La Chine vient de porter un coup d'arrêt spectaculaire au développement de la conduite autonome sur son territoire. Après l'immobilisation soudaine d'une flotte entière de robotaxis dans l'une de ses principales métropoles, le géant asiatique a décidé de suspendre l'émission de nouveaux permis pour les véhicules autonomes. Une décision qui pourrait redéfinir l'avenir de cette technologie dans le pays le plus peuplé du monde.

Incident majeur à Wuhan : des robotaxis figés en pleine circulation

En mars dernier, la ville de Wuhan, l'une des cités les plus industrialisées de Chine, a connu un dysfonctionnement massif de sa flotte de robotaxis Apollo Go, exploitée par le géant technologique Baidu. Les véhicules autonomes se sont subitement immobilisés en pleine circulation, abandonnant leurs passagers et paralysant le trafic urbain dans plusieurs quartiers de cette mégalopole.

L'ampleur de l'incident a immédiatement déclenché une réaction en chaîne au plus haut niveau de l'État chinois. Les autorités de la circulation et le Ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'Information se sont réunis en urgence pour éviter que des scénarios similaires ne se reproduisent dans d'autres villes pilotes du pays.

Une suspension temporaire qui interroge sur l'avenir

La première mesure adoptée par Pékin est sans appel : la suspension temporaire de toutes les nouvelles licences destinées aux véhicules autonomes. Cette décision radicale bloque l'arrivée de nouvelles marques souhaitant déployer des flottes de robotaxis sur le territoire chinois.

Les autorités restent pour l'instant discrètes sur les détails de cette suspension et n'ont pas communiqué de calendrier concernant une éventuelle reprise des autorisations. Cette prudence interroge sur la confiance des régulateurs chinois envers une technologie pourtant présentée comme un axe stratégique de développement.

Un revers pour les ambitions chinoises dans l'autonomie

Cette volte-face survient alors que la Chine s'était positionnée comme l'un des leaders mondiaux dans le développement des véhicules autonomes. Le pays avait multiplié les programmes pilotes dans plusieurs grandes villes, accordant des licences à de nombreux acteurs pour tester leurs technologies en conditions réelles.

Geely persiste avec son EVA Cab malgré les turbulences

Paradoxalement, au moment même où les autorités freinent l'expansion des robotaxis, le groupe Geely vient de dévoiler son propre projet de véhicule autonome. L'EVA Cab, développé en collaboration avec ses filiales AFARI Technology et CaoCao Mobility, représente une avancée technologique notable.

Les caractéristiques techniques de l'EVA Cab :

Niveau 4 d'autonomie, permettant une conduite totalement automatisée sans supervision humaine dans des zones définies

Premier système LiDAR digital au monde avec 2 160 lignes de balayage

Capacité d'imagerie de 25,92 millions de points par seconde

Portée de détection atteignant jusqu'à 600 mètres

Cette technologie place théoriquement Geely devant certains concurrents occidentaux, notamment Tesla, dans la course à l'autonomie complète. Le constructeur chinois affirme avoir atteint un niveau de sophistication supérieur en matière de détection et d'analyse de l'environnement.

Des programmes pilotes en cours d'évaluation

Les filiales de Geely testent déjà leurs robotaxis dans plusieurs villes chinoises, notamment Hangzhou et Suzhou, depuis plus d'un an. Ces programmes pilotes visent à évaluer la fiabilité des systèmes en conditions réelles avant un déploiement commercial initialement prévu pour 2027.

Toutefois, les nouvelles restrictions imposées par les autorités chinoises pourraient considérablement retarder ces plans ambitieux. Le groupe Geely devra désormais composer avec un environnement réglementaire durci, où la sécurité prime sur la rapidité du déploiement.

Implications pour le marché automobile mondial

Cette pause imposée par la Chine ne concerne pas directement le marché français ou européen, où les réglementations diffèrent sensiblement. Néanmoins, elle soulève des questions universelles sur la maturité réelle de la conduite autonome et la confiance que les régulateurs peuvent accorder à ces technologies.

Pour les constructeurs européens qui investissent massivement dans l'autonomie, l'incident de Wuhan constitue un rappel que la route vers une conduite totalement automatisée reste semée d'embûches techniques et réglementaires. La prudence chinoise pourrait inspirer une approche plus graduelle dans d'autres régions du monde.

L'évolution de cette situation en Chine sera scrutée de près par l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, car elle pourrait redéfinir le calendrier et les ambitions de déploiement des véhicules autonomes à l'échelle planétaire.