postureo avec ma caisse avant de commencer les vacances". La publication a rapidement enflammé la toile, récoltant plus de 180 000 mentions "j'aime".

Le choix de Jordi Wild s'est porté sur la septième génération du mythique coupé américain, dans une éclatante teinte orange et en version cabriolet. De quoi profiter pleinement du soleil estival au volant d'une légende automobile née en 1964.

Les caractéristiques de ce monstre de puissance

Cette Mustang S650, commercialisée à partir de 2024, impressionne d'abord par ses mensurations imposantes. Avec ses 4,81 mètres de longueur, 1,39 mètre de hauteur et surtout 1,92 mètre de largeur, elle affiche une présence remarquable sur la route.

Un design intemporel et musclé

L'esthétique reste fidèle à l'ADN du modèle original, avec une carrosserie athlétique et cette iconique prise d'air sur le capot. Ford a su moderniser son emblème sans renier son héritage, créant un parfait équilibre entre tradition et innovation.

Trois motorisations au choix

La gamme propose une variété de blocs pour satisfaire différents profils de conducteurs :

Version de base : moteur quatre cylindres développant 315 chevaux

moteur quatre cylindres développant 315 chevaux Mustang GT : moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres produisant 480 chevaux

moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres produisant 480 chevaux Dark Horse : la version ultime atteignant les 500 chevaux de puissance

Quelle que soit la motorisation choisie, les clients peuvent opter pour une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique. La transmission reste fidèlement aux roues arrières, comme le veut la tradition des muscle cars américains.

Un habitacle moderne pour un style classique

L'intérieur contraste avec l'apparence rétro-moderne de la carrosserie. Le cockpit embarque deux écrans adjacents de 31,5 et 33,5 centimètres, offrant un système d'infodivertissement à la pointe de la technologie. De quoi écouter son propre podcast pendant de longs trajets routiers.

L'espace intérieur s'avère généreux, particulièrement appréciable pour le youtubeur de grande taille et son passager. Le confort n'a pas été sacrifié au profit du caractère sportif.

Un investissement conséquent

Le tarif de cette Mustang S650 oscille entre 61 753 et 78 054 euros selon la version retenue. Un montant substantiel qui reflète le positionnement premium de ce modèle iconique sur le marché automobile européen.

Cette acquisition confirme la passion automobile de Jordi Wild, qui avait déjà partagé l'année dernière ses impressions lors d'un premier essai de véhicule électrique en partenariat avec BYD. Cette fois, il a manifestement préféré l'approche thermique traditionnelle et le rugissement caractéristique d'un V8 américain.

Avec cette Ford Mustang cabriolet, le créateur de contenus dispose d'un compagnon de route idéal pour profiter pleinement de ses vacances estivales, alliant performances sportives et plaisir de conduite à ciel ouvert.