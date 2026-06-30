Kia Niro 2026 : le SUV compact coréen fait le pari du 100% hybride à partir de 24 410 €

Le Kia Niro entame sa nouvelle année avec une stratégie radicale : exit l'hybride rechargeable, place uniquement à la motorisation full hybrid. Une décision audacieuse pour ce SUV compact qui fête ses dix ans d'existence et qui mise désormais tout sur la vignette Crit'Air 1 pour séduire les automobilistes français.

Un choix stratégique qui fait débat

La grande nouvelle de cette mise à jour 2026 réside dans l'abandon de la version hybride rechargeable. Kia assume pleinement ce virage et justifie son choix par une demande actuelle nettement plus forte pour les hybrides non rechargeables. Difficile de leur donner tort quand on connaît les contraintes d'utilisation des PHEV et leurs 60 kilomètres d'autonomie électrique qui peinent à convaincre face aux nouvelles générations affichant le double.

Toutefois, la marque coréenne garde une porte ouverte : si le marché venait à réclamer massivement des modèles rechargeables, Kia pourrait relancer cette technologie dès 2027-2028. Une flexibilité rassurante pour les indécis.

Une puissance en hausse pour compenser

Sous le capot, le Niro 2026 embarque un bloc essence 1,6 litre GDi atmosphérique de 102 chevaux, épaulé par un moteur électrique de 43,5 chevaux. La puissance combinée atteint désormais 138 chevaux, contre 129 chevaux précédemment. Une progression bienvenue, même si les performances restent dans la moyenne :

0 à 100 km/h en 11,3 secondes

Vitesse maximale limitée à 170 km/h

Consommation annoncée entre 4,5 et 5,1 litres aux 100 km selon les finitions

Le véritable atout de cette mécanique réside dans sa boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. Un choix technique qui change tout par rapport aux boîtes CVT de la concurrence japonaise, notamment Toyota. Fini l'effet "élastique" désagréable lors des accélérations franches, le Niro offre des passages de rapports fluides et naturels.

Un design modernisé avec la signature "Star Map"

Esthétiquement, Kia a souhaité insuffler un air plus premium à son SUV compact. La signature lumineuse "Star Map", déjà aperçue sur les modèles électriques haut de gamme comme l'EV9, fait son apparition avec ses LED verticales disposées en constellation. Un élément distinctif qui unifie l'identité visuelle de la marque.

Les dimensions restent identiques avec un empattement de 2 720 mm, garant d'un habitabilité généreuse. À l'arrière, de nouveaux feux diagonaux modernisent la silhouette, tandis que le hayon intelligent en option facilite grandement les chargements lorsque vous avez les mains encombrées.

Les jantes oscillent entre 16 pouces (40,6 cm) sur les versions d'entrée de gamme et 18 pouces (45,7 cm) sur la finition Emotion, ces dernières pénalisant légèrement le confort de roulement sur chaussée dégradée.

Un habitacle enfin digitalisé

C'est à l'intérieur que l'évolution est la plus spectaculaire. Le tableau de bord accueille désormais une double dalle numérique de 12,3 pouces (31,2 cm) qui modernise radicalement l'ambiance. Le nouveau système d'infodivertissement ccNC de Kia se montre nettement plus réactif et intuitif que la génération précédente.

Parmi les ajouts pratiques, on note :

La recharge sans fil pour smartphone

Des ports USB-C à l'avant et à l'arrière

La fonction mémorisation du siège conducteur, très attendue par les utilisateurs

Des matériaux plus nobles au toucher

L'espace intérieur demeure un point fort du Niro. Les places arrière offrent une garde aux genoux confortable, et le coffre affiche 430 litres de volume, extensible à 1 424 litres banquette rabattue. Des chiffres dans la bonne moyenne du segment, avec des formes particulièrement exploitables.

Un positionnement tarifaire agressif mais nuancé

Le prix d'attaque annoncé de 24 410 euros pour la finition Concept mérite quelques précisions. Ce tarif inclut les remises commerciales, la reprise d'un véhicule d'occasion et un financement par Kia. Sans ces conditions, le prix catalogue grimpe à 34 750 euros, ce qui change considérablement la donne.

Sur le marché français, le Niro 2026 devra affronter une concurrence féroce avec le Toyota Corolla Cross et son hybride réputé indestructible, le Renault Symbioz qui joue la carte de l'élégance française, ou encore l'Omoda 5 chinois qui bouscule les codes avec un équipement pléthorique à prix cassé.

Le verdict : une évolution cohérente

Cette mise à jour 2026 du Kia Niro témoigne d'une stratégie réfléchie. La marque coréenne n'a pas cherché la révolution mais plutôt l'amélioration ciblée, là où le client est le plus sensible. La digitalisation de l'habitacle et le gain de puissance bonifient un ensemble déjà solide.

L'abandon temporaire de l'hybride rechargeable peut faire grincer quelques dents, mais la réalité du marché donne raison à Kia pour l'instant. Avec sa garantie de 7 ans qui reste un argument de poids, le Niro 2026 constitue un choix rationnel pour les familles recherchant un SUV écologique, spacieux et fiable, sans rechercher l'exubérance ou les performances sportives.

Un vétéran du segment qui prouve qu'une décennie d'expérience permet encore de rivaliser avec les jeunes loups du marché.