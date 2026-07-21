La Cupra Leon VZ de 300 chevaux : le bolide quotidien de Ferran Torres, champion du monde 2026

Ferran Torres, le héros de la Coupe du Monde 2026 qui a offert la deuxième étoile à l'Espagne face à l'Argentine, a choisi un compagnon automobile à la hauteur de son statut : la Cupra Leon VZ, une compacte sportive de 300 chevaux qui incarne l'excellence automobile espagnole.

Le buteur providentiel au volant d'une sportive ibérique

L'attaquant du FC Barcelone restera à jamais dans l'histoire du football espagnol. Son but décisif en début de seconde période de la prolongation, sur une passe de la tête de Nico Williams, a fait basculer la finale contre l'Argentine. Après plusieurs matches difficiles où le but se faisait attendre, Ferran Torres a choisi le moment parfait pour entrer dans la légende.

Au quotidien, le champion du monde affiche sa fierté nationale en conduisant une Cupra Leon VZ, un modèle qui représente le savoir-faire automobile espagnol dans le segment des compactes sportives premium.

Une compacte au design affûté et modernisé

La marque ibérique a procédé à un restylage ambitieux de sa Leon en 2024, introduisant un nouveau langage stylistique marqué par une signature lumineuse triangulaire distinctive sur les optiques avant. Cette évolution esthétique renforce le caractère distinctif et agressif du modèle.

Un habitacle modernisé et premium

L'intérieur bénéficie d'une mise à niveau technologique significative :

Digital Cockpit de 26 centimètres (10,26 pouces) avec de nouveaux graphismes

(10,26 pouces) avec de nouveaux graphismes Écran tactile central de 32,8 centimètres (12,9 pouces)

(12,9 pouces) Commandes rétroéclairées pour la climatisation et l'audio

Matériaux haut de gamme et assemblage soigné

Sièges baquets de série sur la version VZ

La finition VZ, sommet de la gamme, propose en option des sièges Cupbucket combinant tissus ultra-techniques, microfibres et matériaux haptiques pour une expérience premium.

Un bloc 2.0 TSI de 300 chevaux sous le capot

Le cœur mécanique de la Cupra Leon VZ conduite par Ferran Torres repose sur un quatre cylindres 2.0 litres turbocompressé TSI développant 300 chevaux et 400 Nm de couple. Associé à une boîte automatique à double embrayage DSG à sept rapports, ce groupe propulseur offre des performances de haut niveau.

Performances relevées

Sur le papier, la Leon VZ annonce des chiffres impressionnants :

Accélération 0-100 km/h : 5,7 secondes (données constructeur)

5,7 secondes (données constructeur) Vitesse maximale : 250 km/h

Lors des essais réalisés avec la version VZ Extreme équipée de jantes de 48 centimètres (19 pouces), de freins Akebono et de pneumatiques Bridgestone Potenza Race, le chrono du 0 à 100 km/h a même été abaissé à 5,3 secondes, soit quatre dixièmes de mieux que les données officielles.

Un comportement routier modulable et efficace

La personnalité de la Cupra Leon VZ évolue radicalement selon le mode de conduite sélectionné depuis le volant. En mode Normal, elle se montre discrète et docile. Basculez en mode sport et la transformation est spectaculaire : la boîte DSG maintient les rapports plus longtemps, les révolutions restent élevées et la réactivité devient électrisante.

Freinage de référence

Le système de freinage haute performance démontre toute son efficacité à température optimale avec une distance d'arrêt de seulement 31,5 mètres depuis 100 km/h, un chiffre qui place la Leon VZ parmi les meilleures de sa catégorie.

La direction, quant à elle, gagne en précision en mode sportif tout en conservant une légèreté appréciable au quotidien.

Sécurité et aides à la conduite

Cupra a enrichi l'arsenal technologique de sa compacte sportive avec notamment un régulateur de vitesse adaptatif prédictif ACC capable d'ajuster automatiquement la vitesse en fonction de la trajectoire. L'équipement de sécurité active a également été renforcé pour répondre aux standards les plus exigeants du marché européen.

La Cupra Leon VZ s'impose comme une alternative crédible aux références allemandes du segment, offrant performances, technologie et caractère à un tarif généralement plus attractif. Un choix cohérent pour un champion qui sait reconnaître l'excellence.