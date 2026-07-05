Kia Sportage vs Nissan Qashqai : quel SUV hybride choisir en 2024 ?

Le match au sommet des SUV compacts hybrides oppose deux références incontournables du marché français. D'un côté, le Kia Sportage, fort de sa polyvalence et de sa gamme électrifiée étendue. De l'autre, le Nissan Qashqai, pionnier du segment qui mise tout sur l'électrification avec sa technologie e-POWER exclusive. Quel modèle s'impose comme le meilleur choix pour un usage familial quotidien ?

Deux philosophies d'électrification distinctes

Le Sportage et le Qashqai incarnent deux approches radicalement différentes de l'hybridation. Le SUV coréen propose une palette technique impressionnante : microhybride diesel, hybride classique et hybride rechargeable. Cette diversité permet de répondre à tous les profils d'usage et budgets.

Le modèle japonais a fait un choix plus radical en abandonnant les motorisations thermiques pures pour se concentrer uniquement sur des solutions électrifiées labellisées ECO. Son atout majeur ? La technologie e-POWER qui offre une expérience de conduite proche d'un véhicule 100% électrique, sans les contraintes de recharge.

L'espace et la praticité en question

Sur le papier, le Kia Sportage affiche un gabarit plus imposant avec ses 4,54 mètres de long, contre 4,42 mètres pour le Qashqai. Cette différence se traduit concrètement dans le volume de chargement :

Sportage : 526 litres de coffre, extensibles à 1 715 litres sièges rabattus

526 litres de coffre, extensibles à 1 715 litres sièges rabattus Qashqai : 504 litres, pouvant atteindre 1 593 litres en configuration maximale

Un avantage non négligeable pour les familles privilégiant l'espace de chargement, même si les deux véhicules restent dans la moyenne haute du segment.

Le duel des motorisations hybrides

Kia Sportage : la diversité au service du choix

Le constructeur coréen propose trois niveaux d'électrification. L'entrée de gamme hybride repose sur un 1.6 CRDi diesel de 136 chevaux avec microhybridation 48V, affichant une consommation de 5,1 litres aux 100 km.

La version full hybrid 1.6 HEV développe 239 chevaux et se décline en deux ou quatre roues motrices. La consommation oscille entre 5,5 et 6,4 litres selon la transmission choisie.

Au sommet, la variante hybride rechargeable délivre 245 chevaux et peut parcourir jusqu'à 70 kilomètres en mode 100% électrique, idéale pour les trajets domicile-travail sans consommer une goutte d'essence.

Nissan Qashqai : l'innovation e-POWER en étendard

Le Qashqai propose deux motorisations microhybrides essence 1.3 de 140 et 158 chevaux, avec des consommations respectives de 6,3 et 6,2 litres aux 100 km.

Mais c'est la technologie e-POWER qui fait toute la différence. Ce système unique utilise un moteur thermique de 158 chevaux uniquement pour recharger la batterie, tandis qu'un moteur électrique de 190 chevaux assure la propulsion. Résultat : une consommation record de seulement 4,5 litres aux 100 km et des sensations de conduite électrique sans contrainte de recharge.

Le prix, facteur déterminant

L'écart tarifaire entre les deux modèles peut influencer significativement la décision d'achat. Le Nissan Qashqai débute à 26 850 euros, tandis que le Sportage hybride le plus accessible affiche 30 840 euros au compteur. Une différence de 4 000 euros qui place le japonais en position avantageuse sur le segment.

Équipements : une dotation généreuse des deux côtés

Le Sportage en finition Drive intègre de série un écran incurvé de 12,3 pouces, l'accès et démarrage sans clé, le détecteur de fatigue, les capteurs de stationnement avant et arrière, ainsi que les assistances de maintien dans la voie et de surveillance d'angle mort.

Le Qashqai Acenta n'est pas en reste avec sa double instrumentation numérique de 12,3 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et sa caméra de recul avec capteurs arrière.

Le verdict : quel SUV hybride pour vous ?

Le choix entre ces deux références dépend essentiellement de vos priorités. Le Nissan Qashqai séduit par son tarif d'entrée attractif et sa technologie e-POWER innovante, parfaite pour maximiser l'efficience énergétique au quotidien.

Le Kia Sportage s'impose si vous recherchez plus d'espace, la possibilité de rouler en mode électrique sur de longues distances grâce à l'hybride rechargeable, ou la transmission intégrale. Ces atouts justifient son surcoût pour les familles exigeantes.

Dans tous les cas, ces deux SUV compacts hybrides représentent des valeurs sûres du marché français, alliant polyvalence, technologie moderne et efficience énergétique.